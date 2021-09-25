Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Rusya GP 3. antrenman: Seans yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi
Formula 1 / Rusya GP Haberler

Wolff: "Hamilton, Verstappen ile mücadelelerinde geri adım atmamaya karar verdi"

Ekleyen:
, Şef Editör

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, şampiyonluk mücadelesi veren pilotları Lewis Hamilton'ın ana rakibi Max Verstappen ile olan ikili mücadelelerinde artık her zaman geri adım atmamaya karar verdiğini söyledi.

Wolff: "Hamilton, Verstappen ile mücadelelerinde geri adım atmamaya karar verdi"

Şampiyonluk mücadelesi veren bu iki isim, Britanya GP hafta sonunda yaşadıkları temasın ardından son olarak İtalya GP'de temas yaşadılar.

İkili arasında daha önce Imola ve Barselona yarışlarında da temas yakındı ancak mücadele bu kadar ileriye gitmemişti. Wolff, o yarışlarda yaşananların ardından Hamilton'ın rakibine karşı daha az uzlaşmacı olmaya karar verdiğini söyledi.

Wolff, "Bence yaklaşım değişikliği, Lewis'in virajın kendisine ait olduğunu düşündüğünde daha fazla kurtarmamaya karar vermesiydi."

"Tango yaparken iki kişiye ihtiyaç var. İki pilot, pist üstünde kazadan ne zaman kaçınabileceklerini anlamak zorunda. Araçta olan isimler onlar. Sürüş konusunda bizim bir etkimiz yok. Diğerinin nasıl yarıştığını onlar bizden daha iyi biliyorlar. Bu açıdan izlemesi ilginç olacak." dedi.

Wolff, yine de sezonun kalan kısmında ikili arasında daha fazla temas yaşanacağından emin olmadığını, bunu pilotların belirleyeceğini söyledi.

Wolff, "Onlar ne yaptıklarını iyi biliyorlar. Bana göre her ikisi de kazadan kaçınmak isterse, o zaman daha az kaza görürüz."

"Kendilerini kurtarmamayı ya da yer vermemeyi doğru bulup kazadan kaçınmazlarsa o zaman daha fazla kaza olur. Arabalarda oturanlar bizler değiliz." dedi.

Pist üstünde yaşanan temaslara rağmen Wolff, iki pilot arasında hâlâ saygı olduğunu düşünüyor.

Wolff, "Çok iyi olanlar diğerlerini çok iyi tanır. Bu nedenle, sürüş açısından bakıldığında, bazı pistlerde olduğu gibi, daha fazla saygı duyacaklar."

"Kişilikler çok farklı, hayatlar çok farklı ama bu diğer araçtaki adamın yeteneğine saygı gösterilmesine engel değil." dedi.

paylaşım
yorumlar
Rusya GP 3. antrenman: Seans yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi

Önceki haber

Rusya GP 3. antrenman: Seans yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rusya GP 3. antrenman: Seans yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi

32 dk
2
Supersport

Kenan Sofuoğlu, Supersport'a dönüşünde göz doldurdu!

14 s
3
Formula 1

Sochi'de beklenen yağmur başladı

1 s
4
Formula 1

Resmi: Verstappen dördüncü motora geçti, en geriden başlayacak!

21 s
5
Formula 1

Verstappen: "Aracı yarış için hazırlayacağız ama geçiş yapmak zor olacak"

19 s
Son Haberler
Wolff: "Hamilton, Verstappen ile mücadelelerinde geri adım atmamaya karar verdi"
F1

Wolff: "Hamilton, Verstappen ile mücadelelerinde geri adım atmamaya karar verdi"

2dk
Rusya GP 3. antrenman: Seans yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi
F1

Rusya GP 3. antrenman: Seans yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi

32dk
Sochi'de beklenen yağmur başladı
F1

Sochi'de beklenen yağmur başladı

1 s
Mercedes, sıralama turları öncesinde aracın dengesini geliştirmeye çalışacak
F1

Mercedes, sıralama turları öncesinde aracın dengesini geliştirmeye çalışacak

2 s
Marko: "Hauger, 2022'de Formula 2'de yarışacak"
F1

Marko: "Hauger, 2022'de Formula 2'de yarışacak"

2 s
Son Videolar
Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi 11:28
Formula 1
16 Eyl 2021

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor 02:45
Formula 1
16 Eyl 2021

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar 01:08
Formula 1
15 Eyl 2021

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar

Formula 1: Yas Marina pistindeki yenilikler 00:45
Formula 1
15 Eyl 2021

Formula 1: Yas Marina pistindeki yenilikler

Formula 1: İtalya GP değerlendirmesi 09:14
Formula 1
13 Eyl 2021

Formula 1: İtalya GP değerlendirmesi

Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Kenan Sofuoğlu, Supersport'a dönüşünde göz doldurdu!
Supersport

Kenan Sofuoğlu, Supersport'a dönüşünde göz doldurdu!

Marko: "Artık Verstappen'in motoruyla ilgili endişemiz olmayacak" Rusya GP
Formula 1

Marko: "Artık Verstappen'in motoruyla ilgili endişemiz olmayacak"

Berger: "Hamilton - Verstappen savaşı, tam olarak F1'in ihtiyaç duyduğu şeydi"
Formula 1

Berger: "Hamilton - Verstappen savaşı, tam olarak F1'in ihtiyaç duyduğu şeydi"

Çok Okunanlar Bugün

Rusya GP 3. antrenman: Seans yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi
Formula 1 Formula 1

Rusya GP 3. antrenman: Seans yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi

Kenan Sofuoğlu, Supersport'a dönüşünde göz doldurdu!
Supersport Supersport

Kenan Sofuoğlu, Supersport'a dönüşünde göz doldurdu!

Sochi'de beklenen yağmur başladı
Formula 1 Formula 1

Sochi'de beklenen yağmur başladı

Resmi: Verstappen dördüncü motora geçti, en geriden başlayacak!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Verstappen dördüncü motora geçti, en geriden başlayacak!

Verstappen: "Aracı yarış için hazırlayacağız ama geçiş yapmak zor olacak"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Aracı yarış için hazırlayacağız ama geçiş yapmak zor olacak"

Marko: "Artık Verstappen'in motoruyla ilgili endişemiz olmayacak"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Artık Verstappen'in motoruyla ilgili endişemiz olmayacak"

Leclerc, Ferrari'nin yeni güç ünitesinden memnun kaldı
Formula 1 Formula 1

Leclerc, Ferrari'nin yeni güç ünitesinden memnun kaldı

Rusya GP 2. antrenman: Bottas yine lider, Hamilton ikinci
Formula 1 Formula 1

Rusya GP 2. antrenman: Bottas yine lider, Hamilton ikinci

Son Haberler

Wolff: "Hamilton, Verstappen ile mücadelelerinde geri adım atmamaya karar verdi"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Hamilton, Verstappen ile mücadelelerinde geri adım atmamaya karar verdi"

Rusya GP 3. antrenman: Seans yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi
Formula 1 Formula 1

Rusya GP 3. antrenman: Seans yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi

Sochi'de beklenen yağmur başladı
Formula 1 Formula 1

Sochi'de beklenen yağmur başladı

Mercedes, sıralama turları öncesinde aracın dengesini geliştirmeye çalışacak
Formula 1 Formula 1

Mercedes, sıralama turları öncesinde aracın dengesini geliştirmeye çalışacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.