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Formula 1 Haberler

Ross Brawn, Formula 1 yönetimini tebrik etti

Ross Brawn, oybirliğiyle karar almaktan vazgeçtiği için Formula 1 yönetimini tebrik etti. Sekiz takımla "kısa sürede işleri halledebiliriz" derken, gelecek sezonu etkileyen kararlar için sadece beş takıma ihtiyaç var.

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Ross Brawn, Formula 1 yönetimini tebrik etti
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2017-2022 sezonlarında Formula 1'in sportif direktörlüğünü yapan Ross Brawn; kendisi ve sporun diğer patronları herhangi bir değişiklik yapmak istediğinde takımlar tarafından onay alınması gerektiği için kendisini zaman zaman bir veya iki takımla tartışırken buldu.

Brawn, 2020 yılında F1 patronları ve FIA’nın, değişiklik yapmak için takımların oybirliğiyle onay almak zorunda kalmalarının “sinir bozucu” olduğunu, çoğunluk kararına dayanmasını tercih ettiğini söylemişti.

Racer’a verdiği demeçte Brawn, “Takımların görüşlerine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Onları dinlemeliyiz ve çoğunluğunun bu fikirlerden yana olmasını sağlamalıyız.”

“Bana göre, çoğunluğu ikna edemediğinizde başarısız olursunuz. Çoğunluğun, F1'in ve FIA'nın istediği bir şeyi bir veya iki kişi engellemesi sinir bozucu oluyor.” dedi.

Pandeminin sporun gidişatını değiştirmesiyle, 2021'de yalnızca çoğunluğa ihtiyaç olduğuna karar verildi. F1 yönetimi ve FIA, bir kural değişikliğinin mevcut sezonu etkileyip etkilemediği konusunda sekiz takıma, gelecek yılla ilgili kararlar için yalnızca beş takımla anlaşmak zorunda.

Abu Dhabi'den sonra  “F1 hayranı olarak kanepemden yarış seyredip, tezahüratlar ve küfürler savurmak” üzere Formula 1'den ayrılan Brawn, bu kararı sporun zaferlerinden biri olarak kabul etti.

F1 resmi web sitesinde kendisine ayrılan son köşesinde Ross Brawn, “Yönetim sistemi iyileştirildi.”

“Artık daha çok esnekliğe sahibiz. Sporun değişiklik yapması ve ilerlemesi için tüm takımların hemfikir olmasına ihtiyacımız yok. Sekiz takımı kabul ettirdiğimiz sürece kısa sürede işleri halledebiliriz.”

“Beş takım, FIA ve F1 ile uzun vadede işleri halledebiliriz. Eski yönetim sisteminin kısıtlamalarına sahip değiliz. Şimdi doğru yönde ilerlediğimiz ve bu sporun eskisinden çok daha iyi çalışmasını sağlayan birçok şey var.” dedi.

 
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