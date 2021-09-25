Wolff: "Hamilton, Verstappen ile mücadelelerinde geri adım atmamaya karar verdi"

Şampiyonluk mücadelesi veren bu iki isim, Britanya GP hafta sonunda yaşadıkları temasın ardından son olarak İtalya GP'de temas yaşadılar.

İkili arasında daha önce Imola ve Barselona yarışlarında da temas yakındı ancak mücadele bu kadar ileriye gitmemişti. Wolff, o yarışlarda yaşananların ardından Hamilton'ın rakibine karşı daha az uzlaşmacı olmaya karar verdiğini söyledi.

Wolff, "Bence yaklaşım değişikliği, Lewis'in virajın kendisine ait olduğunu düşündüğünde daha fazla kurtarmamaya karar vermesiydi."

"Tango yaparken iki kişiye ihtiyaç var. İki pilot, pist üstünde kazadan ne zaman kaçınabileceklerini anlamak zorunda. Araçta olan isimler onlar. Sürüş konusunda bizim bir etkimiz yok. Diğerinin nasıl yarıştığını onlar bizden daha iyi biliyorlar. Bu açıdan izlemesi ilginç olacak." dedi.

Wolff, yine de sezonun kalan kısmında ikili arasında daha fazla temas yaşanacağından emin olmadığını, bunu pilotların belirleyeceğini söyledi.

Wolff, "Onlar ne yaptıklarını iyi biliyorlar. Bana göre her ikisi de kazadan kaçınmak isterse, o zaman daha az kaza görürüz."

"Kendilerini kurtarmamayı ya da yer vermemeyi doğru bulup kazadan kaçınmazlarsa o zaman daha fazla kaza olur. Arabalarda oturanlar bizler değiliz." dedi.

Pist üstünde yaşanan temaslara rağmen Wolff, iki pilot arasında hâlâ saygı olduğunu düşünüyor.

Wolff, "Çok iyi olanlar diğerlerini çok iyi tanır. Bu nedenle, sürüş açısından bakıldığında, bazı pistlerde olduğu gibi, daha fazla saygı duyacaklar."

"Kişilikler çok farklı, hayatlar çok farklı ama bu diğer araçtaki adamın yeteneğine saygı gösterilmesine engel değil." dedi.