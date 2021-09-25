Yağmur olursa Rusya GP sıralamaları nasıl olacak?

Hafta sonu için yapılan tüm hava tahminlerinde yer yer yağmurun olacağı söyleniyordu ve özellikle cumartesi günü yoğun yağmur olması bekleniyordu.

Bu kapsamda FIA, bu sabah düzenlenmesi gereken F3 yarışını dün akşam düzenledi ve Dennis Hauger kuru zeminde gerçekleştirilen yarışta şampiyonluğunu ilan etti.

Ancak cumartesi günü gerçekleşmesi gereken diğer seanslar, olduğu gibi bırakıldı ve F3'ün ilk yarışı kadar şanslı değildi. Gece başlayan yağmur sabah devam etti ve çok geçmeden iptaller geldi.

Rusya GP 3. serbest antrenman seansı Türkiye saati ile 12:00'da başlayacaktı. Yetkililer, ilerleyen saatlerde de yoğun yağmurun devam edecek olması nedeniyle ertelemeden, doğrudan son antrenman seansını iptal ettiler. Sıralamaların Türkiye saati ile 15:00'da başlaması bekleniyor ancak mevcut şartlar, sıralamaların da etkilenmesine neden olabilir.

Bu sabah konuşan FIA Yarış Direktörü Michael Masi, öğleden sonra bir ara koşulların sürüş yapılabilecek kadar iyileşebileceğini söyledi.

Masi, "Bugünkü prosedür, tüm seansları başlatma, operasyonel bir bakış açısıyla her şeyi hazırlama ve o anki koşullara göre karar verme şeklinde olacak."

"Hava tahmin raporlarında bu seviyede yağmurun yerel saat ile 13:20 - 14:00'a kadar devam edeceğini gördük. Ardından yağmurun şiddetinde azalma olacak."

"Bugün için önceliğimiz öğleden sonra Formula 1 sıralama seansını gerçekleştirmek olacak." dedi.

Bir ay önce Belçika GP hafta sonunda yaşananların ardından F1, Soçi'de de yağmur nedeniyle ertelemeler yapacak gibi duruyor. Peki sıralamalar yağmurdan etkilenirse, yetkililer neler yapabilir?

Valtteri Bottas, Mercedes Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Sıralamaları Pazar gününe ertelemek

F1 geçmişte birçok kez cumartesi günü gerçekleştirilemeyen sıralama seansını pazar gününe erteledi. Son 20 sene içerisinde Japonya GP sıralamaları 3 defa bu şekilde yapıldı.

Bunun son örneğini 2019'da gördük. Tayfun tahminleri nedeniyle FIA, cuma gününden cumartesi günkü sıralamaları pazar gününe ertelediğini açıklamıştı. Böylece bir gün boş yere heba edilmedi.

O gün beklenen tayfun geldi ancak Suzuka pisti ciddi hasar görmedi. Sıralamalar ise Pazar sabah güneşli bir havada sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.

Bu açıdan bugün sıralamalar gerçekleştirilemezse, seansı yarın sabaha ertelemek F1 için bir sorun olmayacak. Tabii bu, yarın sabah sıralamaları gerçekleştirmek için yeteri kadar iyi hava olmasına bağlı olacak.

Geçmişte bunun birçok örneği var. Her ne kadar bu yüzden F2 ve F3 yarışlarını yeniden planlamak gerekecek olsa da, tüm padok bu ihtimale hazır diyebiliriz.

Masi, "Sıralamalar bugün gerçekleşmezse, geçmişte birkaç kez gördüğümüz gibi Pazar sabah yapılacak." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A521, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Grid pozisyonlarını belirlemek için 2. antrenman sonuçlarını kullanma

Sıralamalar pazar gününe ertelenir ve yağmur devam ederse, bu durumda sıralamalar tamamen iptal edilebilir. Bu durumda cuma günkü 2. antrenmanda elde edilen sonuçlar, grid pozisyonlarını belirler.

Geçmişte bu uygulamaya gerek olmadı ancak FIA, 2019 Japonya GP hafta sonunda sıralamalar yapılamazsa, bu seçeneğin devreye gireceğini duyurmuştu.

Uluslararası Spor Kuralları'nın 11.9.3.b maddesi bu uygulamaya izin veriyor. FIA şu ana kadar bu yönde açıklama yapmadı ancak Red Bull'un Sportif Direktörü Jonathan Wheatley, cuma günkü ikinci antrenman seansında bu durumdan bahsetti ve 2. antrenman seansının bu ihtimal karşısında önemli olabileceğini söyledi.

Böyle bir şey olursa yarınki yarışa Valtteri Bottas ilk sıradan başlarken onu takım arkadaşı Lewis Hamilton takip edecek. Onların arkasında ise AlphaTauri'den Pierre Gasly ve McLaren'dan Lando Norris yer alacaklar.

Charles Leclerc ve Max Verstappen ise cezaları dikkate alındığında son sıralardan başlayacaklar.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Cumartesi günü daha iyi hava şartlarını beklemek

F1 taraftarları, Belçika GP günü yarışın sürekli olarak ertelenmesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşamıştı ancak bugün de benzer bir şey olabilir.

Sabah gerçekleştirilmesi gereken F2 yarışı ertelenirken, F1 3. antrenman seansı doğrudan iptal edildi.

F1 sıralama seansı, antrenman seansının aksine gün içerisinde birkaç defa ertelenebilir ancak bu konuda hava şartları bu kadar kötüyken aydınlık seviyesi önemli bir faktör olacak.

Masi, "Bu öğleden sonra belirleyici faktör aydınlık seviyesi olacak. Güneş yerel saatle 18:15'te batıyor ancak bu tür hava şartlarında hava daha erken kararıyor. Bizim için kırılma noktası aydınlık seviyesi olacak." dedi.