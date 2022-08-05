Wolff: “Ferrari'de tek bir kişiyi suçlamak doğru olmaz”

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Hungaroring'de damalı bayrağı Carlos Sainz 4. sırada, Charles Leclerc ise 6. sırada gördü. Yarıştan sonra Ferrari'nin strateji kararları ilgi odağı haline geldi.

Gridin bir kısmı sert lastiklerle zorlanırken, Ferrari yarışı lider götüren Leclerc’in aracına sert lastik taktığı için eleştirildi.

Monakolu pilot, sert lastikleri çalıştırmak için çok çaba sarf etti ancak çabaları sonuç vermedi ve tekrar pite girdi.

Mercedes takım patronu Wolff, Ferrari'nin pit stratejisinin muhtemelen yanlış olduğunu kabul etti.

Wolff, “Yorum yapamam, çünkü belirli bir kişiyi hedef göstermek asla doğru değildir.”

“Orta hamuru bırakmaya veya yarışa yumuşak hamur ile başlamama nedenlerinin ne olduğunu bilmiyorum ama bence bu onların zaferine mâl oldu.”

“Ferrari hızlıydı ama bunu iyi kullanamadılar.” dedi.

Mercedes’in 2022 sezonunda elde ettiği podyumların çoğu, Red Bull veya Ferrari'nin talihsizlikleriyle geldi. Brackley merkezli takım, genellikle tek tur hızında onlara yetişmek için mücadele ediyor.

Yarış hızındaki gelişimleri, Silverstone ve Hungaroring de dahil olmak üzere takımın belirli pistlerde podyum mücadelesine katılmasını sağladı.

Mercedes'in bu sezon rekabetin sıkı olduğu yarışlarda yaptığı strateji çağrıları sorulduğunda Wolff, Red Bull'un Macaristan galibiyetini örnek vererek, öndeki aracı kovalarken daha agresif strateji çağrıları yapmanın daha kolay olduğunu söyledi.

Wolff, "Yarış içerisinde riskli kararlar almanız gerekiyor. Max Verstappen'in yarış içerisinde bulunduğu yere ve Red Bull'un aldığı kararlara bakarsanız, etrafında onu zorlayan bir Leclerc olsaydı bu tarz kararlar alamazlardı.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images