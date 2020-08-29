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Formula 1 / Belçika GP / Sıralama turları raporu

Belçika GP: Hamilton tur rekoruyla pole pozisyonunda, Ferrari kayıplarda!

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Belçika GP: Hamilton tur rekoruyla pole pozisyonunda, Ferrari kayıplarda!
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2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 7. yarışı olan Belçika GP öncesinde pole pozisyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın olurken Ferrari ve Ferrari motorlu takımlar adeta kabus yaşadılar.

Hava sıcaklığının düşük olduğu ancak yağmurun olmadığı sıralamalarda, Mercedes beklendiği üzere en hızlı takımdı. Sıralamalarda hava sıcaklığı 16, pist sıcaklığı ise 24 derece civarındaydı.

Cuma günü gerçekleştirilen antrenmanlarda lider olamayan ancak bugünkü son antrenman seansında zirvede yer alan Hamilton, sıralamalarda da en hızlı isim oldu. Hamilton, 1:41.252 ile sıralamaların en hızlı ismiydi ve kariyerindeki 93. pole pozisyonu zaferini elde etti.

Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas, takım arkadaşının yarım saniye gerisinde 2. olurken onların arkasında Red Bull'dan Max Verstappen 3. oldu.

Geçen sene Belçika'da tüm seanslarda 1 ve 2. olan Ferrari ise antrenmanların ardından sıralamalarda da yavaş kaldı. Charles Leclerc ve Sebastian Vettel ancak 13 ve 14. olabildiler.

Yarış Pazar günü Türkiye saati ile 16:10'da başlayacak.

Sıra Sürücü Zaman Fark km/s
1 United Kingdom Lewis Hamilton 1'41.252   249.026
2 Finland Valtteri Bottas 1'41.763 0.511 247.775
3 Netherlands Max Verstappen 1'41.778 0.526 247.739
4 Australia Daniel Ricciardo 1'42.061 0.809 247.052
5 Thailand Alexander Albon 1'42.264 1.012 246.561
6 France Esteban Ocon 1'42.396 1.144 246.243
7 Spain Carlos Sainz Jr. 1'42.438 1.186 246.143
8 Mexico Sergio Perez 1'42.532 1.280 245.917
9 Canada Lance Stroll 1'42.603 1.351 245.747
10 United Kingdom Lando Norris 1'42.657 1.405 245.617
11 Russian Federation Daniil Kvyat 1'42.730 1.478 245.443
12 France Pierre Gasly 1'42.745 1.493 245.407
13 Monaco Charles Leclerc 1'42.996 1.744 244.809
14 Germany Sebastian Vettel 1'43.261 2.009 244.181
15 United Kingdom George Russell 1'43.468 2.216 243.692
16 Finland Kimi Raikkonen 1'43.743 2.491 243.046
17 France Romain Grosjean 1'43.838 2.586 242.824
18 Italy Antonio Giovinazzi 1'43.950 2.698 242.562
19 Canada Nicholas Latifi 1'44.138 2.886 242.124
20 Denmark Kevin Magnussen 1'44.314 3.062 241.716
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3. Seans: Hamilton pist rekoruyla pole pozisyonunda!

Sıralamaların üçüncü seansında beklendiği gibi Mercedes üstündü. Hamilton, ilk haklarda 1:41.451 elde ederek geçici olarak pole pozisyonunu kazanırken aynı zamanda pist rekorunu kırdı.

Bottas ilk turunda yavaş kalsa da 2. sırada kalmayı başarırken onların arkasında Renault'dan Ricciardo kendisine yer buldu.

Ricciardo'nun arkasında Red Bull pilotları Verstappen ve Albon 4 ve 5. sıraları elde ederken ilk sektörde en hızlı zamanı kaydeden Sainz 6., Renault'dan Ocon 7. oldular. Racing Point pilotları ilk haklarda ancak 8 ve 9. zamanları elde ederken Norris en yavaş isimdi.

 

 

Son seansın ikinci haklarında Hamilton, 1:41.252 ile daha da hızlandı ve tur rekoruyla pole pozisyonunun sahibi oldu. 

Bottas 0.5 sn geride 2. olurken Verstappen, son hakkında 1:41.778 yaparak üçüncü sıraya yükselmeyi başardı. Verstappen, sadece 0.015 sn farkla gridde ilk çizgi fırsatını kaçırmış oldu.

İlk haklarda Mercedes pilotlarının arkasında yer alan Renault pilotu Ricciardo, 2. haklarda Verstappen'e geçildi ve 4. sırada seansı tamamladı.

Red Bull'dan Albon seansı 5. sırada tamamlarken Ocon, son turda Sainz'ı geçerek 6. olmayı başardı. Racing Point pilotları, 7. sıradaki Sainz'ı geçemediler ve ancak 8 ve 9. olabildiler. 

Son bölümde yavaş kalan Norris, 10. sırada seansı tamamladı.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Lewis Hamilton 6 1'41.252     249.026
2 Finland Valtteri Bottas 6 1'41.763 0.511 0.511 247.775
3 Netherlands Max Verstappen 6 1'41.778 0.526 0.015 247.739
4 Australia Daniel Ricciardo 5 1'42.061 0.809 0.283 247.052
5 Thailand Alexander Albon 6 1'42.264 1.012 0.203 246.561
6 France Esteban Ocon 6 1'42.396 1.144 0.132 246.243
7 Spain Carlos Sainz Jr. 6 1'42.438 1.186 0.042 246.143
8 Mexico Sergio Perez 3 1'42.532 1.280 0.094 245.917
9 Canada Lance Stroll 3 1'42.603 1.351 0.071 245.747
10 United Kingdom Lando Norris 6 1'42.657 1.405 0.054 245.617
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2. Seans: Yumuşak lastikli Mercedes 1 ve 2. - Ferrari 13 ve 14.

Yarışta ilk 10'da yer alacakların sahip olacakları lastiklerin belli olacağı ikinci seansa Mercedes pilotları, Racing Point pilotları ve Red Bull'dan Verstappen orta lastiklerle başladılar.

İkinci seanstaki ilk turların ardından orta lastiklere sahip Mercedes pilotları ilk iki sırada yer alırken, onların hemen arkasında Verstappen yer aldı. Orta lastiklere sahip diğer pilotlar yani Racing Point pilotları ilk hakların ardından ancak 11 ve 12. olabildiler.

İlk turların ardından elenme potasında yer alan diğer isimler Ferrari pilotları Vettel ve Leclerc ile turunu tamamlamayan Russell oldular.

Bu seanstaki ikinci haklarda Ricciardo haricinde herkes piste çıktı ve tüm pilotlarda yumuşak lastikler vardı.

Son haklarda beklendiği üzere Mercedes pilotları ve Verstappen, yumuşak lastiklerle derecelerini geliştirmediler ve yarınki yarış için orta lastiklerle başlama hakkını elde ettiler.

Yumuşak lastiklere geçilmesinin ardından ilk iki sıra değişmezken, Red Bull'da Albon takım arkadaşını geçerek 3. sıraya yükseldi. 

Orta lastiklerle elenme potasında yer alan Racing Point pilotları, yumuşak lastiklerle ilk 10'a kendilerini atmayı başarırken onların yerine Kvyat ve Gasly 11 ve 12. sıraya gerileyerek elenen isimler oldular.

Ferrari pilotları Leclerc ve Vettel, ikinci seansta sadece Williams pilotu Russell'ı geçerek 13 ve 14. sıralarda seansı tamamladılar.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Lewis Hamilton 6 1'42.014     247.166
2 Finland Valtteri Bottas 6 1'42.126 0.112 0.112 246.895
3 Thailand Alexander Albon 6 1'42.193 0.179 0.067 246.733
4 Netherlands Max Verstappen 6 1'42.473 0.459 0.280 246.058
5 Spain Carlos Sainz Jr. 6 1'42.478 0.464 0.005 246.046
6 Australia Daniel Ricciardo 3 1'42.487 0.473 0.009 246.025
7 Canada Lance Stroll 6 1'42.491 0.477 0.004 246.015
8 France Esteban Ocon 6 1'42.534 0.520 0.043 245.912
9 Mexico Sergio Perez 6 1'42.670 0.656 0.136 245.586
10 United Kingdom Lando Norris 6 1'42.722 0.708 0.052 245.462
11 Russian Federation Daniil Kvyat 6 1'42.730 0.716 0.008 245.443
12 France Pierre Gasly 6 1'42.745 0.731 0.015 245.407
13 Monaco Charles Leclerc 6 1'42.996 0.982 0.251 244.809
14 Germany Sebastian Vettel 6 1'43.261 1.247 0.265 244.181
15 United Kingdom George Russell 5 1'43.468 1.454 0.207 243.692
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1. Seans: Hamilton lider, Ferrari kıl payı Q2'de

Sıralamaların ilk seansında tüm pilotlar yumuşak lastiklerle piste çıktılar.  Mercedes'in şampiyon pilotu Hamilton, 1:43.323'lük derecesiyle seansın en hızlı ismi olurken onu 0.2 sn geride takım arkadaşı Bottas takip etti.

Mercedes pilotlarının arkasında 3. olan Verstappen 0.8 sn geride kalırken onu Gasly ve Stroll takip ettiler.

3. antrenman seansında oldukça geride kalan Ferrari pilotları, sıralamaların ilk seansını kıl payı da olsa geçmeyi başardılar. Vettel 13. olurken, Leclerc 15. sırada 2. seansa geçti. Geçen sene Ferrari bu pistte antrenmanlar, sıralamaların tüm seansları ve yarışta, hatta hız ölçüm noktalarında en hızlı takım olmuştu.

İlk seansta son 8 sırada yer alan pilotun 6'sı Ferrari motorluydu. Elenen isimler Raikkonen, Grosjean, Giovinazzi, Latifi ve Magnussen oldular.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Lewis Hamilton 3 1'42.323     246.419
2 Finland Valtteri Bottas 5 1'42.534 0.211 0.211 245.912
3 Netherlands Max Verstappen 5 1'43.197 0.874 0.663 244.332
4 France Pierre Gasly 6 1'43.262 0.939 0.065 244.178
5 Canada Lance Stroll 6 1'43.265 0.942 0.003 244.171
6 Russian Federation Daniil Kvyat 6 1'43.267 0.944 0.002 244.167
7 Australia Daniel Ricciardo 3 1'43.309 0.986 0.042 244.067
8 Spain Carlos Sainz Jr. 3 1'43.322 0.999 0.013 244.037
9 Mexico Sergio Perez 6 1'43.349 1.026 0.027 243.973
10 Thailand Alexander Albon 3 1'43.418 1.095 0.069 243.810
11 France Esteban Ocon 3 1'43.505 1.182 0.087 243.605
12 United Kingdom Lando Norris 5 1'43.514 1.191 0.009 243.584
13 Germany Sebastian Vettel 6 1'43.567 1.244 0.053 243.459
14 United Kingdom George Russell 6 1'43.630 1.307 0.063 243.311
15 Monaco Charles Leclerc 6 1'43.656 1.333 0.026 243.250
16 Finland Kimi Raikkonen 6 1'43.743 1.420 0.087 243.046
17 France Romain Grosjean 6 1'43.838 1.515 0.095 242.824
18 Italy Antonio Giovinazzi 6 1'43.950 1.627 0.112 242.562
19 Canada Nicholas Latifi 6 1'44.138 1.815 0.188 242.124
20 Denmark Kevin Magnussen 8 1'44.314 1.991 0.176 241.716
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP
Alt-etkinlik QU
Editör Abdullah Çelik

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