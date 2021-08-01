Hamilton'ın Verstappen'e karşı oyunu, neden kural ihlali değildi?

Britanya Grand Prix'sindeki çarpışmalarından sadece iki hafta sonra sıralamalarda yaşananların ardından yorumcular, Hamilton'ın Max Verstappen'i arkasında tutmaya çalışmasının hem psikolojik bir saldırı olduğunu hem de Verstappen'in zaman turuna zamanında başlamasını engelleme çalışması olduğunu ifade ettiler.

Verstappen, 1 saniye ile zaman turuna başlamayı başardı ancak arkasındaki takım arkadaşı bunu yapamadı. Bunun bir kural ihlali olabileceği iddiası gündeme geldi.

Eski F1 pilotu Romain Grosjean Twitter hesabından, "Bunu kasıtlı bir şekilde yaptıysa, bu pek ...." şeklinde paylaşımda bulundu.

Ancak Red Bull, Hamilton'ın "oyunculuğuna" atıfta bulunurken, olanlar karşısında gereğinden fazla üzülmediğini ya da şoke olmadığını kabul etti.

Sky Sports F1'e konuşan Takım Patronu Christian Horner, "Lewis'in sağlamda harika bir turu vardı ve ardından açık bir şekilde giderek yavaşladı ve bizim araçlarımıza temiz bir sürüş yapma hakkı vermek istemedi. Bunu yapmak onun hakkı. Pist üstü pozisyonu ondaydı. Bu açıdan büyük bir sorun yok." dedi.

Horner'ın da dikkat çektiği üzere, Hamilton sıralamaların üçüncü bölümünün sonunda yavaş sürerek ne beklenmedik bir şey yaptı ne de kurallara aykırı bir şey.

F1, sürücülerin sıralama turlarında rakiplerine sorun çıkaracak şekilde araç kullanmamalarını sağlamak için çeşitli kurallara sahip.

F1 Sportif Kuralları'nın 27.4 maddesine göre sıra dışı bir şeyler yapan pilotlar bir yaptırımla karşılaşabilir.

O maddede, "Bir araç hiçbir zaman gereksiz yere yavaş, hatalı veya diğer sürücüler veya başka herhangi bir kişi için potansiyel olarak tehlikeli sayılabilecek bir şekilde sürülemez." deniyor.

Dahası, Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, pilotların aşırı yavaş gitmelerini engellemek için iki güvenlik aracı çizgisi arasında uymaları gereken minimum süreyi belirliyor.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Motorsport Images

Macaristan GP için pilotların pit çıkışının sonunda yer alan 2. güvenlik aracı çizgisi ile pit girişinde yer alan 1. güvenlik aracı çizgisi arasında 1 dakika 31 saniyeden daha hızlı olunması gerektiği belirtilmişti.

Hamilton'ın üçüncü bölümdeki son piste çıkış turu bu dereceden daha hızlıydı, bu yüzden FIA bu durumda herhangi bir kural ihlali olmadığını belirledi.

Bunun dışında, Hamilton'ın üçüncü bölümdeki piste çıkış turu, Hungaroring sıralamalarındaki en yavaş piste çıkış turu değildi.

Hamilton, sıralamaların son bölümünde piste takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın arkasında çıktığı için, Hamilton'ın piste çıkış turunu da büyük ölçüde takım arkadaşı Bottas belirleyecekti. Bu açıdan Hamilton, tüm sürüşlerinde piste çıkış turlarında yavaşlayarak önündeki türbülanslı havadan kaçınmaya çalıştı.

İki güvenlik aracı çizgisi arasındaki maksimum süreyi bilen Hamilton, bu süreye uymak için pitten çok yavaş çıkmasının ve 2. güvenlik aracı çizgisine doğru yavaş gitmesinin gerekli olduğunu, pistin diğer bölümlerinde bunu pek yapamayacağını biliyordu.

Ancak Hamilton'ın sıralamalardaki tüm piste çıkış turlarına baktığımızda, son piste çıkış turunun en yavaşı olmadığı, o turun Bottas'tan da pek farklı olmadığı görüldü.

Aşağıdaki tabloda iki Mercedes pilotunun piste çıkış turlarında elde ettikleri zamanlar yer alıyor. M, yani orta lastiklerle atılan turlarda, lastiklerin daha iyi hazırlanabilmesi için daha hızlı hazırlık turları atıldığı görülüyor.

Tur Hamilton Bottas Q1 1. tur 2m15s 2m04s Q1 2. tur 2m49s 2m38s Q2 1. tur 2m02m (M) 1m55s (M) Q2 2. tur 2m33s 1m52s (M) Q3 1. tur 2m32s 2m27s Q3 2. tur 2m44s 2m41s

Yukarıdaki tablodan görebileceğiniz üzere, Hamilton'ın üçüncü bölümdeki son turu, birinci bölümün sonundaki hazırlık turundan 5 saniye daha hızlı ve Bottas'ın derecesiyle oldukça benzer.

Aynı zamanda Verstappen Hamilton'ın yavaş turundan memnun değilse, onu pistin orta sektöründe geçip zaman kaybetmeyebilirdi. Kurallarda bunu engelleyen bir madde yok ancak pilotlar arasında, hızlı turdan önce son virajlarda geçiş yapılmayacağı konusunda bir centilmenlik anlaşması var.

Silverstone büyük tartışmanın ardından Hamilton ve Verstappen arasındaki herhangi bir yakın mücadele artık daha fazla mercek altına alınacak. Ancak hem Red Bull hem de Mercedes, bu sefer kötü bir şey olmadığı konusunda açıktı.

Buna rağmen Wolff, Red Bull'un yaşananları sakin karşılaması karşısında yorum yapmaktan kaçınmadı.

Wolff, "Bence bunu tekrar yaparlarsa, başka bir reklam fiyaskosuyla sonuçlanacağını biliyorlardı." diyerek gülümsedi.

Yaşananlara bakarsak, bu tür oyunlar hem pist üstünde hem de pist dışında devam edecek gibi görünüyor.