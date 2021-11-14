Wolff: "Max'ın aracında oynamalar yapılırken, biz diskalifiye edildik"

Brezilya GP'de galibiyete uzanmalarının ardından Sky Sports'a konuşan Wolff, hafta sonu boyunca yaşananlardan mutlu değildi.

Wolff ilk olarak, "5 sıra grid cezamız olduğunu biliyorduk. Sonrasında yarıştan önce Max'ın aracında oynamalar yapılırken, biz dün diskalifiye edildik. Bugün de birini pistten itmenin ardından ceza almama rezaleti yaşandı."

"Hafta sonu boyunca her şey üstümüze geldi ama günün sonunda biz kazandık ve 3. olduk. Gelecek 30 dakika içinde başka komik neler yaşanacak görelim. Belki bir protesto daha gelir." ifadelerini kullandı.

İçten yanmalı motorunu değiştirdiğinden ötürü aldığı 5 sıra grid cezasından dolayı da Brezilya Grand Prix'sine 10. sıradan başlayan Hamilton, starttan itibaren yukarı sıralara tırmanmaya başladı ve 19. turda, lider Verstappen'in arkasında 2. sıraya yerleşti.

İki pit stop'un yapılmasının ardından ise Hamilton, Verstappen'le arasındaki farkı daha da kapamaya başladı.

Hamilton, Verstappen'i ilk olarak 48. turda 4. virajda geçmeye çalıştı ancak Verstappen, agresif bir savunmayla rakibine izin vermedi. Bu agresif savunma, FIA tarafından inceleme altına alınmadı ve Wolff, bu durumu "gülünç" olarak nitelendirdi.

"Max oldukça limitte sürüyor ve aracını çok konumlandırıyor. Ancak böyle yapıyorsan, 5 saniyelik ceza beklemelisin. Bunu yapmak, sonuçlarına katlanacaksan normal. Ancak bu olayı bir yarış olayı nitelendirerek, durumu örtbas etmeye çalışmak, hakemler için utanç verici ve gülünç."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Hafta sonu boyunca verilen kararların ardından daha duygulu ve motive olmuş gözüken Wolff, Mercedes'in aleyhine verilen kararların takımı birbirine daha da yakınlaştırdığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Bence takım her zaman birlikteydi ama bu kararlar bizi çok daha yakınlaştırdı."

"Bize karşılar. Bence Lewis'in hayatı boyunca hissettiği şey bu. Şimdi de bunu bir takım olarak birlikte hissediyoruz. Buna karşı savaşacağız ve kurbanlar olmayacağız. Garaj içinde hissettiğimiz his şu anda böyle."

Ardından araçlarının legal olup olmadığı üzerinde oluşan soru işaretleri hakkında konuşan Wolff, arka kanatlarında kırılan bir parça yüzünden testi geçemediklerini söylerken; Red Bull'un arka kanadında yapmış olduğu onarımlara da dikkat çekti.

"Araç tamamıyla legal ve aracı her yerde sürebiliriz. Sıralama turlarının ardından aracın tamamıyla legal olmadığını söyleyebilirsiniz. Bizce legaldi. Araç bir testi geçemedi çünkü arka kanat kırıktı. Bugün de Red Bull'un arka kanadının bantlandığını gördük ama sorun yok."

"Arka kanadımızın bir parçası kırıldı ve bu parçaya bakamadık, analiz edemedik. Sonrasında testi de geçemedik ve diskalifiye edildik."

"Sonrasında ise Red Bull'un arka kanadını 3 kez üst üste tamir ettiğini görüyorsunuz. Araç kapalı parktayken 3 kere arka kanat tamir edildi ve bunun bir cezası olmadı."

"Eğer dayanıklılık ve güvenlik için yapıldıysa, bunun yapılmasına izin verilmeli. Ancak aynı parçaları değiştirmeniz sistematik bir hâl alırsa... Onların iyi bir mühendislik takımı var, bantlayarak tamir edebiliyorlar. Yani bu biraz sinir bozucuydu."

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

2021 sezonunda güç dengeleri oldukça hızlı bir biçimde değişebiliyor. Red Bull ve Verstappen, Meksika Grand Prix'sini domine etmiş ve Verstappen 15 saniyeye yakın bir farkla galibiyete uzanmıştı. Brezilya GP hafta sonunda ise Mercedes'in üstünlüğü vardı ve Hamilton, çizgiyi en yakın rakibinin 10 saniye önünde geçerek kazandı.

1 hafta içinde nasıl bu kadar hızlanabildikleri ve farkı nasıl kapattıkları sorulan Wolff, artık daha az hava sürtünmesi üreten bir araçla yarıştıklarını belirtirken; yeni motorun getirdiği avantajın da altını çizdi.

"Onun [Lewis'in] sprint yarışındaki sürüşü, onun en iyi sürüşlerindi. Sprint yarışında toplam kaç geçiş yaptı bilmiyorum."

"Bence aracımız artık daha az hava sürtünmesi (drag) üretiyor. Motorumuz yeni ki motorun yeni olması çok ama çok büyük bir fark yaratıyor. Bu konseptimiz düzlükte hızlı ancak insanlar aracımızı protesto etmekte serbestler."

"Evlerindeki kütüphanelerine koymaları için onlara bir arka kanat verebiliriz. Orada arka kanadı 2000 parçaya ayırabilirler."

Son olarak, Brezilya'da oldukça hızlı gözüken Mercedes'in, artık şampiyonluk kazanabilecek bir araca sahip olup olmadığı sorulan Wolff, temkinli konuştu ve şunları söyledi: "Güç dengelerinin ne kadar hızlı değişebildiğini görüyorsunuz."

"Geçtiğimiz hafta Meksika'da yenildik, bu hafta ise bizim paketimiz daha hızlıydı. Yani bir anda kalkışa geçmemize güvenmiyorum. Gelecek hafta Katar'da yeniden çok güçlü olabilirler ve bu beklenen bir şey. Geçtiğimiz hafta onlar kazandılar, bu hafta biz kazandık."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images