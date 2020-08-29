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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Mercedes, yeni Concorde Anlaşması'nda istediği her şeyi alamadı"

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Wolff: "Mercedes, yeni Concorde Anlaşması'nda istediği her şeyi alamadı"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, takım olarak 2021 ile 2025 yıllarını kapsayacak yeni Concorde Anlaşması'ndan istedikleri her şeyi alamadıklarını söyledi.

Wolff, Concorde Anlaşması görüşmelerinde Mercedes'in son senelerdeki başarılarına oranla hak ettiği değeri görmediği konusunda eleştirilerde bulunmuş ve anlaşmayı imzalamamayı düşündüklerini dile getirmişti.

Buna rağmen Mercedes, gelecek beş sezon için geçerli olacak yeni Concorde Anlaşması'nı imzaladı.

Wolff, her ne kadar mutsuz oldukları şeyler olsa da, sporun iyiliği için bazı şeylerden vazgeçtiklerini söyledi.

Wolff, "Bakın, günün sonunda bunlar müzakereydi. Chase Carey'e, tüm hissedarlar adına bu karmaşık işi yürütmesi nedeniyle saygı duyuyorum. Herkesin gündemi ve hedefleri farklı oluyor."

"Diğer taraftan benim karşı çıkmamın nedeni, Mercedes'in son 7 senede gösterdiği başarılar karşısında, finansal açıdan olması gereken değeri görmediğini hissetmemdi."

"Ancak o da daha iyi bir gösteri oluşturmaya, geliri daha dengeli bir şekilde dağıtmaya çalıştı ve bunu başardığını düşünüyorum." 

"Açıkçası Mercedes için daha iyi bir sonuç olmasını diliyordum ancak durum böyle. Görüşmelerin sonunda, bazı ödünler vererek anlaşmaya vardık. Her müzakerede, masanın iki yanında oturanlar pek memnun olmazsa, bu muhtemelen iyi bir sonuçtur." dedi.

 

Ferrari, kuralları veto etme hakkını sürdürmesiyle birlikte anlaşmadan finansal açıdan da mutlu ayrıldı ancak takım patronu Mattia Binotto, bütçe sınırı ile gelecek senelerin kendileri için zorlu geçeceğini kabul etti.

Binotto, "Spor için stabilite ve net kuralların olması önemli bir şey. Buna ek olarak gelecekte finansal değişikliklerin yanında yeni kurallar olacak."

"Bütçe sınırı kesinlikle bizim açımızdan çok zorlayıcı ancak spor için iyi olacak. Tabii ki Ferrari içerisindeki ekonomistler için de iyi olacak."

"Concorde Anlaşması'nda büyük takımlardan küçük takımlara doğru daha dengeli bir gelir dağılımı olması, sporun finansal açıdan daha sürdürülebilir olmasını sağlayacak. Bunlar sporun geleceği açısından çok olumlu. Umarım böylece daha iyi bir gösteri olur." dedi.

Wolff, nihai olarak görüşmelerden kimsenin tam olarak kazançlı çıkmamasının en iyi sonuç olduğunu ifade etti.

Wolff, "Hepimiz bu görüşmelerden daha fazlasını alabileceğimizi hissediyoruz. Ancak söylediğim gibi bu, gelecekte iyi bir şeyler olması için birlikte çalışmanın bir sonucu."

"Taraflardan birisi çıkıp da 'En iyi anlaşmayı ben yaptım' derse, diğerleri mağdur olduğunu hisseder." dedi.

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Editör Jonathan Noble

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