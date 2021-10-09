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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Leclerc: ''Çok fazla risk almayacağım''

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Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarınki Türkiye Grand Prix'sinin startında önündekilere karşı çok fazla risk almayacağını açıkladı.

Leclerc: ''Çok fazla risk almayacağım''

Leclerc, Türkiye Grand Prix'si hafta sonuna oldukça güçlü bir şekilde başladı ve antrenman seanslarının hepsinde ilk beşe girmeyi başardı.

Ferrari sürücüsü bugün İstanbul Park'ta gerçekleştirilen sıralama seansında da iki Mercedes'in ve Max Verstappen'in arkasında dördüncü oldu ve Lewis Hamilton'ın cezasıyla birlikte yarınki Türkiye Grand Prix'sine üçüncü sıradan başlayacak.

Seansın ardından konuşan Leclerc, düşük yere basma gücü ayarları kullandıkları için seansın kendileri için zorlu geçeceklerini tahmin ettiklerin söyledi.

''Bu seansın bizim için zorlu geçeceğini biliyordum çünkü yarın için, düşük yere basma gücü ayarlarıyla sıralamaya katılmaya karar verdik ki bu nihayetinde doğru bir karardı fakat bugün zorlu geçecekti.''

''İkinci bölümde Carlos'un hava koridoru vardı yoksa son üç virajdaki trafikle birlikte üçüncü bölüme geçmek biraz daha zor olurdu.''

Daniel Ricciardo'nun ilk bölümde elenmesinin onlar için iyi olup olmadığı sorulan Monakolu pilot, ''Evet, şimdilik bizim için iyi bir hafta sonu ve yarın her şeyi bir araya getirmemiz gerekiyor.'' cevabını verdi.

Leclerc bu hafta sonu şu ana kadar yapılan dört seansı da ilk beşin içinde tamamlamış oldu ve araçlarının İstanbul Park'ta neden bu kadar iyi performans gösterdiği sorulan Monakolu pilot, ''Dürüst olmak gerekirse tam olarak emin değilim. Bu iyi olduğu kadar garip de ancak dürüst olmak gerekirse orta grup burada iyi gibi görünüyor çünkü pole pozisyonuna herkes çok yakın ve bunu görmek güzel.'' ifadelerini kullandı.

Burada podyuma çıkmak hakkında konuşan Ferrari sürücüsü, ''her şeyin mümkün'' olduğunu vurguladı.

''Evet, her şey mümkün. Umarım bugünkü gibi iyi koşullar olur veya sıralama turlarındakinden daha iyi koşullar olursa harika. Eğer daha yağmurlu olursa benim ayarlarım açısından biraz sorun yaşayabileceğimizi düşünüyorum fakat yarın kuru olacak olmalı.''

Leclerc, aynı zamanda yarınki yarışa önünden başlayacak Valtteri Bottas ve Verstappen'e karşı çok fazla risk almayacağını da açıkladı.

''Öndeki ikisine karşı çok risk almayacağım, şampiyonada onlarla savaşmıyoruz ancak startlar her zaman zorludur. Fakat çok risk almayacağım.''

Sainz'ın motor değişiminin planlı olup olmadığı sorulan Leclerc, ''Evet bu yarış için planlanmıştı, aslında bir önceki yarış için de planlanmıştı fakat yağmur vardı ve bunu yapmadık. Ancak burada bir aralık gördük ve ne yapacağımızı, nerede yapacağımızı biliyorduk. Bu takım olarak nasıl çalışacağımızı bildiğimizi gösteriyor.'' yanıtını verdi.

Son birkaç haftadır Ferrari'yle arasında sürtüşmeler yaşandığı iddia edilen Leclerc, çok yakın olduklarını belirtti.

''Çok yakınız ve bunu görmek iyi. Bu Carlos için iyi olduğu kadar benim için de iyi çünkü birbirimizi her yarışta zorluyoruz. Bu yıl altıncı veya yedinci bitirmek çok heyecanlı değil ancak umarım yeterince iyi bir iş yaparız ve şampiyona bitmeden önce birkaç pozisyon kazanırız.''

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