Mercedes yine DAS benzeri bir sistem mi kullanıyor?

Son dönemde şampiyonluk mücadelesinde Red Bull karşısında hızlanmayı başaran Mercedes, düzlük hızıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Özellikle Mercedes'in ana rakibi Red Bull, Mercedes'in bu hızının nereden geldiğini bulmaya çalışıyor.

Brezilya GP hafta sonunda Mercedes'in gücü için Lewis Hamilton'ın aracına takılan yeni motor işaret edilse de Red Bull, Alman takımın arka kanatta bir şeyler yaptığını işaret etmişti.

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Dün gördük. Özellikle araçta sahip oldukları arka kanadın boyutu ile olağanüstüydü. Kendi performansımız için biz de ona odaklanmalı ve onu denemeliyiz."

"Açıkçası o (arka kanat) araçlarının o tür hızlara çıkmasını sağlayan bir şey."

"Bir şeyler olmak zorunda ancak fizik buna izin vermiyor. Bunu başarmak için ihtiyaç duyacağınız beygir gücü deltası oldukça büyük."

"Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ardından biz de önümüze bakacağız." demişti.

Bugün ortaya çıkan bir videoda, Hamilton'ın düzlüğün sonuna geldiğinde direksiyonu hafif bir şekilde geri doğru çektiği ya da direksiyonun geri geldiği görülüyor.

Mercedes, 2020'de benzer şekilde direksiyonun ileri geri hareket ettirilmesiyle çalışan DAS (Çift Eksenli Direksiyon) sistemini bulmuştu ancak o sistem, 2021 için yasaklanmıştı. DAS sisteminde pilotlar düzlükte direksiyonu kendilerine doğru çektiğinde ön tekerleklerin toe açısı kapanırken, virajlarda ittiklerinde toe açısı açılıyordu. Böylece düzlükte daha az sürtünme olurken virajlarda daha fazla yere basma gücü elde ediliyordu.

DAS sistemi yasaklandığı için Mercedes'in yeni çözümü muhtemelen ön süspansiyon ve direksiyon sistemiyle alakalı değildir. Ancak henüz yeni fark edilen bu sistem, takımın son dönemde bulduğu düzlük hızıyla bağlantılı olabilir.

Takımlar genelde düzlükte ön ve arka kanatları pasif hale getirerek hızlı olmanın farklı yollarını arıyorlar. Mercedes, geçmişten bu yana geleneksel olarak farklı kanal sistemleriyle bunu başaran takımların başında yer alıyor.

Bu sistem bununla mı alakalı, tamamen başka bir şeyi mi tetikliyor, yoksa direksiyonun normal çalışma şekli mi böyle, önümüzdeki süreçte daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır.