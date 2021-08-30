Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Seidl: ''Yarışın yapılmasını garantilemenin tek alternatifi iç mekan yarışlar''
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Alonso: "Neden yapılmayan bir yarışa puan veriliyor?"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso, Belçika Grand Prix'si hafta sonunda güvenlik aracının arkasında iki tur için verilen Formula 1 puanlarının "şoke edici" olduğunu söyledi.

Alonso: "Neden yapılmayan bir yarışa puan veriliyor?"

Spa-Francorchamps'ta kötü hava şartları yarışın başlamasını çok tehlikeli hale getirildi ve F1, yarışı iptal etmeden önce güvenlik aracı arkasında sadece birkaç yavaş tur atılmasına izin verdi.

Sonuç olarak iki tam tur ve bir pite dönüş turunun ardından sürücüler pite geldiler ve yarış durduruldu. Sonrasında da yarışın tekrar başlamayacağı açıklandı ve ilk ona girenlere, normalde alacakları puanın yarısı kadar puan verildi.

Bu, F1'deki pek çok kişiyiz rahatsız eden bir durumdu ve F1 CEO'su Stefano Domenicali, gelecekte aynı şeyin tekrarlanmasının önüne geçmek için takımlar ve ile olası kural değişikliklerini görüşme kararı aldı.

Alonso, FIA'nın devam etmeme ve bu şartlar araçların yarışmasına izin verilmeme kararını desteklediğini fakat yaşananlara rağmen neden puan verildiğini anlamadığını dile getirdi.

İspanyol pilot, "Koşullar konusunda onlarla hemfikirim, katılmadığım tek şey neden iki tur atmamız ve yarışmamış olmamıza rağmen puan veriyor olmaları."

"Puan alma şansımız olmadı ve birçok insan buna sahip değildi. Ben 11. sıradaydım, puan almak için herhangi bir fırsat verilmedi ve bu yüzden puan alamadık." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521, Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fernando Alonso, Alpine A521, Valtteri Bottas, Mercedes W12

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

"Yani puan verilmesini şoke edici olarak görüyorum. Fakat bu karar onların. Yani görüldüğü üzere bugün yarışmamız mümkün değildi. Sadece kırmızı bayrak altında veya güvenlik aracının gerisinde geçen bir durumdu. Öyleyse olmayan bir yarışa nasıl puan verebilirsiniz?”

"Sırf puan vermek için üç tur attılar! Çünkü koşullar öncekiyle aynıydı, bu yüzden kesinlikle tuhaf bir gösteriydi."

"Taraftalar da şaşkınlık yaşadılar. Bu hafta sonu hava kötüydü fakat her zaman bizi desteklediler. Pandemiden sonra taraftarları tekrar görmek güzeldi ve bu havayı hak etmediler. Tabii ki bu, kimsenin suçu değil fakat herhangi bir tur atamadık."

"Görüş nedeniyle her zaman kırmızı bayrak vardı. Şoke edici olan şey güvenlik aracının arkasında atılan iki turdan sonra puan verilmesiydi. Benim gibi olan pek çok insan var. 11. sıradaydım ve puan alma şansımız olmadı. Buna rağmen puan vermeye karar verdiler. Garip geliyor." dedi.

Alonso atılan üç turla ilgili, "Bunu sadece puan vermek için yaptılar. Dediğim gibi şartlar aynıydı." dedi.

paylaşım
yorumlar
Seidl: ''Yarışın yapılmasını garantilemenin tek alternatifi iç mekan yarışlar''

Önceki haber

Seidl: ''Yarışın yapılmasını garantilemenin tek alternatifi iç mekan yarışlar''
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor

2 s
2
Formula 1

Belçika GP: Başlatılamayan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!

19 s
3
Formula 1

Seidl: ''Yarışın yapılmasını garantilemenin tek alternatifi iç mekan yarışlar''

1 s
4
Formula 1

Tek turluk Belçika GP'de neden puan verildi?

4 s
5
Formula 1

Hamilton: "F1'in 2 turluk yarış düzenlemesi yanlıştı ama burada para konuşuyor"

16 s
Son Haberler
Alonso: "Neden yapılmayan bir yarışa puan veriliyor?"
F1

Alonso: "Neden yapılmayan bir yarışa puan veriliyor?"

7dk
Seidl: ''Yarışın yapılmasını garantilemenin tek alternatifi iç mekan yarışlar''
F1

Seidl: ''Yarışın yapılmasını garantilemenin tek alternatifi iç mekan yarışlar''

1 s
F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor
F1

F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor

2 s
Horner, şampiyonada Mercedes'le aralarındaki farkı azalttıkları için mutlu
F1

Horner, şampiyonada Mercedes'le aralarındaki farkı azalttıkları için mutlu

3 s
Bottas: "Grid cezası bu hafta sonu pahalıya patladı"
F1

Bottas: "Grid cezası bu hafta sonu pahalıya patladı"

3 s
Son Videolar
Motorsport Heroes: Schumacher vs Coulthard kazası - 1998 Belçika GP 00:31
Formula 1
15 s

Motorsport Heroes: Schumacher vs Coulthard kazası - 1998 Belçika GP

F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları 01:05
Formula 1
29 Ağu 2021

F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler 01:55
Formula 1
28 Ağu 2021

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor 08:30
Formula 1
27 Ağu 2021

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur 01:59
Formula 1
24 Ağu 2021

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur

Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor Belçika GP
Formula 1

F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor

Tek turluk Belçika GP'de neden puan verildi? Belçika GP
Formula 1

Tek turluk Belçika GP'de neden puan verildi?

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Çok Okunanlar Bugün

F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor
Formula 1 Formula 1

F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor

Belçika GP: Başlatılamayan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!
Formula 1 Formula 1

Belçika GP: Başlatılamayan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!

Seidl: ''Yarışın yapılmasını garantilemenin tek alternatifi iç mekan yarışlar''
Formula 1 Formula 1

Seidl: ''Yarışın yapılmasını garantilemenin tek alternatifi iç mekan yarışlar''

Tek turluk Belçika GP'de neden puan verildi?
Formula 1 Formula 1

Tek turluk Belçika GP'de neden puan verildi?

Hamilton: "F1'in 2 turluk yarış düzenlemesi yanlıştı ama burada para konuşuyor"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "F1'in 2 turluk yarış düzenlemesi yanlıştı ama burada para konuşuyor"

Horner, şampiyonada Mercedes'le aralarındaki farkı azalttıkları için mutlu
Formula 1 Formula 1

Horner, şampiyonada Mercedes'le aralarındaki farkı azalttıkları için mutlu

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"

Hamilton: "Hayatımda hiç böyle şartlarla karşılaşmadım"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Hayatımda hiç böyle şartlarla karşılaşmadım"

Son Haberler

Alonso: "Neden yapılmayan bir yarışa puan veriliyor?"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Neden yapılmayan bir yarışa puan veriliyor?"

Seidl: ''Yarışın yapılmasını garantilemenin tek alternatifi iç mekan yarışlar''
Formula 1 Formula 1

Seidl: ''Yarışın yapılmasını garantilemenin tek alternatifi iç mekan yarışlar''

F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor
Formula 1 Formula 1

F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor

Horner, şampiyonada Mercedes'le aralarındaki farkı azalttıkları için mutlu
Formula 1 Formula 1

Horner, şampiyonada Mercedes'le aralarındaki farkı azalttıkları için mutlu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.