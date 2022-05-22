Wolff: "İlk tur teması olmasaydı, Hamilton galibiyet için savaşabilirdi"

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Barselona'ya getirdiği güncellemelerle birlikte dalgalanma sorununu kısmen kontrol altına alabilen Mercedes, dalgalanmanın azalmasıyla bu hafta sonu W13'ün potansiyelini biraz daha gösterebildi.

Alman ekip, sıralama turlarında 4 ve 6. sıraları almayı başarmıştı ve W13'ün yarış temposunun, tek tur temposuna kıyasla daha güçlü olacağı düşünülüyordu.

Alman ekibin şampiyon pilotu Lewis Hamilton, İspanya GP'ye 6. sıradan başladı ancak oldukça sorunlu bir ilk turu arkasında bıraktı.

Hamilton, ilk birkaç virajda Sergio Perez ve Carlos Sainz ile yakınlaştı ve son olarak, 4. virajda Kevin Magnussen ile temas etti. Magnussen, 4. virajda dışarı çizgiden bir atak yapmak istedi ancak Hamilton'ın sol ön lastiğine çarptı. Bu temasın ardından Hamilton'ın sol ön lastiği patladı.

İngiliz pilot, bütün turu patlak lastikle tamamlamasının ardından pite geldi ve lastiklerini değiştirerek yarışa döndü. 7 kez dünya şampiyonu pilot, piste geri döndüğünde liderlerin 50 saniye kadar gerisindeydi.

Hamilton, pitten bu kadar arkada çıkmasının ardından radyodan takıma bir mesaj yollamış ve "Sizin yerinizde olsam bu motoru korurdum" diyerek belki de yarışı bırakmaları gerektiğini söylemişti.

Ancak takım, durma fikrine sıcak bakmadı ve Hamilton yoluna devam etti. Hamilton, yarıştaki temposuyla devam etme kararının doğru karar olduğunu gösterdi.

7 kez dünya şampiyonu, mükemmel bir yarış çıkararak 5. oldu ve 10 puanı hanesine yazdırdı. İngiliz pilot, yarış boyunca harika bir tempo sergiledi ve yarış sonundaki sorundan dolayı bir sıra kaybetmeden önce 4. sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı.

Hamilton'ın yarışı hakkında Sky Sports F1'e konuşan Wolff; ilk tur teması olmasaydı, Hamilton'ın galibiyet mücadelesi verebileceğini düşünüyor.

"Lewis'i garaja çağırıp yarıştan çekilmediğimiz için mutluyum çünkü bu yarış bizim için en değerli yarıştı. İki aracı, araç ayarlarını ve lastikleri karşılaştırabilmemiz için [en iyi yarıştı].

"Basitçe söyleyecek olursak, bir yarışı kaybettiğinizde, her zaman devam etmenin herhangi bir getirisi olup olmadığına karar vermek gerekir."

"Pilotun perspektifinden bakacak olursak, 'bu mümkün değil, liderlerin 50 saniye gerisindeyim' diye düşünüyorsunuz. Ancak yarışta hâlâ kat edilebilecek potansiyel kilometreler bulunuyor."

"Ayrıca biz asla pes etmeyiz, yarışın son bölümünde Lewis'in yarış temposu inanılmazdı. Galibiyet için savaşabilirdi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes'ler özellikle ikinci stint'lerde daha hızlı bir görüntü çizdiler. Wolff, ilk stint'in ardından pit stop'larda araca ufak değişiklikler yaptıklarını ve bu değişiklikler sayesinde performans kazandıklarını söyledi.

"İlk stint'te lastikleri nasıl koruduğumuza bakmamız gerek çünkü öndekilerin temposunu yakalamayacak gibi duruyorduk. Max, DRS'si olmamasına rağmen yeni lastiklerle bizi geçti fakat sonrasında araç performans anlamında tamamen tersine döndü."

"Lewis'in [George'un lastikleriyle] aynı tura sahip lastiklerle yükselmeye başladığını gördük ve kendimize 'burada öğrenilecek bir şeyler var' dedik. Sonrasında da pit stop'larda birkaç ufak değişiklik yaparak potansiyelimizi açığa çıkardık."

Mercedes, yarışın sonunda pilotlarına bir mesaj yolladı ve pilotlardan hızlarını ciddi bir şekilde düşürmelerini istedi. Mercedes pilotları, araçta yaşanan bir su sızıntısı nedeniyle son 2 tur ciddi anlamda yavaşlamak zorunda kaldılar.

Dördüncü sıraya yükselmiş olan Hamilton ise bu sorundan dolayı Sainz'a bir sıra kaybetti ve 5. sıraya geriledi.

Wolff, kaybedilen bu sıranın Hamilton'ın sürüşünün kalitesini değiştirmediğini söyledi ve ekledi: "Bu sorunun yarış boyunca büyüdüğünü gördük ve yarışın sonlarına doğru yarışı bitirip bitirmeyeceğimiz belli değildi. Sadece finiş çizgisini geçmeye odaklandık. Motora hasar verdik mi bilmiyoruz."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images