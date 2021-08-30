Williams: “Yarış sonucu oluşturmak adildi”

Yoğun yağmurdan etkilenen yarışı başlatmak için yapılan ilk deneme başarısız olunca, şartların iyileşmesi umuduyla yeniden beklemeye geçildi.

Ancak hava daha da kötüleşti ve güvenlik aracı arkasında geçilen iki turdan sonra yarışın devam etmeyeceği kararına varıldı.

Atılan bu turlarla beraber bir yarış sonucu oluşturuldu ve bu da Williams’ın George Russell ile ikinci olduğu anlamına geldi. Yarışın %75’i tamamlanmadığı için Russell 18 yerine 9 puan alırken, dokuzuncu olan Nicholas Latifi 2 yerine 1 puan aldı.

Bu, Williams’ın 2014 Abu Dhabi yarışından bu yana en iyi sonucu oldu ve takım patronu Capito, Russell’ın sıralama turlarındaki güçlü performansının ödüllendirilmesinin adil olduğunu düşündüğünü söyledi.

Capito, “Takım harika bir iş yaptı ve yarış hiç yapılmasaydı takım için çok üzücü olurdu. Cumartesi böyle güzel bir iş yapıyorsunuz ve sonrasında yaptığınız tüm bu şeylerden sonra ödüllendirilmemek üzücü olurdu.”

“Bu, takım için çok hoş olmazdı. Bu yüzden takım için çok mutluyum. Tüm sene boyunca çok sıkı çalıştılar ve her yarış daha da geliştiler.”

“Şu anda takımda harika bir hava ve atmosfer var ve bence bu, doğru zamanda geldi.” dedi.

George Russell, Williams, 2nd position, with his trophy and Champagne Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Yarış için en iyi koşullar muhtemelen orijinal start saatiydi. Ancak sonuç olarak Capito, yarışın başlamasına izin verilmemesinin doğru karar olduğunu söyledi.

“Hava şartları çok kötüydü ve sürücülerin güvenliği için, normal bir yarış yapmak imkansızdı.”

“Bu yüzden bence F1 ve FIA, sürücülerin güvenliği için gerekeni yaptı ve bir yarış sonucu da elde etti.”

“Bulunduğumuz pozisyondan dolayı elbette mutluyum ve uzun yıllar sonra podyumda olmak kesinlikle olağanüstü ve harika.”

“Elbette podyumu bu şekilde elde etmek garip bir his. Ancak sonuç olarak podyum, podyumdur. Cumartesi günü harika bir iş yaptık, bu yüzden hak etmiştik.”