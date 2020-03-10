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Formula 1 / Son dakika

Wolff, Mercedes'in Avustralya performansı konusunda heyecanlı

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Wolff, Mercedes'in Avustralya performansı konusunda heyecanlı
Ekleyen:
, Editör
10 Mar 2020 17:32

Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff, sezonun ilk yarışı öncesi yaptığı açıklamada, Avustralya GP'de nasıl performans göstereceklerini görecek olmanın kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Son altı yılda şampiyonluklara ambargo koyan Mercedes, 2020 Formula 1 sezonu öncesinde de yine favori konumunda yer alıyor.

Sezon öncesi testlerde en çok tur atan takım olmasına rağmen dayanıklılık sorunlarıyla boğuşan Alman ekip, buna karşılık hem yarış hem de tek tur temposunda yine çok güçlüydü.

Mercedes F1'in patronu Toto Wolff, bu sorunlarla sezon öncesi karşılaştıkları için mutlu olduğunu ve yeni sezonda gösterecekleri performans konusunda kendisini heyecanlı hissettiğini söyledi.

"Çok yoğun bir kış geçirdik; sadece yeni bir araç geliştirmek, test etmek ve üretmekle kalmadık, aynı zamanda yeni ana sponsorumuz INEOS'la da anlaşma imzaladık ve sürdürülebilirlik konusunda cesur bir taahhüt duyurduk. Karbon emisyonlarımızı 2022 yılına kadar azaltmayı hedeflediğimiz için hedeflerimiz oldukça iddialı. Umarız diğer ekipler de bizi takip eder ve aynı derecede güçlü bir sürdürülebilirlik stratejisi sunarlar."

"Nihayet yeniden yarışa gitme vakti geldi ve yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz. Takım yeni aracı hazırlamak için çok çalıştı ve mücadele ederken neler yapabileceğini görmek istiyoruz."

"Kış testlerinde programımızın çoğunluğunu planlandığı gibi tamamlamayı başardık; ancak çözmemiz gereken bazı dayanıklılık sorunları ile karşılaştık. Bu sorunlarla, yarış hafta sonu yerine testte karşılaştığımız için mutluyuz. Çünkü bunları herhangi bir ceza almadan düzeltmeye çalışabiliriz."

"Yeni sezon hem pist üstünde hem de pist dışında heyecan verici olacak, çünkü bu yıl yapacağımız her şeyin gelecekte rekabet gücümüz için bir etkisi olacak. Sporumuzun şimdiye kadar gördüğü en büyük teknik değişikliklerine ek olarak, bir bütçe sınırı ile karşı karşıyayız. Bu nedenle bu yılki çalışmalarımız, önümüzdeki sezona nasıl başlayacağımızı belirleyecek. 

"Bu, 2020 sezonunu büyük bir mücadele haline getiriyor; Brixworth ve Brackley'deki herkesin sabırsızlıkla beklediği bir mücadele."

Wolff, 2010'da spora döndükleri günden bu yana takımın çok büyük bir ilerleme kaydettiğini söyledi.

“2010 bizim için önemli bir dönüm noktasıydı; Mercedes'in F1'e gelmeye ve tekrar bir Mercedes Formula 1 takımına sahip olmaya karar verdiği yıldı. O zamanlar kimse bu takımın gelecekte bu kadar büyük başarılar elde edeceğini hayal edemezdi. Daimler yönetim kurulunun F1'e katılma kararı cesurcaydı, ancak işe yaradı."

“2013'te zaten güçlü olan bir takıma katıldım. Norbert Haug, Ross Brawn, Michael Schumacher ve diğer pek çok insan bu takımın gelişimi için çok çalıştılar ve gelecekteki başarılarımızın temelini oluşturmada önemli bir rol oynadılar.”

Özel bir şey olurken, bunun o an farkına varmak kolay değildir ama umarım Mercedes'in ilk on yılına baktığımızda, Brackley, Brixworth ve Stuttgart'taki inanılmaz insan grubunun 2010-2020 yılları arasındaki başarılarından gurur duyabiliriz."

"Şimdi Mercedes için ikinci on yıl başlıyor ve hem pistteki sonuçlarımızı hem de F1'i daha sürdürülebilir hale getirmek için çok iddialıyız. Sporun karbon seviyesini azaltmak için çok çabalıyoruz ve 2021 kuralları bize seriyi finansal açıdan sürdürülebilir kılma şansı veriyor."

"Bu, Mercedes için en önemli pazarlama platformu haline gelen Formula 1'e uzun vadeli katılımımız için harika bir temel."

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Editör Kemal Şengül

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