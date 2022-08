Verstappen'in Macaristan'da sürpriz bir galibiyet almasına yardım eden 5 faktör

Red Bull'un en iyi yarış simülasyonları bile, sıralama turlarında yaşadığı motor sorununun ardından yarışa 10. sıradan başlayan Max Verstappen'in yarışta en fazla 5. sıraya kadar yükselebileceğini gösteriyordu.

Ancak birkaç faktörün bir araya gelmesiyle, Verstappen gridin en yukarısına tırmandı. Bu faktörlerden bazıları Red Bull'un ve Verstappen'in iyi performansıyla alakalı, bazıları ise onların kontrolü dışında gelişen dış faktörler.

Gelin, Verstappen'in şampiyonada hasarı azaltmak için çıktığı bu yarışı bir nakavt yumruğuna çevirmesine yardımcı olan 5 önemli faktöre birlikte bakalım.

George Russell, Mercedes W13, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lando Norris, McLaren MCL36, Lewis Hamilton, Mercedes W13, the rest of the field at the start

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images