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Formula 1 / Özel Haber

F1 Asya bölgesinde 188BET ile yeni bir anlaşma imzaladı

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Çeviren: Efe Kahya, Editör
10 Mar 2020 18:05

2020 Formula 1 sezonunun başlamasına günler kala, sporun Asya'da bulunan fanlarını ilgilendiren ve onları spora daha çok yaklaştıracak olan bir yeni bir partnerlik anlaşması yapıldı.

Bu ayın başlarında F1 ile 188BET, sporun ilk bahis anlaşmasını yaptılar ve kontratın imzalanma töreni F1 yönetiminden Ross Brawn ve ISG yetkilisi Chris Buckley'nin katılımıyla gerçekleşti. Bu girişim Asya kıtasının tamamı boyunca geçerli olacak ve bu sayede kullanıcılar spora daha derin bir bakış açısı ile bakabilecekler. Buna ek olarak kullanıcılar F1 bilgilerini bahis oynayarak test edebilecek ve pek çok bilgi ve istatistiğe ulaşabilecek. 

  • Bu haber 188BET'in katkılarıyla yapılmıştır. 

Kendini futbol dünyasında duyurmuş olmasıyla beraber bu anlaşma 188BET'in motor sporları dünyasına erişmesini sağlayan bir anlaşma oldu - bununla beraber Formula 1 ilk defa bir yarış hafta sonunda fanlar ile bahis şirketi üzerinden etkileşime geçeceği bir anlaşma sağladı. F1'in motor sporları direktörü Ross Brawn'a göre, Liberty Media'nın sporun izleyicilerine ulaşması ve fanların söz sahibi olması üzerine kurduğu yeni bakış açısı, bu anlaşmanın sağlamasındaki en büyük etken oldu. 

188Bet presentation with Paul di Resta

188Bet presentation with Paul di Resta

Photo by: Glenn Dunbar

188Bet presentation

188Bet presentation

Photo by: Glenn Dunbar

Brawn açıklamasında şunları söyledi: "Fanlara ve bahis severlere büyük bir kapı araladık. Fanları Formula 1'e farklı yönlerden çekmek için pek çok şansımız var ve bu anlaşma, çok daha büyük bir planın ilk aşaması.

"Tabii ki Formula 1'in pazarlamadaki başarısı takımları finansal olarak besleyen taraf. Bizim bu kısımdaki gelişimimiz çok önemliydi ve bu Liberty Media'nın getirdiği yeni bakış açısının bir parçası. Son üç yılda bu alandaki kötü gidişatı tersine çevirmeyi başardık. Formula 1'in popüler bir spor olduğu hakkında bir şüphemiz yok, ancak fanlar ile iletişim konusunda eksiklikleri vardı. Şu anda getirdiğimiz yeni yaklaşım ile beraber tüm alanların geliştiğini görebiliyoruz. 

188Bet presentation

188Bet presentation

Photo by: Glenn Dunbar

188Bet presentation with Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM

188Bet presentation with Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM

Photo by: Glenn Dunbar

"Formula 1 her türlü fan kitlesine hitap edebilecek bir spor - teknoloji meraklıları da ilgilenebilir, tekerlek tekerleğe mücadele isteyenleri de ilgilendirebilir; ve Netflix serisinden gördüğümüz ilgi ile beraber, sporu daha önce bu kadar yakından tanımayan fanları da spora çekmeyi başardık. Bu partnerlik anlaşması, fanların spor ile daha farklı bir boyuttan bağ kurmasını sağlayacak."

Silverstone'da yapılan tanıtımda bulunan isimler arasında 188BET'in Asya elçisi ve Manchester United efsanesi Peter Schmeichel da bulunuyordu. Danimarkalı kaleci, F1'de destekleyeceği bir Danimarkalı pilotun bulunmasının onu gururlandırdığını belirtti ve daha sonrasında da eski F1 sürücüsü Paul di Resta ile beraber çift kişilik bir F1 aracında birkaç tur attı. 

2020 sezonunun bir karmaşa yaratıp yaratmayacağı belli değil, ancak emin olabilirsiniz ki bu partnerlik anlaşması sayesinde Asya'daki F1 fanları, yarışlardaki karmaşadan yararlanmaya hazır olacaklar. 

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