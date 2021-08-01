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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Wolff: ''Macaristan'daki hızımız, Silverstone'da yaptığımız güncellemelerin işe yaradığını gösteriyor''

Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Toto Wolff, Mercedes'in Macaristan Grand Prix'sine ön çizgiden başlayacak olmasının, Silverstone'da yaptıkları güncellemeler sayesinde olduğunu düşünüyor.

Wolff: ''Macaristan'daki hızımız, Silverstone'da yaptığımız güncellemelerin işe yaradığını gösteriyor''

Avusturya'daki iki yarışta da Red Bull tarafından yenilen mercedes, hız anlamında Britanya Grand Prix'sinden beri oldukça güçlü görünüyor.

Bu hafta sonu Lewis Hamilton, İspanya Grand Prix'sinden beri ilk kez yarışa birinci sıradan başlama hakkını kazandı ve takım arkadaşı Valtteri Bottas da İngiliz pilotun hemen arkasında ikinci sıradan yarışa başlayacak.

Red Bull, Hungaroring'in yüksek yere basma gücünün RB16B'ye uymasıyla Britanya Grand Prix'sinden sonra Macaristan da tekrar güçlü bir tempo göstermeyi bekliyordu.

Ancak Alman takım güçlü bir tempo gösterdi ve ön çizgiyi kapatmayı başardı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Macaristan'da gösterdikleri performansın Silverstone'da yaptıkları güncellemelerin bir sonucu olduğunu söyledi.

Wolff, ''Sadece yere basma gücünde yaptığımız güncelleme çok büyük değildi.''

''Ancak güncellemenin etkisi aracın performansında çok büyük ve olumlu oldu.''

''Korelasyon yerinde oldu ve bence aracın ayarlar anlamında nasıl performans gösterdiğini de biraz daha öğrenmiş olduk.''

''Macaristan'da performans anlamında güçlenmiş olduğumuzu görmek harika.'' dedi.

Mercedes Pazar günü yapılacak olan yarışı ön sırayı kapatmış halde giriyor ve Alman takımın herhangi bir sürücüsü İspanya Grand Prix'sinden beri birinci sıradan start almamıştı.

Aynı zamanda Mercedes'in yarın iki şampiyonada da öne geçme fırsatı var. Hamilton, Sürücüler Şampiyonası'nda Verstappen'i sekiz puan geriden takip ederken, Red Bull ise Takımlar Şampiyonası'nda dört puan önde.

Takımlar bu yarışta farklı stratejilere başvurabilir. Hamilton ve Bottas yarışa orta hamurlarla başlayacakken, Red Bull ikilisi ise yumuşak lastik kullanacak.

''Bence çizginin getirdiği bir dezavantajımız var, bu yüzden startta akıllıca davranmalıyız ve iyi bir performans göstermeliyiz.''

''Eğer iki araçla da önde olursak daha çeşitli stratejilere sahip oluruz. Ancak bu iki stoplu bir yarış olacaksa, yumuşak veya orta hamurlarla başlamanız bir fark yaratmıyor.''

''Onların iki sürücüsü de önde ve Lewis ile Valtteri'nin ilk dörtte olması çok da bir avantaj değil.''

''Yarınki eğlencenin bir çok değişkeni olacak.''

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