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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Verstappen: "4. virajdaki hata beni gafil avladı"

İspanya Grand Prix'si kazananı Max Verstappen, dördüncü virajdaki hatasının "kendisini gerçekten gafil avladığını" ve aracına hasar vermediği için "şanslı" olduğunu söyledi.

Stephen Lickorish
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Verstappen: "4. virajdaki hata beni gafil avladı"
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Verstappen, Barselona'da zaferi alarak şampiyonada liderliği ele geçirdi ve Charles Leclerc bir güç ünitesi sorunuyla yarış dışı kaldı.

Fakat Verstappen'in yarışı, başlangıçta planlandığı gibi gitmedi ve 4. virajdaki bir hata, kendisini ikinci sıradayken dördüncülüğe düşürdü.

Verstappen, aracının arkasını kaybetti ve virajı dönemeyip çakıllara girdi.

Sainz ile aynı yerde hata yapan Verstappen, "Dördüncü virajda çakıla uçtuktan sonra ilk 30 tur benim için çok sinir bozucuydu çünkü daha geç frenlediğimi veya viraja daha hızlı geldiğimi düşünmüyordum."

"Fakat bugün çok rüzgarlıydı, bir tur çok sakindi ve sonraki tur daha fazla arkadan kayma yaşıyordunuz. Muhtelemen bugün beni gafil avlayan da buydu ve iyi olmadı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Çakıllara girmesinin herhangi bir hasara neden olup olmadığı sorulan Verstappen, "Hissetmedim."

"Piste geri döndüğümde araç normal hissettirdi, şanslıydım." dedi.

Verstappen daha sonra DRS'i düzgün çalışmadığı için Russell'ın önüne geçemedi ve uzun süre arkasında kaldı.

Hollandalı, bunun "çok acı verici" olduğunu ve problemi çözmek için çeşitli metotlar denediğini söyledi.

Verstappen, "Yapabileceğiniz hiçbir şey yok."

"Bir noktada yaklaşık 50 kere bastım ve açılmadı, bir sorun olduğu açıktı."

"Farklı şeyler denedim ama bir türlü çalışmıyordu." dedi.

Daha erken pite girmek ve üç stop stratejisine geçmek, Verstappen'in nihayetinde Russell'ın önüne geçmesini sağladı. Takım arkadaşı Perez ise son turlarda Verstappen'in geçmesine izin verdi ve Hollandalı pilot yarışı kazandı.

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