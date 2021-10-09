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Wolff: “Mercedes, yaz arası öncesine göre daha iyi bir yerde”

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Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımın Red Bull ile savaşında, yaz arasından öncesine göre kesinlikle daha iyi bir yerde olduğunu düşünüyor.

Wolff: “Mercedes, yaz arası öncesine göre daha iyi bir yerde”

Lewis Hamilton, İstanbul Park’taki sıralama turlarında en iyi zamanı yaptı. Ancak motor değiştirdiği için 10 sıra grid cezası alan İngiliz sürücü, yarışa 11. sıradan başlayacak.

Böylece Mercedes’in Fin sürücüsü Valtteri Bottas yarışa pole pozisyonundan başlayacak, hemen arkasında ise Max Verstappen yer alacak.

Hamilton, yarışı kazanmanın zor olduğunu ancak imkansız olmadığını söylerken, Verstappen’le arasındaki iki puanlık farkı korumak istiyor.

Haziran ve Temmuz ayındaki yarışlarda Red Bull ile mücadele etmekte zorlanan Mercedes, yaz arasından sonra bir adım öne çıkmış gözüküyor.

Takım patronu Wolff, Mercedes’in artık ‘aracı daha iyi anladığını’ düşünüyor.

Wolff, “Yılın başında gelen kurallar, aracı son birkaç yıldır çalıştırmadığımız bir şekilde çalıştırmamız gereken bir durum oluşturdu.”

“Ne kadar çok çalıştırdıysak, sürdüysek, durumlar simüle ettiysek, o kadar iyi performans gösterdik.”

“Yani bugün sağlam şekilde ilk iki sırada olabilirdik. Ancak ne yazık ki Lewis geriden başlamak zorunda.”

“Günün güzel tarafı ise, iyi bir hızımızın olması. Geriye yedi yarış kaldı ve aracın bugün bulunduğu yer, yaz arasından önceki zamana göre kesinlikle daha iyi.” dedi.

Bottas hakkında ise Wolff, “Valtteri, yarın kendi yarışına odaklanacak. Bu, Valtteri’nin ve takımın galibiyeti ile ilgili. Yarın arkadakileri yavaşlatmayacak.”

“Trafikte öndeki aracı takip etmek çok zor, Lewis’le beraber yarın savaşmamız gerekecek.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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