Bottas: "Strateji açısından biraz risk aldık"

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Bottas, İspanya Grand Prix'sinde güçlü bir yarış çıkardı ve yarışın sonlarına doğru dördüncülüğü alacak gibi duruyordu.

Fakat uzun süredir pite gelmediği için daha taze lastiklerde olan Hamilton ve Sainz'a geçilerek altıncı sıraya düştü.

Bottas böylece damalı bayrağı da altıncı sırada gördü ve 8 puan aldı.

Bottas, yarıştan sonra strateji nedeniyle hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı sorusuna, "Evet, o pozisyondasınız, her şey iyi gidiyor ve diğer araçların sorun yaşadığını görüp 'bugün, benim günüm olabilir' diye düşünüyorsunuz."

"Fakat strateji açısından biraz risk aldık, son stinti uzun bıraktık ama fazla oldu. Lastikler sona doğru öldü ama yine de denedik."

"Bugün, kalanların en iyisi olma veya farklı bir şey deneme fırsatımız vardı. Biz de farklı bir şey denedik ve işe yaramadı ama küçük bir riskti ve arka tarafta pek bir tehdit yoktu." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, leaves the garage Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bottas, podyum alıp alamayacağı sorulduğunda şu cevabı verdi: "Muhtemelen hayır, yeterince hızımız yok ama belki daha kısa bir stint olsaydı, Lewis'ın sonlarda yaşadığı problemler ile mümkün olabilirdi. Yine de iyi puan aldık."

Bottas, Mercedes, Red Bull ve Ferrari'nin arkasında olmanın takım için bir teşvik olduğunu düşünüyor.

Fin pilot son olarak, neden başka bir pit stop yapmadıkları sorusuna, "Bakacağız ama Esteban ile çok yakın olacağımızı ve riskli olacağını söylediler."

"Bu noktada puan almamız gerekiyor ama belki ileride daha fazla risk alabiliriz." cevabını verdi.