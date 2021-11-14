Perez: "Mercedes'in düzlük hızı, bu gezegenden değil"

Red Bull pilotu Sergio Perez, dördüncü sıradan başladığı yarışın başında ikinci sıraya yükselse de, sonrasında Lewis Hamilton'a geçildi ve sanal güvenlik aracı periyodu ile beraber Valtteri Bottas'ın da ardına düştü.

Yarışın ardından konuşan Perez şöyle dedi: "Şans bugün bizden yana değildi. Aslında mükemmel başladık ama... Sonrasında işler yolunda gitmedi. Hamilton bugün farklı bir gezegendeydi."

"Sanal Güvenlik Aracı çıktığında Bottas bundan faydalandı. Onunla aynı tempodaydık ve hiçbir şey yapamadık."

"Dediğim gibi yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Daha erken pit stop denedik ve öne geçmeye çalıştık, yapabileceğimiz başka bir şey yoktu. Belki ikinci pit stopta farklı bir şey deneyebilirdik."

"Fakat Mercedes'in düzlük hızı inanılmaz. Ne yaptıklarını bilmiyoruz ama bu düzlük hızı, bu gezegenden değil. Bu hafta sonu başka bir gezegendelerdi. Bugün onlarla savaşmak zordu."

"Hamilton'ı arkamda tutabilmek için Max'in DRS'sinden faydalansam bile en fazla bir tur daha dayanırdım. Daha fazlası olmazdı."

Perez, Hamilton'la olan savaşı hakkında şöyle dedi: "Lewis'i arkamda tutmak çok önemliydi çünkü daha sonra Max'e çok fazla baskı yapacaktı."

"Fakat bunu yapmak kolay değildi çünkü Mercedes düzlüklerde inanılmaz hızlıydı. Aynaya bakıyordum, arkamdalardı. Sonra bakıyordum, çoktan yanıma gelmişlerdi. Gerçekten tamamen farklı bir seviyedelerdi."

"Bugün ayrıca sanal güvenlik aracı da benim lehime değildi. Bottas bundan faydalandı ve önüme geçti. Bugün açıkça şanssızdık ve hiçbir şey yapamadık."

"Sonunda en hızlı turu attık. Bugün yapabileceğimizin en fazlası buydu. Yine de evet, bugün Bottas'ın önünde olmalıydık."

"Podyuma çıkabilirdik, o pozisyondaydık. Valtteri'yi arkamızda tutabilirdik çünkü onunla tempom hemen hemen aynıydı."

Mercedes'in hızının şaşırtıcı olup olmadığı sorulduğunda Perez, "Evet, gerçekten şaşırtıcı. Katar'da neler yapabileceğimizi göreceğiz. Oranın farklı bir pist olacağını düşünüyorum. Sanırım orada düzlük hızı o kadar da önemli değil."

"Umarım daha rekabetçi olabiliriz. Orası yüksek yere basma gücü pisti gibi görünüyor. Çok hızlı. Umarım ana düzlük çok uzun değildir." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images