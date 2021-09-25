Mercedes, sıralama turları öncesinde aracın dengesini geliştirmeye çalışacak

Mercedes, geçmiş yıllarda Sochi'de her zaman iyi performanslar sergiliyordu ve cuma günkü antrenman turlarında da yine çok güçlü bir görüntü çizdiler.

Günün ardından konuşan Mercedes'in pit üstü şef mühendisi Andrew Shovlin, şöyle dedi: "Bugün başlangıç için oldukça iyi bir dengeye sahiptik ve tüm lastik hamurlarında iyi turlar çıkardık."

"Bu yıl genellikle yumuşak lastiklerde zorlanıyorduk ama bugün her şey iyi çalışıyor gibi görünüyordu."

"Uzun sürüşlerdeki performansımız iyiydi fakat araç dengesi henüz istenilen seviyede değil. Bu yüzden gece boyunca bunu geliştirmeye odaklanacağız"

"Tahminler cumartesi günü özellikle sabah çok fazla yağmur olacağını gösteriyor."

"Ancak yarışta havanın kuru olmasını bekliyoruz. Bu da bizi, ıslak zeminde iyi giden ama aynı zamanda kuru zeminde iyi bir tempoya sahip olmamızı sağlayacak bir ayar bulma konusunda ilginç bir uzlaşı bulmaya itiyor."

"Genel olarak hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptığımızı söyleyebiliriz."

Lewis Hamilton da tempo olarak iyi göründüklerini ancak bazı şeyleri geliştirebileceklerini dile getirdi.

"Bugün tempo anlamında iki iyi seans geçirdik. Farklı ayarlar üzerinde çalıştık ve herhangi bir sorun yaşamadan çok temiz turlar attık. Bu yüzden genel olarak iyi bir gündü. Valtteri ile beraber, hangi kısımların en iyi şekilde çalıştığını görmek adına ayarlarda oldukça farklı yönlere gittik. Bu geceyi, yarın ve Pazar için aracı hangi yöne götüreceğimizi belirlemek adına verileri inceleyerek geçireceğiz."

"Cumartesi günü çok fazla yağmur yağacak gibi görünüyor. Ayarları bunu göz önünde bulundurarak belirlememiz gerekecek. Bunu yaparken Pazar günü kuru geçme ihtimalinin yüksek olduğunu da hesaba katmalıyız."