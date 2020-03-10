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Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "2019 aracı sürüş tarzıma hiç uymuyordu"

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Grosjean: "2019 aracı sürüş tarzıma hiç uymuyordu"
Ekleyen:
, Editör
10 Mar 2020 14:55

Romain Grosjean, 2019 Haas'ın kendi sürüş tarzına hiç uymadığını söyledi.

Romain Grosjean, 2019 yılında Haas kariyerinin en kötü sezonunu geçirdi ve 21 yarışta toplam sekiz puan alabildi.

Sezonu takım arkadaşından daha az puan toplayarak 18. sırada tamamlayan Fransız sürücü, 2019 aracının kendi sürüş tarzına hiç uymadığını söyledi.

"Yeni sezona hazırız. Aracın ilk yarışta nasıl olacağını görmek için bekliyoruz. Geçen yıldan çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum.

"Ama yine de tek gerçek cevabı Melbourne'de piste çıktığımız zaman alacağız."

"Temel konulara odaklanacağız ve mümkün olan en kısa sürede araçtan en iyi şekilde faydalanmaya çalışacağız."

"Geçen yıl sonuçlar açısından kötüydü çünkü kötü bir aracımız vardı. Eğer yarış yarış düşünürsek, evet sıralama turlarında Kevin beni yendi ancak fark sadece birkaç ondalıktı ve birimiz ilk bölümde elenirken, diğeri ikinci bölüme kalıyordu."

"Yani kazanan yoktu. Sürüş tarzı anlamında bana hiç uymayan bir araçtı. Sanırım geçmişe kıyasla çok geliştim çünkü 2013'te olsaydı bu aracı süremezdim, takılıp kalırdım."

"İşler iyi gitmediğinde her zaman bir değişiklik içinde olmak istersiniz, ama kağıt üstünde değişiklik yapma veya takım değiştirme düşüncem yoktu. Evet, Kevin'la sorunlar oldu ancak çoğu zaman şanssızdık."

"Şimdi tüm bu sorunları biliyoruz ve korelasyon problemlerinin neyden kaynaklandığını anlamaya çalışıyoruz. Diğerlerinden farklı olarak ne yaptığımızı anlamaya çalışıyoruz."

2020'de lastikler aynı kalacak ve Grosjean bunun kendilerini nasıl etkileyeceği sorusuna, "Aynı lastiklerin kalması bir şeyi değiştirmeyecek, doğruyu söylemek gerekirse bence lastikleri anlamada sorunumuz yok. Geçen yıl genel olarak doğru aralıktalardı, ya da en azından o aralığa sokmaya çalışıyorduk. Ama araç çalışmıyordu, yani karmaşıktı. 2020 lastikleri çok daha kötüydü. Yani başka seçenek de yoktu."

"Abu Dhabi'de onları test ettiğimde berbatlardı. On takımın hepsi 2019 lastiklerini tutmak istedi." dedi.

Grosjean zorlu bir bir mücadele bekliyor.

"2018'de yaptığımız şeyi sürdürmeliyiz. 2019'u unutmalı ve orta grubun en iyisi olmaya çalışmalıyız. McLaren çok gelişti, Renault'nun ne yaptığını göreceğiz. Racing Point'in geçen yıla göre daha iyi hazırlandığını biliyoruz. AlphaTauri zaten Red Bull'la iyi bir iş yapıyor. Orta grup çok yakın ve ilginç olacak."

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Editör Kemal Şengül

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