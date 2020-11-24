Mercedes, Russell’ın geleceği konusunda hiç endişe duymamış

Russell 2017’den beri Mercedes’in genç sürücü programının bir parçası ve geçtiğimiz sene Williams’la F1’e girdiğinden beri “gelecekte şampiyon olma potansiyeline sahip” olduğunu söyleyen Lewis Hamilton dahil bir çok kişiyi etkilemeye devam ediyor.

Williams Temmuz ayında Russell’ın 2021 için takımla devam edeceğini ve böylece sözleşmesinin 3. ve son yılını yerine getirmiş olacağını söylemişti fakat takım Ağustos ayında satılınca genç pilotun geleceği belirsizliğe düşmüştü.

Geçtiğimiz ay, 2021 için koltuk bulamayan Sergio Perez’in Williams’a geçişinin açıklanması ise sirkülasyon içindeki dedikodular arasındaydı ve bu da Russell’ın geleceğinin birkaç haftalığına belirsizliğini koruması demekti.

Fakat Williams tüm dedikoduları sonlandırdı ve oluşan tüm karışıklıklar için özür dileyerek Imola’daki Emilia Romagna Grand Prix’si öncesinde Russell’ın 2021 için Nicholas Latifi’nin takım arkadaşı olarak takımda kalacağını duyurdu.

Russell’ı kaybetmek Mercedes için büyük bir kayıp olurdu çünkü Alman takım genç pilotun kariyeri boyunca gelişimine yardımda bulunmuş ve onu, mevcut 2 pilotlarından birinin yerine gelmesi için hazırlamıştı.

Fakat Mercedes takım patronu Wolff, Russell’ın geleceğinin belirsizliğine rağmen Williams’ın alacağı herhangi bir karar karşısında endişe duymadığını söyledi.

Autosport/Motorsport.com tarafından 2021 gridi için Russell’ın kaybedilmesinin Mercedes’te ne kadar büyük bir etki yaratacağı sorulduğunda Wolff: “Bu tür kararlar konusunda hep çok rahatım çünkü her şey olması gerektiği gibi işliyor.”

“George Williams’ta olmasaydı biraz sinir bozucu olurdu, ama bizimle çok güzlü bir rezerv pilotu olurdu ve onun için ek bir program bulurduk.”

“Günün sonunda onun lehine bir karar verdikleri için mutluyum. Bence bunu hak ediyor, sonuçları muazzam. Bence iyi bir seçim yaptılar.”

Perez hakkındaki spekülasyonlar boyunca Russell; geleceği hakkında hiç endişe etmediğini ve bu hikayelerin sürücü marketini hareketlendirmek isteyen Perez ekibinden çıktığını söyledi.

Autosport/Motorsport.com tarafından Williams’la görüşmelerinin ne kadar ilerlediği sorulduğunda Perez: “Her zaman görüşmelerimi özel tuttum ve bence olması gereken de bu.”

“Onun haricinde pek manası da yok. Herhangi bir şey olmadı, o yüzden bunu konuşmanın manası da yok. Bazı görüşmeler oldu, o kadar.”

Aston Martin olarak adlandırılmadan önce Perez’le yolunu ayıran ve 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel’le anlaşan Racing Point’ın bu hamlesi sonrasında Meksikalı pilot, 2021 için koltuk arayışında.

Williams’daki kapılar da kapandıktan sonra Perez’in tek gerçekçi şansı Red Bull’da kalmış görünüyor ama Avusturyalı marka şu anda öncelikli hedefinin Alexander Albon’un geleceğiyle ilgilenmek olduğunu belirtti.