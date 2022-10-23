Palou: "IndyCar sürücüleri daha fazla süper lisans puanı almalı"

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Cuma günü 1. antrenman seansında McLaren koltuğuna geçerek kariyerinin ilk F1 yarış hafta sonuna katılan Palou süper lisans sahibi bir isim; Abu Dhabi'de yine McLaren koltuğuna geçmeye hazırlanan O'Ward'ın ise şimdilik süper lisansı bulunmuyor.

Oysa ki Palou'nun şampiyonluğu dışarıda bırakıldığında iki sürücünün kariyerleri epey benzer ilerlemekte, nitekim her iki sürücü de üç sezondur IndyCar'da mücadele ediyor, her iki sürücünün de 4 galibiyeti var, podyum sayıları da neredeyse aynı -Palou 15, O'Ward 14.

Başarılı IndyCar pilotlarına daha fazla puan verilmesi gerekip gerekmediği sorulan Palou, "Bu durumun değişeceğini hiç sanmıyorum. Açıkçası süper lisansım var ve bundan ötürü mutluyum, dolayısıyla ne olacağı umurumda değil."

"Yine de bazı serilerin yeterli lisans puanı alamamasının çok adaletsiz olduğunu düşünüyorum. Pato geçtiğimiz üç senede şampiyona üçüncüsü, dördüncüsü ve yedincisi oldu. IndyCar'da 10 ya da 15 yıllık deneyime sahip kişilere karşı yarışan bir adam F1'de çok şey yapabilir."

"Ama kurallar böyle, umarım ileride bunu değiştirirler. Elbette FIA'nın herkesin Avrupa'dan geçmesini ve başka yerlerden geçmemesini istemesi de anlaşılır, fakat Tayland'da bir kış serisinde yarışıp IndyCar'da beşinci bitirmekten daha fazla puan alabilirsiniz. Bu adil mi değil mi bilmiyorum." dedi.

Alex Palou, McLaren MCL36 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yine de IndyCar'ın süper lisans puanı açısından Formula 2 ile aynı seviyede olmaması gerektiğini de belirten Palou, "Hayır, F2'deki programın iyi olduğunu düşünüyorum. Eğer yarışları ilk üçte bitirirseniz, süper lisans alıyorsunuz. Bu böyle olmalı."

"Ancak bize biraz daha fazlasını verebilirler. Puanları tam olarak eşleştirmeye gerek yok, dediğim gibi FIA'nın herkesin Avrupa yolundan geçmesini istemesi tamamen anlaşılabilir bir durum."

"Günün sonunda IndyCar'a sürücülerin seviyesi ve sezonun uzunluğu nedeniyle biraz daha fazla önem vermelisiniz. Bir F2 sürücüsüne kıyasla pistte çok daha fazla vakit geçiriyoruz. Daha iyi olduğumuzu söylemiyorum ama F1'de yarışabilecek kapasitedeyiz." dedi.