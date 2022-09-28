Wolff: "Henüz Audi ile anlaşan bir çalışanımız yok, ancak elbet olacaktır"

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Honda'nın Formula 1'den çekilmesinin ardından bir güç aktarım organı departmanı kuran Red Bull, Mercedes'te kilit rol oynayan birçok isimle anlaştı. Bu isimlerin başında 20 yıldır Mercedes bünyesinde bulunan mekanik mühendislik şefi Ben Hodgkinson ve motor şefi Phil Prew gelmekte.

Nisan ayında bir açıklama yapan Helmut Marko, Mercedes'ten tam 50 kişinin ayrıldığını ve Red Bull Powertrains'e katıldığını öne sürmüştü.

Personel kaybeden Mercedes'i şimdi bir diğer risk bekliyor: 2026 sezonundan itibaren spora girmeye hazırlanan ve kuruluş aşamasında olan Audi.

Henüz Audi'ye katılan bir personellerinin olmadığını söyleyen Toto Wolff, eğer takımdan ayrılan birisi olursa bunu doğal karşılayacağını belirtiyor.

Motorsport.com'a konuşan Wolff, "Henüz Audi'ye kimseyi kaptırmadık ama bazı Mercedes ya da eski Mercedes çalışanlarının Audi'ye gideceği durumlar olacaktır, buna hiç şüphe yok."

"Bu açık bir pazar ve takımlar arasında bu tür hareketler oluyor."

"Diğer güç ünitesi üreticilerinden de bize katılım oluyor, ancak her seferinde bunlar için bir basın açıklaması yayınlamıyoruz, bu tamamen normal bir durum." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

F1 operasyonlarını İngiltere'de yürüten Mercedes tesisleri ile Red Bull tesislerinin arasındaki mesafe yalnızca 48 kilometre. Bu duruma dikkat çeken Wolff, Audi'de çalışmak için Almanya'ya taşınmanın insanlara çekici gelmeyeceğini düşünüyor.

Wolff, "Bence çalışan savaşındaki en büyük rakip Red Bull'du çünkü hemen sokağın sonunda yer alıyorlar."

"[Audi için] Almanya'ya taşınmak, takım değiştirme kararının önünde daha büyük bir engel olduğunu oluşturuyor, dolayısıyla beni pek endişelendirmiyor."

"Ayrıca bütçe sınırı güç ünitesi alanında da uygulanacak, bu da harcanabilecek para miktarını sınırlamakta. Bir diğer önemli faktör."

Uzun vadede Audi'ye daha fazla personel kaybedecek olsa bile Wolff, Alman üreticinin F1'e katıldığını görmekten mutlu.

Wolff, "Audi'nin spora katılması çok heyecan verici. Neuburg'da harika bir altyapıları var, son teknoloji ürünü bir tesise sahipler."

"Le Mans'ta olduğu gibi nasıl performans göstereceklerini biliyorlar, çok ama çok rekabetçi olacaklarından hiç şüphem yok.

"Artık Almanca konuşulan İsviçre'de yerleşik bir takımın parçası olacaklar. Bu onların bildiği ve anladığı bir şey, yine de belli derecede bir meydan okumayla karşı karşıya kalabilirler."

"Her şeye rağmen rekabetin bir parçası olacaklarına inanıyorum, bu yüzden gelmeleri iyi oldu. Kendilerinin seriye katılımı Formula 1'in gücünü, çekiciliğini ve dünyanın en iyi markalarına neler sunabileceğini gösteriyor." dedi.