Alonso, yeni güncellemelerin performansını merak ediyor

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Alpine bu hafta sonu Pat Fry'ın deyimiyle performans anlamında "büyük bir adım atmayı planladığı" yeni bir taban güncellemesine sahip olacak.

Son yarış Monza'da puan alamayan Alonso, hafta sonu öncesinde şöyle dedi: "Avrupa'daki son birkaç hafta çok yoğundu; Sürekli bir yerlere gidiyorduk, bu nedenle sezonun son yarışlarından önce dinlenmek güzel oldu."

"Takım bu üçlü yarışta 18 puan kazandı. Aynı zamanda Spa ve Zandvoort'ta güçlüydü. Ne yazık ki İtalya'da üst üste 11. kez puan almak istememize rağmen yarıştan çekilmek zorunda kaldık."

"Monza'da aracımız önceki hafta sonları kadar hızlı değildi, bu yüzden bunun nedenini anlamaya çalıştık."

"Singapur'da her zamanki seviyemize geri dönmemizi umuyorum. Takım, bu yarışa yeni güncellemeler getirmek için çok çalıştı ve bunun bize neler getireceğini gerçekten merak ediyorum."

Fernando Alonso, Alpine A522, Fernando Alonso, Alpine A522, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Singapur'da bizi sezonun en zor yarışlarından biri bekliyor. Sıcak ve nem nedeniyle çok terliyoruz ve çok fazla kilo kaybediyoruz, bu nedenle uygun şeyler yapmak ve bir şeyler içmek çok önemli. Pistin kendisi çok uzun ve çok fazla konsantrasyon gerektiriyor."

"Birkaç yıl aradan sonra Singapur'a geri dönmek harika olacak. Yeni nesil araçların bu pistte öncekilere kıyasla nasıl performans göstereceğini merak ediyorum."

Alpine şampiyonada dördüncülük için McLaren'la çekişiyor ve Alonso bu konuda şöyle diyor: "Bu mücadelenin sezon sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum."

"Bazı anlarda birkaç puan gerideydik, bazı anlarda ise öndeydik. Ekibimiz, temiz bir hafta sonu geçirdiğimiz takdirde, orta grubun en iyisi ve ilk üç takımın yakınlarında olduğunu gösterdi."

"Ne yazık ki İtalya'da başarısız geçti. Orada soğutma sistemindeki basınç kaybı nedeniyle yarışı bırakmak zorunda kaldım. Takım olarak hafta sonunu puansız kapattık."

"İstikrarın ve takım çalışmasının, şampiyonada dördüncülüğü kazanmak için kritik önemde olduğunu biliyoruz."

Esteban Ocon ise, puansız geçen Monza'nın ardından Singapur'da iyi bir sonuç alabileceği görüşünde."

"Son üç yarışta takım olarak iyi performans gösterdik ve güçlü puanlar aldık."

"Pistte ve fabrikada yapılan çalışmalar sayesinde aracımız gayet rekabetçiydi. Şampiyonadaki dördüncülük mücadelesinde en yakın rakiplerimizle arayı biraz açtık ve daha da iyi sonuçlar elde etmek için denizaşırı yarışlara güvenle gidiyoruz."

"Umarım Singapur'da iyi iş çıkarırız ve taraftarlara iyi bir gösteri sunarız."