Capito: “Sargeant’ın F1’e yükselmesinin sebebi, ABD vatandaşı olması değil”

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Jost Capito, Williams Academy pilotunun Abu Dhabi F2 finalinden sonra FIA süper lisanını alacağını varsayarak gelecek sezon Nicholas Latifi’nin yerini alacağını resmen doğruladı.

Sargeant, 2015 sezonunda Manor Marussia için yarışan Alexander Rossi’den sonra ilk Amerikan Formula 1 pilotu olacak.

Formula 1 patronları Stefano Domenicali ve Ross Brawn’a göre gridde ABD’li bir pilotun olması, spor için -özellikle ABD’de üç yarış olacak bir sezona girerken- bomba gibi bir haber olarak görülüyor.

Sargeant ayrıca Williams’ın sahipleri Dorilton’ın ABD'de ortak bulmasına da yardımcı olacak.

Ancak Capito, 21 yaşındaki pilotun yalnızca yetenek sıralamasında hızlı bir yol izlediğine ısrar ediyor.

Capito, “Formula 1 için Amerikalı bir pilota sahip olmak iyi bir şey ancak Akademi'de Logan'ı Amerikalı olduğu için seçmedik, başarısı ve yarışlardaki geçmişi nedeniyle seçtik.”

“Eğer çocukları alırsak ya da Akademi'ye getirirsek, onları Formula 1 aracına yükseltmek hedefimiz olur. Formula 1 için hazır olan genç bir pilotunuz ve boş koltuğunuz varsa, o zaman bu genç pilotları o koltuğa oturtmalısınız. Aksi takdirde yanlış bir şey yapmış olursunuz.”

“İşte bu yüzden doğru kararın bu olduğu sonucuna vardık. Logan Amerikalı ve bence olması da güzel ancak verdiğimiz kararın başlangıcı değil bu değil.” dedi.

Logan Sargeant, Williams Racing Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Açıkça görülen pazarlama faydaları ve duyurunun zamanlaması sorulduğunda Capito, “Evet, aptal değiliz, öyle değil mi? Haberi doğru zamanda vermemiz gerekiyordu.” dedi.

Capito, Sargeant'ın Silverstone'da Formula 2'deki ilk yarış galibiyetini elde etmesinin ardından Formula 1 koltuğu için ciddi bir aday olduğunu söyledi.

“Silverstone'dan sonra, ‘Tamam, Logan Formula 1’e girmeye hazır.’ dedik. Tabii ki bu, sezon başında o kadar erkendi ki söz veremezdiniz çünkü inişli çıkışlı gelecek çok şey var.”

“Diğer pilotlarla da konuşmamız ve seçenekleri belirlememiz gerekiyordu. Bu da bize son kararı vermemizde yardımcı oldu. Ayrıca Logan'ın herhangi bir nedenle süper lisans puanlarını alamama riskini de azalttı. Puan alacağına inanıyoruz.” dedi.

Sargeant'ın beklenenden daha hızlı ilerleyip ilerlemediği sorulduğunda Capito, “Ah, pek sayılmaz ama gelişimin nasıl olacağını asla bilemezsiniz.”

"Geçmişimden de genç pilotları hızla takıma aldığım biliniyor. Çünkü potansiyelin gerçekte ne olduğunu anlamanın en iyi yolu bu, kenarda tutmak değil.”

“Bu sezon birinin -Logan gibi- hazır olduğunu görürseniz, o kararı alabiliriz. Formula 2’de bir yıla daha ihtiyacı olduğuna karar vermiş olsaydık, kaybetmezdi. O zaman biz de bunu yapardık.”

"Ancak çaylak bir pilot olarak gelmenin, yarış kazanmanın ve sıralama turlarında bu performansı göstermenin yükselmekte doğru adımlar olduğunu düşünüyoruz.” dedi.