Belçika GP: Hamilton tur rekoruyla pole pozisyonunda, Ferrari kayıplarda!

Hava sıcaklığının düşük olduğu ancak yağmurun olmadığı sıralamalarda, Mercedes beklendiği üzere en hızlı takımdı. Sıralamalarda hava sıcaklığı 16, pist sıcaklığı ise 24 derece civarındaydı.

Cuma günü gerçekleştirilen antrenmanlarda lider olamayan ancak bugünkü son antrenman seansında zirvede yer alan Hamilton, sıralamalarda da en hızlı isim oldu. Hamilton, 1:41.252 ile sıralamaların en hızlı ismiydi ve kariyerindeki 93. pole pozisyonu zaferini elde etti.

Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas, takım arkadaşının yarım saniye gerisinde 2. olurken onların arkasında Red Bull'dan Max Verstappen 3. oldu.

Geçen sene Belçika'da tüm seanslarda 1 ve 2. olan Ferrari ise antrenmanların ardından sıralamalarda da yavaş kaldı. Charles Leclerc ve Sebastian Vettel ancak 13 ve 14. olabildiler.

Yarış Pazar günü Türkiye saati ile 16:10'da başlayacak.

3. Seans: Hamilton pist rekoruyla pole pozisyonunda!

Sıralamaların üçüncü seansında beklendiği gibi Mercedes üstündü. Hamilton, ilk haklarda 1:41.451 elde ederek geçici olarak pole pozisyonunu kazanırken aynı zamanda pist rekorunu kırdı.

Bottas ilk turunda yavaş kalsa da 2. sırada kalmayı başarırken onların arkasında Renault'dan Ricciardo kendisine yer buldu.

Ricciardo'nun arkasında Red Bull pilotları Verstappen ve Albon 4 ve 5. sıraları elde ederken ilk sektörde en hızlı zamanı kaydeden Sainz 6., Renault'dan Ocon 7. oldular. Racing Point pilotları ilk haklarda ancak 8 ve 9. zamanları elde ederken Norris en yavaş isimdi.

Son seansın ikinci haklarında Hamilton, 1:41.252 ile daha da hızlandı ve tur rekoruyla pole pozisyonunun sahibi oldu.

Bottas 0.5 sn geride 2. olurken Verstappen, son hakkında 1:41.778 yaparak üçüncü sıraya yükselmeyi başardı. Verstappen, sadece 0.015 sn farkla gridde ilk çizgi fırsatını kaçırmış oldu.

İlk haklarda Mercedes pilotlarının arkasında yer alan Renault pilotu Ricciardo, 2. haklarda Verstappen'e geçildi ve 4. sırada seansı tamamladı.

Red Bull'dan Albon seansı 5. sırada tamamlarken Ocon, son turda Sainz'ı geçerek 6. olmayı başardı. Racing Point pilotları, 7. sıradaki Sainz'ı geçemediler ve ancak 8 ve 9. olabildiler.

Son bölümde yavaş kalan Norris, 10. sırada seansı tamamladı.

2. Seans: Yumuşak lastikli Mercedes 1 ve 2. - Ferrari 13 ve 14.

Yarışta ilk 10'da yer alacakların sahip olacakları lastiklerin belli olacağı ikinci seansa Mercedes pilotları, Racing Point pilotları ve Red Bull'dan Verstappen orta lastiklerle başladılar.

İkinci seanstaki ilk turların ardından orta lastiklere sahip Mercedes pilotları ilk iki sırada yer alırken, onların hemen arkasında Verstappen yer aldı. Orta lastiklere sahip diğer pilotlar yani Racing Point pilotları ilk hakların ardından ancak 11 ve 12. olabildiler.

İlk turların ardından elenme potasında yer alan diğer isimler Ferrari pilotları Vettel ve Leclerc ile turunu tamamlamayan Russell oldular.

Bu seanstaki ikinci haklarda Ricciardo haricinde herkes piste çıktı ve tüm pilotlarda yumuşak lastikler vardı.

Son haklarda beklendiği üzere Mercedes pilotları ve Verstappen, yumuşak lastiklerle derecelerini geliştirmediler ve yarınki yarış için orta lastiklerle başlama hakkını elde ettiler.

Yumuşak lastiklere geçilmesinin ardından ilk iki sıra değişmezken, Red Bull'da Albon takım arkadaşını geçerek 3. sıraya yükseldi.

Orta lastiklerle elenme potasında yer alan Racing Point pilotları, yumuşak lastiklerle ilk 10'a kendilerini atmayı başarırken onların yerine Kvyat ve Gasly 11 ve 12. sıraya gerileyerek elenen isimler oldular.

Ferrari pilotları Leclerc ve Vettel, ikinci seansta sadece Williams pilotu Russell'ı geçerek 13 ve 14. sıralarda seansı tamamladılar.

1. Seans: Hamilton lider, Ferrari kıl payı Q2'de

Sıralamaların ilk seansında tüm pilotlar yumuşak lastiklerle piste çıktılar. Mercedes'in şampiyon pilotu Hamilton, 1:43.323'lük derecesiyle seansın en hızlı ismi olurken onu 0.2 sn geride takım arkadaşı Bottas takip etti.

Mercedes pilotlarının arkasında 3. olan Verstappen 0.8 sn geride kalırken onu Gasly ve Stroll takip ettiler.

3. antrenman seansında oldukça geride kalan Ferrari pilotları, sıralamaların ilk seansını kıl payı da olsa geçmeyi başardılar. Vettel 13. olurken, Leclerc 15. sırada 2. seansa geçti. Geçen sene Ferrari bu pistte antrenmanlar, sıralamaların tüm seansları ve yarışta, hatta hız ölçüm noktalarında en hızlı takım olmuştu.

İlk seansta son 8 sırada yer alan pilotun 6'sı Ferrari motorluydu. Elenen isimler Raikkonen, Grosjean, Giovinazzi, Latifi ve Magnussen oldular.