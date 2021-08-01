Macaristan GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Pirelli, Macaristan'da gerçekleştirilecek yarış öncesinde pilotların elinde olan kullanılmış ve kullanılmamış lastik sayılarını açıkladı.
Pirelli bu hafta sonu gerçekleştirilen Macaristan Grand Prix'sine C2, C3 ve C4 lastikleri getirme kararı almıştı.
Cuma günkü sıralama turlarının ardından Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sergio Perez, Lando Norris, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Pierre Gasly ve Charles Leclerc gibi isimlerin elinde bir set yeni sert ile bir set yeni orta lastik var.
Bottas, iki orta lastiğinin ikisini de minimum birkaç tur kullandı. Bu yüzden elinde bir set yeni sert ve bir set yeni yumuşak lastik var.
Diğer pilotların lastik bilgilerine aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.
Pirelli ayrıca yarış için en iyi stratejinin çift pit stop olduğunu açıkladı. Bu stratejiye göre yarışa yumuşak lastikle başlanması, 17 ila 23. turlar arası pite girilip, orta lastiğe geçilmesi ve 45 ila 50. turlar arasında son pit stop yapılıp, orta lastikle finiş görülmesi gerekiyor.
İkinci en hızlı strateji yarışa orta lastikle başlamak ve 30 ila 35. turlar arası pite girip, sert lastikle finiş görmek olacak.
Üçüncü en hızlı strateji, yarışa yumuşak lastikle başlanması, 15 ila 20. turlar arası pite girip sert lastiğe geçilmesi ve 50 ila 55. turlar arasında bir pit stop daha yapıp yumuşak lastikle finiş görülmesi gerekiyor.
Yarış için beklenen dördüncü strateji ise yarışa yumuşak lastikle başlamak, 20 ila 25. turlar arası pite girmek ve sert lastikle finiş görmek olacak.
Pilotların ellerindeki yeni lastik hamurları:
|Pilot
|Takım
|Sert (C2)
|Orta (C3)
|Yumuşak (C4)
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|44. L. Hamilton
|Mercedes
|1
|-
|1
|1
|-
|3
|77. V. Bottas
|Mercedes
|1
|-
|-
|2
|1
|2
|33. M. Verstappen
|Red Bull Racing
|1
|-
|1
|1
|-
|3
|11. S. Perez
|Red Bull Racing
|1
|-
|1
|1
|-
|3
|3. D. Ricciardo
|McLaren
|1
|-
|1
|-
|1
|4
|4. L. Norris
|McLaren
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|5. S Vettel
|Aston Martin
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|18. L. Stroll
|Aston Martin
|1
|-
|1
|-
|1
|4
|14. F. Alonso
|Alpine
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|31. E. Ocon
|Alpine
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|16. C. Leclerc
|Ferrari
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|55. C. Sainz
|Ferrari
|1
|-
|1
|-
|3
|2
|22. Y. Tsunoda
|AlphaTauri
|1
|-
|1
|-
|3
|2
|10. P. Gasly
|AlphaTauri
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|7. K. Raikkonen
|Alfa Romeo
|1
|-
|1
|-
|1
|4
|99. A. Giovinazzi
|Alfa Romeo
|1
|-
|1
|-
|1
|4
|9. N. Mazepin
|Haas F1
|1
|-
|1
|-
|1
|4
|47. M. Schumacher
|Haas F1
|1
|-
|1
|-
|4
|1
|63. G. Russell
|Williams
|1
|-
|1
|-
|3
|2
|6. N. Latifi
|Williams
|1
|-
|1
|-
|3
|2
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