Macaristan GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli bu hafta sonu gerçekleştirilen Macaristan Grand Prix'sine C2, C3 ve C4 lastikleri getirme kararı almıştı.

Cuma günkü sıralama turlarının ardından Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sergio Perez, Lando Norris, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Pierre Gasly ve Charles Leclerc gibi isimlerin elinde bir set yeni sert ile bir set yeni orta lastik var.

Bottas, iki orta lastiğinin ikisini de minimum birkaç tur kullandı. Bu yüzden elinde bir set yeni sert ve bir set yeni yumuşak lastik var.

Diğer pilotların lastik bilgilerine aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.

Pirelli ayrıca yarış için en iyi stratejinin çift pit stop olduğunu açıkladı. Bu stratejiye göre yarışa yumuşak lastikle başlanması, 17 ila 23. turlar arası pite girilip, orta lastiğe geçilmesi ve 45 ila 50. turlar arasında son pit stop yapılıp, orta lastikle finiş görülmesi gerekiyor.

İkinci en hızlı strateji yarışa orta lastikle başlamak ve 30 ila 35. turlar arası pite girip, sert lastikle finiş görmek olacak.

Üçüncü en hızlı strateji, yarışa yumuşak lastikle başlanması, 15 ila 20. turlar arası pite girip sert lastiğe geçilmesi ve 50 ila 55. turlar arasında bir pit stop daha yapıp yumuşak lastikle finiş görülmesi gerekiyor.

Yarış için beklenen dördüncü strateji ise yarışa yumuşak lastikle başlamak, 20 ila 25. turlar arası pite girmek ve sert lastikle finiş görmek olacak.

Pilotların ellerindeki yeni lastik hamurları:

Pilot Takım Sert (C2) Orta (C3) Yumuşak (C4) Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış 44. L. Hamilton Mercedes 1 - 1 1 - 3 77. V. Bottas Mercedes 1 - - 2 1 2 33. M. Verstappen Red Bull Racing 1 - 1 1 - 3 11. S. Perez Red Bull Racing 1 - 1 1 - 3 3. D. Ricciardo McLaren 1 - 1 - 1 4 4. L. Norris McLaren 1 - 1 - - 4 5. S Vettel Aston Martin 1 - 1 - - 4 18. L. Stroll Aston Martin 1 - 1 - 1 4 14. F. Alonso Alpine 1 - 1 - - 4 31. E. Ocon Alpine 1 - 1 - - 4 16. C. Leclerc Ferrari 1 - 1 - - 4 55. C. Sainz Ferrari 1 - 1 - 3 2 22. Y. Tsunoda AlphaTauri 1 - 1 - 3 2 10. P. Gasly AlphaTauri 1 - 1 - - 4 7. K. Raikkonen Alfa Romeo 1 - 1 - 1 4 99. A. Giovinazzi Alfa Romeo 1 - 1 - 1 4 9. N. Mazepin Haas F1 1 - 1 - 1 4 47. M. Schumacher Haas F1 1 - 1 - 4 1 63. G. Russell Williams 1 - 1 - 3 2 6. N. Latifi Williams 1 - 1 - 3 2