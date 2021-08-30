Alonso: "Neden yapılmayan bir yarışa puan veriliyor?"

Spa-Francorchamps'ta kötü hava şartları yarışın başlamasını çok tehlikeli hale getirildi ve F1, yarışı iptal etmeden önce güvenlik aracı arkasında sadece birkaç yavaş tur atılmasına izin verdi.

Sonuç olarak iki tam tur ve bir pite dönüş turunun ardından sürücüler pite geldiler ve yarış durduruldu. Sonrasında da yarışın tekrar başlamayacağı açıklandı ve ilk ona girenlere, normalde alacakları puanın yarısı kadar puan verildi.

Bu, F1'deki pek çok kişiyiz rahatsız eden bir durumdu ve F1 CEO'su Stefano Domenicali, gelecekte aynı şeyin tekrarlanmasının önüne geçmek için takımlar ve ile olası kural değişikliklerini görüşme kararı aldı.

Alonso, FIA'nın devam etmeme ve bu şartlar araçların yarışmasına izin verilmeme kararını desteklediğini fakat yaşananlara rağmen neden puan verildiğini anlamadığını dile getirdi.

İspanyol pilot, "Koşullar konusunda onlarla hemfikirim, katılmadığım tek şey neden iki tur atmamız ve yarışmamış olmamıza rağmen puan veriyor olmaları."

"Puan alma şansımız olmadı ve birçok insan buna sahip değildi. Ben 11. sıradaydım, puan almak için herhangi bir fırsat verilmedi ve bu yüzden puan alamadık." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521, Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

"Yani puan verilmesini şoke edici olarak görüyorum. Fakat bu karar onların. Yani görüldüğü üzere bugün yarışmamız mümkün değildi. Sadece kırmızı bayrak altında veya güvenlik aracının gerisinde geçen bir durumdu. Öyleyse olmayan bir yarışa nasıl puan verebilirsiniz?”

"Sırf puan vermek için üç tur attılar! Çünkü koşullar öncekiyle aynıydı, bu yüzden kesinlikle tuhaf bir gösteriydi."

"Taraftalar da şaşkınlık yaşadılar. Bu hafta sonu hava kötüydü fakat her zaman bizi desteklediler. Pandemiden sonra taraftarları tekrar görmek güzeldi ve bu havayı hak etmediler. Tabii ki bu, kimsenin suçu değil fakat herhangi bir tur atamadık."

"Görüş nedeniyle her zaman kırmızı bayrak vardı. Şoke edici olan şey güvenlik aracının arkasında atılan iki turdan sonra puan verilmesiydi. Benim gibi olan pek çok insan var. 11. sıradaydım ve puan alma şansımız olmadı. Buna rağmen puan vermeye karar verdiler. Garip geliyor." dedi.

Alonso atılan üç turla ilgili, "Bunu sadece puan vermek için yaptılar. Dediğim gibi şartlar aynıydı." dedi.