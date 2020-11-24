McLaren, Bahreyn'de "güçlü puanlar" almayı hedefliyor

McLaren bu yıl sadece Rusya'dan puansız ayrıldı ve bunun dışında tüm yarışlarda ilk on hatta ilk dokuz içinde yer almayı başardı.

Carlos Sainz son yarış Türkiye'de beşinci olurken, Lando Norris sekizinci oldu ve en hızlı turu da atarak fazladan bir puan aldı.

İngiliz ekip, Racing Point, Renault ve hatta Ferrari ile üçüncülük savaşı veriyor ve alınan her puanın önemi büyük.

Bitime sadece üç yarış kaldı ve McLaren, üçüncü sıradaki Racing Point'in beş puan gerisinde yer alıyor.

Lando Norris, Bahreyn'deki yarış öncesi şöyle konuştu: “Sezonu tam da başladığımız gibi, arka arkaya üç yarışla sonlandırıyoruz ve programın gerektirdiği ritme çabucak uyum sağlamak istiyorum. Bizim için zor olacak, çünkü bir süredir böyle bir bölüm olmadı, ama elimizden gelenin en iyisini yapmakta kararlıyız."

"Türkiye'deki yarış bize mücadele içinde olduğumuzu ve şartların istediğiniz gibi gelişebileceğini gösterdi. Her seansta mümkün olan en iyi şekilde çalışmalı ve en önemlisi tamamen işimize odaklanmalıyız."

"Genellikle Bahreyn'de tekerlek tekerleğe mücadeleler oluyor ve özellikle üç DRS bölgesi sayesinde geçiş için pek çok fırsat var. Geçen yılı hatırlıyorum: Bahreyn Grand Prix'si o dönemki en iyi yarışlarımdan biriydi. O zaman Formula 1'de ilk puanlarımı kazanmıştım. Umarım bu hafta sonu yine bunları kazanabiliriz, çünkü üçlü yarışa iyi şekilde başlamak önemli olacak."

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Carlos ise şunları ekledi: “Türkiye'de harika şekilde dönmeyi başardık ama daha da önemlisi takım için puanlar kazandık. Kalan üç yarışta istikrar önemli bir faktör olacak. Mümkün olduğunca çok puan kazanmak ve Abu Dabi Grand Prix'sinde, bitiş çizgisine ulaşana kadar savaşmak istiyoruz."

"Ama şimdi Bahreyn'de iki yarış olacak ve bu yüzden arka arkaya üç yarıştan oluşan son seri çok yoğun geçecek gibi görünüyor. Bu yılki takvim çok sıkıydı, bu yüzden bizim için biraz zor olacak ama ekip buna hazır."

"Bahreyn'deki pisti her zaman sevmişimdir ve şimdiden farklı pist konfigürasyonlarda yapılacak iki yarışı da sabırsızlıkla bekliyorum."