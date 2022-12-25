Ross Brawn, Formula 1 yönetimini tebrik etti
Ross Brawn, oybirliğiyle karar almaktan vazgeçtiği için Formula 1 yönetimini tebrik etti. Sekiz takımla "kısa sürede işleri halledebiliriz" derken, gelecek sezonu etkileyen kararlar için sadece beş takıma ihtiyaç var.
2017-2022 sezonlarında Formula 1'in sportif direktörlüğünü yapan Ross Brawn; kendisi ve sporun diğer patronları herhangi bir değişiklik yapmak istediğinde takımlar tarafından onay alınması gerektiği için kendisini zaman zaman bir veya iki takımla tartışırken buldu.
Brawn, 2020 yılında F1 patronları ve FIA’nın, değişiklik yapmak için takımların oybirliğiyle onay almak zorunda kalmalarının “sinir bozucu” olduğunu, çoğunluk kararına dayanmasını tercih ettiğini söylemişti.
Racer’a verdiği demeçte Brawn, “Takımların görüşlerine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Onları dinlemeliyiz ve çoğunluğunun bu fikirlerden yana olmasını sağlamalıyız.”
“Bana göre, çoğunluğu ikna edemediğinizde başarısız olursunuz. Çoğunluğun, F1'in ve FIA'nın istediği bir şeyi bir veya iki kişi engellemesi sinir bozucu oluyor.” dedi.
Pandeminin sporun gidişatını değiştirmesiyle, 2021'de yalnızca çoğunluğa ihtiyaç olduğuna karar verildi. F1 yönetimi ve FIA, bir kural değişikliğinin mevcut sezonu etkileyip etkilemediği konusunda sekiz takıma, gelecek yılla ilgili kararlar için yalnızca beş takımla anlaşmak zorunda.
Abu Dhabi'den sonra “F1 hayranı olarak kanepemden yarış seyredip, tezahüratlar ve küfürler savurmak” üzere Formula 1'den ayrılan Brawn, bu kararı sporun zaferlerinden biri olarak kabul etti.
F1 resmi web sitesinde kendisine ayrılan son köşesinde Ross Brawn, “Yönetim sistemi iyileştirildi.”
“Artık daha çok esnekliğe sahibiz. Sporun değişiklik yapması ve ilerlemesi için tüm takımların hemfikir olmasına ihtiyacımız yok. Sekiz takımı kabul ettirdiğimiz sürece kısa sürede işleri halledebiliriz.”
“Beş takım, FIA ve F1 ile uzun vadede işleri halledebiliriz. Eski yönetim sisteminin kısıtlamalarına sahip değiliz. Şimdi doğru yönde ilerlediğimiz ve bu sporun eskisinden çok daha iyi çalışmasını sağlayan birçok şey var.” dedi.
Vettel: "Kimi, tanıdığım en büyük doğal yetenek"
Vettel: "Webber, ilk F1 testimde bana karşı çok nazikti"
Son Haberler
Formula E'ye dönmeye hazırlanan Abt, takım halinde uykusuz günleri geride bırakmış
Abt takım patronu Thomas Biermaier, seriye dönüş sürecinde çok sıkı çalıştıklarını ve herkesin uykusuz günler geçirdiğini itiraf ediyor.
Brown, O'Ward ve Palou'ya daha çok test yaptırmayı amaçlıyor
McLaren CEO'su Zak Brown, Pato O'Ward ve Alex Palou'nun Formula 1 potansiyeli olduğunu düşünüyor ve bu iki ismin daha çok test yapacağını söylüyor.
Andretti, F1'e girebilmesi durumunda Alonso'yu takıma katmak istiyor
Formula 1'e giriş çalışmalarını sürdüren Mario Andretti, deneyimli pilot eksikliğini Fernando Alonso ile kapatmak istiyor.
F1 2022 teknik: McLaren, ilk yarıştaki şoku nasıl atlattı?
McLaren, yeni kuralların hayata geçtiği 2022 Formula 1 sezonuna çok güçlü bir başlangıç yapmayı umuyordu.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.