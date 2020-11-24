Wolff: "Mercedes, 2020'nin kalan yarışlarda elinden geleni yapacak"

Mercedes, 2020 sezonunun bitimine çok uzun bir süre takımlar şampiyonluğunu kazanmıştı ve Türkiye'de pilotlar şampiyonluğunu da kazandı.

Ancak Toto Wolff, kalan yarışlarda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söylüyor.

Wolff şöyle dedi: "Türkiye'deki son yarışta, Lewis'in yedinci şampiyonluğunu kazanmasıyla birlikte gerçekten olağanüstü bir şeye tanıklık ettik ve bunu başarma şekli muhteşemdi."

"Genel anlamda bir takım olarak bizim için zor bir hafta sonuydu ve herkes için büyük bir mücadeleydi. Ancak Lewis, altıncı sıradan başladı ve zafere ulaşabilmek adına olağanüstü bir iş çıkardı. Tüm zamanların en iyi sporcuları arasındaki konumunu da pekiştirdi."

"Şans her zaman bizim tarafımızda değildi ve Valtteri zor bir hafta sonu geçirdi. Ancak onun ne kadar sert ve güçlü olduğunu biliyoruz. Son üç yarışta daha güçlü bir performans göstereceğine eminim."

"Şimdi Bahreyn'e gidiyoruz ve tanıdık bir piste dönüyoruz. Seanslar arasındaki koşul ve sıcaklık farklılıkları nedeniyle her zaman ilginç bir mücadele var. 1. ve 3. antrenman seansı gündüz, yani sıcak şartlarda yapılıyor, ancak ikinci antrenman, sıralama turları ve yarış daha soğuk şartlarda gerçekleşiyor. Bu, araca ayar yapmayı ve önemli olduğu zaman doğru bilgileri toplamayı zorlaştırıyor."

"Geçmişte Bahreyn'de bazı güçlü performanslar sergiledik ve her zaman ilginç yarışlar ortaya koyan bir pist oldu. Her iki şampiyonluk savaşı da sona ermiş olabilir, ancak yine de en iyi performansımızı sergileyeceğiz ve şampiyonadaki yoğun üçüncülük savaşını da heyecanla takip edeceğiz."