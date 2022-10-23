Wolff: "Horner'ın açıklamalarını duyunca neredeyse gözlerimden yaş geldi!"

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Horner, Amerika'daki basın toplantısında Singapur'dan bu yana yaşadıklarının zihinsel açıdan zorlayıcı olduğunu kabul etti ve kendilerine yapılan saldırının çalışanları olumsuz etkilediğini, hatta çalışanlarının çocuklarının dahi oyun alanlarında zorbalığa maruz kaldıklarını söyledi.

Wolff, kendilerinin Singapur'dan bu yana özellikle bu konu hakkında konuşmadığını söylerken Red Bull'un da bu konuda suçsuz olmadığını belirtti.

Horner'ın açıklaması sorulduğunda Wolff, "Bunu duyduğumda neredeyse gözlerimden yaş geldi. Gerçek şu ki 10 takımın 9'u bütçe sınırı altında kaldı. Bir takım ise bütçe sınırını performansla alakalı olmayan sebeplerle geçtiğini iddia ediyor ancak tüm bunlar bizim için de geçerli. Bizler de insanlara ne kadar sandviç vereceğimizi ve diğer çeşitli maliyet bloklarıyla nasıl başa çıkacağımızı düşündük. Ve ister bir milyon, ister iki ya da 5 milyon olsun, bütçe sınırını aştıkları bölümü gelişim için kullanmış olabilirler. Yani burada bir nevi ters psikoloji var. Buradaki esas kurban, diğer dokuz takım." şeklinde cevap verdi.

Wolff, yaşanan tartışmaların bir bütün olarak F1'e zarar veriyor olabileceğini kabul etti ancak son senelerde tartışmaların çok fazla olduğunu söyledi.

Wolff, "Evet, F1'e bir bütün olarak zarar veriyor olabilir ama bilmiyorum. Son senelerde tartışmalar yaşadık. Brezilya'da bizim kanadımızın sınırı 0.02 mm aştığı belirlendi ve yarıştan diskalifiye edildik. Finansal kurallar, teknik ve sportif kuralların önemli bir ayağı. Bunun getirilmesinin nedeni, tüm takımların aynı harcamalarla birbirleriyle mücadele edebilmeleriydi. Şimdi bir takım onu aşmışsa, bahanesi ne olursa olsun bu ruha aykırı bir şey."

"Politika her zaman bu sporun bir parçası oldu ancak biz de bu konunun sürekli olarak gündeme getirilmesini istemiyoruz. Şahsen ben ya da biz, takım olarak, Singapur'dan bu yana bu konu hakkında konuşmadık. Bu yüzden bu konunun uzağında durdum. Bu yüzden, her zaman bu konuyu yeniden ele alan kişiye bağlı." dedi.

Amerika'da düzenlenen taraftar etkinliğinde bir grup, Max Verstappen ve Sergio Perez'in sahnede olduğu esnada "hileci" diye bağırmıştı. Bu konu hakkında konuşan Wolff, "Podyumda ya da taraftar forumunda yapılan yuhalamalar, kontrolden çıkıyor. Kimse bunları görmek istemez. Sene başında bu konuyla alakalı oldukça güçlü harekete geçmiştik. Bu sayede belli bir noktaya kadar tutuldu ancak burada da olmamalıydı. Böyle bir şey hiç olmamalı ancak öyle ya da böyle oluyor. Avusturya'da Lewis'e karşı oldu, burada ise çok ciddi bir şekilde Max'e karşı. Bir şekilde taraftarlarımızı rayına oturtmaya çalışmalıyız çünkü biz pistte ve pist dışında çok mücadele ediyoruz ama birbirimize karşı böyle bir husumetimiz yok." dedi.

Wolff, FIA'nın Red Bull'a nasıl bir yaptırım uygulayacağının merak edildiği bu günlerde, bu konunun artık sonlandırılmasının iyi olacağını söyledi.

Wolff, "Bu konu hakkında bir bilgimiz yok. Red Bull ve FIA, bu konuyu aralarında konuşuyorlar. Son durum ne, bilmiyorum. Ancak spor için bu konunun bir an önce sonlandırılması kesinlikle iyi olacak." dedi.