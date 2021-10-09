McLaren: “Zorlanmamız sürpriz olmadı”

Şampiyonada üçüncülük için savaşan McLaren sürücüsü Lando Norris, İstanbul Park'taki sıralama turlarında sekizinci olabilirken, Lewis Hamilton'ın cezasıyla beraber yarışa yedinci sıradan başlayacak.

İstanbul Park’ta zorlanmalarının sebebinin yere basma gücü olup olmadığı sorulduğunda Norris, “Hayır, bunun sebebinin yere basma gücü olduğunu düşünmüyorum.”

“Bu sanırım pistin doğal yapısıyla ilgili. Zandvoort’taki gibi birbiriyle bağlantılı, uzun apeksli virajlar var, ki bunlarda zorlanıyoruz. Bu, beklenen bir şeydi. Zorlanmamız sürpriz olmadı.” dedi.

Norris'in takım arkadaşı ve İtalya GP'nin galibi Daniel Ricciardo ise sıralama turlarının ilk bölümünde elenmekten kurtulamadı. Avustralyalı sürücü, Carlos Sainz'ın cezasıyla beraber yarışa 15. sıradan başlayacak.

Sıralama turlarının ilk bölümünde neler olduğu sorulduğunda Ricciardo, “İlk bölümde pist üzerinde ıslak bölümler vardı ancak pist, giderek iyileşiyordu.”

“Ancak bu tür durumlarda tura başlayan son araç olmak istersiniz. Bu mümkün olmadı ve ben de yumuşak hamurda yeterince hızlı değildim.”

“Dün biraz zorlanmıştım, bugün de yeteri kadar iyi değildim. Sarı bayraklar vb. şeylerden de etkilenebiliyorsunuz. Ancak yeterli hıza sahip olmamak dışında bariz bir durum yoktu.”

“Garaja geldiğimde turuma ve telemetriye baktım, neler olduğunu anlamaya çalıştım.”

“Geçiş konusunda pistin nasıl olacağını tam olarak bilmiyoruz. Hiçbir pist geçiş yapmak için çok kolay değil, ancak burada bu konuda biraz daha rahat hissettim. Bu yüzden yarın için iyimserim. Göreceğiz.”

Lando Norris, McLaren, is interviewed Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images