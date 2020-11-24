Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
10 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Russell’ın geleceği konusunda hiç endişe duymamış

paylaşım
yorumlar
Mercedes, Russell’ın geleceği konusunda hiç endişe duymamış
Ekleyen:

Mercedes Formula 1 takım patronu Toto Wolff, geçtiğimiz ay Williams’taki belirsizlik devam ederken bile George Russell’ın geleceği konusunda “çok rahat” olduğunu söyledi.

Russell 2017’den beri Mercedes’in genç sürücü programının bir parçası ve geçtiğimiz sene Williams’la F1’e girdiğinden beri “gelecekte şampiyon olma potansiyeline sahip” olduğunu söyleyen Lewis Hamilton dahil bir çok kişiyi etkilemeye devam ediyor.

Williams Temmuz ayında Russell’ın 2021 için takımla devam edeceğini ve böylece sözleşmesinin 3. ve son yılını yerine getirmiş olacağını söylemişti fakat takım Ağustos ayında satılınca genç pilotun geleceği belirsizliğe düşmüştü.

Geçtiğimiz ay, 2021 için koltuk bulamayan Sergio Perez’in Williams’a geçişinin açıklanması ise sirkülasyon içindeki dedikodular arasındaydı ve bu da Russell’ın geleceğinin birkaç haftalığına belirsizliğini koruması demekti.

Fakat Williams tüm dedikoduları sonlandırdı ve oluşan tüm karışıklıklar için özür dileyerek Imola’daki Emilia Romagna Grand Prix’si öncesinde Russell’ın 2021 için Nicholas Latifi’nin takım arkadaşı olarak takımda kalacağını duyurdu.

Russell’ı kaybetmek Mercedes için büyük bir kayıp olurdu çünkü Alman takım genç pilotun kariyeri boyunca gelişimine yardımda bulunmuş ve onu, mevcut 2 pilotlarından birinin yerine gelmesi için hazırlamıştı.

Fakat Mercedes takım patronu Wolff, Russell’ın geleceğinin belirsizliğine rağmen Williams’ın alacağı herhangi bir karar karşısında endişe duymadığını söyledi.

Autosport/Motorsport.com tarafından 2021 gridi için Russell’ın kaybedilmesinin Mercedes’te ne kadar büyük bir etki yaratacağı sorulduğunda Wolff: “Bu tür kararlar konusunda hep çok rahatım çünkü her şey olması gerektiği gibi işliyor.”

“George Williams’ta olmasaydı biraz sinir bozucu olurdu, ama bizimle çok güzlü bir rezerv pilotu olurdu ve onun için ek bir program bulurduk.”

“Günün sonunda onun lehine bir karar verdikleri için mutluyum. Bence bunu hak ediyor, sonuçları muazzam. Bence iyi bir seçim yaptılar.”

Perez hakkındaki spekülasyonlar boyunca Russell; geleceği hakkında hiç endişe etmediğini ve bu hikayelerin sürücü marketini hareketlendirmek isteyen Perez ekibinden çıktığını söyledi.

Autosport/Motorsport.com tarafından Williams’la görüşmelerinin ne kadar ilerlediği sorulduğunda Perez: “Her zaman görüşmelerimi özel tuttum ve bence olması gereken de bu.”

“Onun haricinde pek manası da yok. Herhangi bir şey olmadı, o yüzden bunu konuşmanın manası da yok. Bazı görüşmeler oldu, o kadar.”

Aston Martin olarak adlandırılmadan önce Perez’le yolunu ayıran ve 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel’le anlaşan Racing Point’ın bu hamlesi sonrasında Meksikalı pilot, 2021 için koltuk arayışında.

Williams’daki kapılar da kapandıktan sonra Perez’in tek gerçekçi şansı Red Bull’da kalmış görünüyor ama Avusturyalı marka şu anda öncelikli hedefinin Alexander Albon’un geleceğiyle ilgilenmek olduğunu belirtti.

Wolff: "Mercedes, 2020'nin kalan yarışlarda elinden geleni yapacak"

Önceki haber

Wolff: "Mercedes, 2020'nin kalan yarışlarda elinden geleni yapacak"

Sonraki haber

Binotto, Ferrari'nin gösterdiği son performanslar ışığında 2021'den umutlu

Binotto, Ferrari'nin gösterdiği son performanslar ışığında 2021'den umutlu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell , Toto Wolff
Takımlar Mercedes , Williams
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes uzun dingil mesafeli aracının dönüşlerdeki sıkıntısını çözmüş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes uzun dingil mesafeli aracının dönüşlerdeki sıkıntısını çözmüş

FIA'dan üç yıllık lisans alan Türkiye, 2021 takviminde yer almayı hedefliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

FIA'dan üç yıllık lisans alan Türkiye, 2021 takviminde yer almayı hedefliyor

Briatore: "Alonso en iyilerden biri olduğunu yine gösterecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Alonso en iyilerden biri olduğunu yine gösterecek"

Sainz "en iyi sürücülerle" takım arkadaşı olmak istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz "en iyi sürücülerle" takım arkadaşı olmak istiyor

Villeneuve: "Bottas da Hamilton'la aynı araca sahip ama o kazanamıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Bottas da Hamilton'la aynı araca sahip ama o kazanamıyor"

Ricciardo: "Bahreyn'de iki araçla birden puan almalıyız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Bahreyn'de iki araçla birden puan almalıyız"

Sizin Köşeniz: Lewis Hamilton'ı özel kılan nedenler
Formula 1 Formula 1 / Blog

Sizin Köşeniz: Lewis Hamilton'ı özel kılan nedenler

Coulthard: "Hem Schumacher hem de Hamilton 'olağanüstü' sürücüler"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Coulthard: "Hem Schumacher hem de Hamilton 'olağanüstü' sürücüler"

Son Haberler

Wolff: "Hamilton'ın mesajlarıyla ilgili kutuplaştırıcı olması sorun değil"
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton'ın mesajlarıyla ilgili kutuplaştırıcı olması sorun değil"

Binotto, Ferrari'nin gösterdiği son performanslar ışığında 2021'den umutlu
F1 Formula 1 / Son dakika

Binotto, Ferrari'nin gösterdiği son performanslar ışığında 2021'den umutlu

Mercedes, Russell’ın geleceği konusunda hiç endişe duymamış
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Russell’ın geleceği konusunda hiç endişe duymamış

Wolff: "Mercedes, 2020'nin kalan yarışlarda elinden geleni yapacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Mercedes, 2020'nin kalan yarışlarda elinden geleni yapacak"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes uzun dingil mesafeli aracının dönüşlerdeki sıkıntısını çözmüş

1g
2
Formula 1

FIA'dan üç yıllık lisans alan Türkiye, 2021 takviminde yer almayı hedefliyor

18s
3
Formula 1

Briatore: "Alonso en iyilerden biri olduğunu yine gösterecek"

20s
4
Formula 1

Sainz "en iyi sürücülerle" takım arkadaşı olmak istiyor

1g
5
Formula 1

Villeneuve: "Bottas da Hamilton'la aynı araca sahip ama o kazanamıyor"

1g

Son Haberler

Wolff: "Hamilton'ın mesajlarıyla ilgili kutuplaştırıcı olması sorun değil"
F1

Wolff: "Hamilton'ın mesajlarıyla ilgili kutuplaştırıcı olması sorun değil"

Binotto, Ferrari'nin gösterdiği son performanslar ışığında 2021'den umutlu
F1

Binotto, Ferrari'nin gösterdiği son performanslar ışığında 2021'den umutlu

Mercedes, Russell’ın geleceği konusunda hiç endişe duymamış
F1

Mercedes, Russell’ın geleceği konusunda hiç endişe duymamış

Wolff: "Mercedes, 2020'nin kalan yarışlarda elinden geleni yapacak"
F1

Wolff: "Mercedes, 2020'nin kalan yarışlarda elinden geleni yapacak"

McLaren, Bahreyn'de "güçlü puanlar" almayı hedefliyor
F1

McLaren, Bahreyn'de "güçlü puanlar" almayı hedefliyor

Son Videolar

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar 06:49
Formula 1
21 Kas 2020

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti? 06:38
Formula 1
20 Kas 2020

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti?

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever? 10:54
Formula 1
19 Kas 2020

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever?

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu 03:52
Formula 1
17 Kas 2020

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi? 16:34
Formula 1
17 Kas 2020

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.