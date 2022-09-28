Üç günlük 2023 F1 kış testlerine Bahreyn ev sahipliği yapacak

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Formula 1 bu hafta FIA'nın Dünya Motor Sporları Konseyi'nin 2023 takvimini onayladığını duyurdu.

Yeni takvimde Amerika'da üç yarış yer alırken, en az altısında sprint yarışının olacağı toplam 24 yarış olacak.

Son birkaç yılda olduğu gibi sezon Orta Doğu'da başlayacak ve Orta Doğu'da sona erecek. Abu Dhabi geleneksel şekilde, 5 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile başlayan sezonun son yarışı olacak.

Bahreyn Uluslararası Pisti, 2021'den bu yana F1'in yeni sezona başladığı yer haline geldi ve 2023'te de öyle olacak.

Sakhir'deki pist, önümüzdeki yıl da Formula 1'in resmi kış testi için tercih edeceği yer olacak. Buna göre takımlar ve sürücüler, gelecek yılki araçlarını ilk kez 23 ve 25 Şubat tarihleri arasında burada test edecekler.

Bu, F1'in beşinci kez kış testi için burayı tercih edeceği anlamına geliyor. Bu ilk kez 2011'de gerçekleşmiş, ardından 2014, 2021 ve 2022'de testler burada yapılmıştı.

Bu yılla karşılaştırıldığında gelecek yıl kış testi sayısı yarı yarıya azalacak. Bu yıl takımlar Barselona'da üç ve Bahreyn'de üç olmak üzere toplam altı test gününe sahipti.

Gelecek yıl temelde aynı araçlar kullanılacağı için takımlara toplamda üç günlük test imkanı verilecek.