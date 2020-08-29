Leclerc: "İkinci bölüme kalmak büyük bir sürprizdi"

Geçen yıl Belçika'da pole pozisyonunu kimseye kaptırmayan Charles Leclerc, bu yılki sıralama turlarında 13. sırada yer alabildi.

Ferrari cuma gününden itibaren çok gerideydi ve bu düşük performans sıralama turlarında da devam etti.

Leclerc, son turunda Sebastian Vettel'i geride bıraksa da, 13. sıradan öteye gidemedi ve yarış temposuna bakıldığında, yarışta puan alması da zor görünüyor.

Canal+'a konuşan Leclerc, "Bunu söylemenin çok üzücü olduğunu biliyorum, ama dürüst olmak gerekirse ikinci bölüme kalmanın iyi bir sürpriz olduğunu düşünüyorum."

"Gerçekten ikinci bölüme kalmamızın zor olacağını düşünüyorduk ve bunu yapmayı başardık."

"Yarış için 13. sırayı aldık ve buradan başlayacağız. Eğer yarın yağmur yağmazsa bizim için çok zor bir yarış olacak." dedi.

Bu kadar geriye düşmelerinin bir açıklaması olup olmadığı sorusuna Leclerc, "Dürüst olmak gerekirse, bu tür sonuçlar için bir açıklama bulmakta zorlanıyorum. Diğerlerine kıyasla büyük bir geri adım attık. Sebebini bulmalıyız. Elbette endişe verici bir şey. Çalışmamız ve özellikle neyin yanlış gittiğini öğrenmemiz gerekiyor."

"Olanlara bir açıklama bulmak çok zor. Ana sorunu bulmaya ve çözmeye çalışmalıyız. Tabii ki iyi bir gün değil ama şu anda durumumuz bu."

"Çok çalışmaya devam etmeliyiz ve bu gibi zor zamanlarda bunu yapmak çok zor olsa da takımdaki herkesin başını dik tutması gerekiyor."

"Evlerinde, hayal kırıklığına uğramış olan taraftarları da anlayabiliyorum, bu anlaşılabilir bir durum, ancak sürücüler olarak, herhangi bir mucize beklemesek bile, yarın mümkün olan en iyi yarışı çıkarmaya çalışacağız."

"Ama dediğim gibi herhangi bir mucize beklememek gerekiyor."