Verstappen'in Macaristan'da sürpriz bir galibiyet almasına yardım eden 5 faktör

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Red Bull'un en iyi yarış simülasyonları bile, sıralama turlarında yaşadığı motor sorununun ardından yarışa 10. sıradan başlayan Max Verstappen'in yarışta en fazla 5. sıraya kadar yükselebileceğini gösteriyordu.

Ancak birkaç faktörün bir araya gelmesiyle, Verstappen gridin en yukarısına tırmandı. Bu faktörlerden bazıları Red Bull'un ve Verstappen'in iyi performansıyla alakalı, bazıları ise onların kontrolü dışında gelişen dış faktörler.

Gelin, Verstappen'in şampiyonada hasarı azaltmak için çıktığı bu yarışı bir nakavt yumruğuna çevirmesine yardımcı olan 5 önemli faktöre birlikte bakalım.

Hava durumu

George Russell, Mercedes W13, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lando Norris, McLaren MCL36, Lewis Hamilton, Mercedes W13, the rest of the field at the start Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Formula 1, sıcaklığın hafta sonu boyunca bu kadar iniş çıkış gösterdiği bir etkinliği nadir görmüştür. Ferrari'nin domine ettiği cuma antrenmanlarında hava sıcaklığı 34 derece civarındaydı. Pazar günü ise sıcaklık 21 dereceye indi ve yağmur çiselemeye başladı.

Hava sıcaklığında böyle bir değişim yaşanması ve cumartesi günkü yağmurun pistteki hamuru temizleyerek yol tutuşunu azaltması, araçların ve lastiklerin nasıl performans gösterdiğini tamamen değiştirdi.

Cuma günkü sıcak havada güçlü olan Ferrari, yarış gününde ise lastiklerini ısıtmakta zorlandı. Diğer taraftan Red Bull soğuk havada canlandı ve özellikle de yumuşak ve orta lastiklerde sıcak havaya kıyasla çok daha fazla tempoya sahipti.

Buna ek olarak, pilotlar, gride geliş turlarında sert lastiği ısıtmanın kolay olmayacağını hızlıca fark ettiler ve Red Bull, orijinal planı olan "sert lastikle start alma" planından vazgeçerek yarışa yumuşak lastiklerle başladı. Sonrasında bunun en iyi strateji olduğu görüldü.

Yarış günü daha sıcak olsaydı, Verstappen yüksek ihtimalle sert lastiklerle başlayabilir ve dışarıda daha uzun kalmayı denerdi. Bu da onun trafikte sıkışıp kalmasına neden olurdu.

Ancak bunun yerine yumuşak lastikle başlandı ve erken lastik avantajı sayesinde Verstappen atak yapabildi.

2022 kuralları geçiş yapmayı kolaylaştırıyorlar

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Kevin Magnussen, Haas VF-22 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Hungaroring, Monako'yla birlikte yıl içinde geçiş yapması en zor olan pistlerden biri olarak görülüyor. Red Bull'un strateji simülasyonları da pistin bu özelliğini vurguluyordu: Yarışın ilk çeyreğinde trafikte kalarak öndekilere vakit kaybedeceğiz.

Ancak soğuk havanın da yardımıyla gelen yumuşak lastikteki tempo avantajı ve 2022 F1 kurallarının geçiş yapmayı kolaylaştırması, bu tahmini yanlış çıkardı.

Verstappen, yarışın ilk çeyreğinde Alpine trenine takılmadı ve 7. tura geldiğimizde Fernando Alonso ile Esteban Ocon'u geçmişti bile. Hollandalı pilot, ardından Lewis Hamilton'ın arkasına takıldı.

Bu ikili, 12. turda Lando Norris'i de geçtiler. Bu da Verstappen'in ilk pit stop safhasından biraz önce yeniden Mercedes ve Ferrari pilotlarıyla mücadele etmeye geri döndüğü anlamına geldi.

Ferrari'nin temposu ve stratejisi

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, makes a pit stop Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Yarış günü gördüğümüz serin hava, Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in yarışta tempo sıkıntısı yaşamasına neden oldu. Onların bu zorlukları da Verstappen'e yardımcı oldu.

Ferrari, sert lastiklerin iyi olmadığı bir günde yarışa orta hamurla başlamayı tercih ederek kendini strateji anlamında köşeye sıkıştırmış oldu. Tempo eksikliğinin yanı sıra bu strateji de onların performansını sınırladı.

Galibiyet mücadelesi verebilecek 3 takımın da 2 adet orta lastiği bulunuyordu ve bu da 2 pit stop'luk bir yarış olması durumunda orta lastikle başlayanların büyük sorunlar yaşayabileceği anlamına geliyordu.

Orta lastikle start alınan stratejiyi uygulamanın en iyi yolu şuydu: İki orta hamur stint'ini de olabildiğince uzatmak ve yarış sonunda yumuşak lastiğe geçerek son bir atak yapmak.

Ancak Ferrari, Verstappen'e karşı pist üstü pozisyonunu korumanın çok daha önemli olduğunu düşündü ve Verstappen'in son kez orta hamur için pite girmesinin ardından Leclerc'e sert lastik takmayı tercih etti.

Sert lastiği ısıtmak çok zor olduğundan, Leclerc pist üstünde savunmasız kaldı ve ileri doğru ilerlemesi için Verstappen'e kapı açılmış oldu.

Max'ın sabırlı olması

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen'in Macaristan zaferi; sadece hava koşulları, strateji ve Red Bull'un temposunun pazar günü geri gelmesine bağlı değildi. Verstappen'in sürüşünün de harika olduğunu eklemek önemli.

Geçtiğimiz yıllarda, Verstappen'in başarıları onun inanılmaz hızı, agresif geçişleri ve bazı yerlerde risk almasına bağlıydı.

Macaristan ise çok daha olgunlaşmış bir Verstappen'in örneğiydi. Daha olgun olan Verstappen, yukarıda bahsettiğimiz hız, agresiflik gibi güçlü yönlerini artık "uzun oyunu oynama" yeteneğiyle de birleştiriyor.

Verstappen'in Macaristan'daki startı, ondan gördüğümüz en dikkatli starlardan biriydi. Pek risk almak istemiyor gibi duran Verstappen, ilk viraja gelinirken Kevin Magnussen ile Daniel Ricciardo arasında sıkışmıştı.

Sergio Perez, takım arkadaşını dışarıdan geçerken; Verstappen, Magnussen ile Ricciardo'nun arasında sıkışma tehlikesi yaşadı. İlk virajın çıkışında ise Hollandalı pilot Magnussen ile Ricciardo'yu geçmeyi başardı.

Bu noktadan sonra, Verstappen debriyaj sorunu yaşamasına rağmen sakin kaldı. Hollandalı pilot, Leclerc'i ilk geçişinin ardından hata yaparak spin atsa da telaşlanmadı ve zafere ulaştı.

Bu galibiyetin, Verstappen'in diğer zaferlerine kıyasla nerede olduğu sorulan Christian Horner ise "Bu galibiyet kesinlikle en iyilerden biri." dedi.

Motor sorununun şanslı bir zamanda yaşanması

Max Verstappen, Red Bull Racing, in Parc Ferme after Qualifying Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Macaristan'da Verstappen'in yeteneğinin yanı sıra, şans elementi de göz ardı edilemez. Verstappen, sıralama turlarının son bölümünde motor sorunu yaşamış ve sadece 10. olabilmişti.

Motor sorununun tam detayları medyayla paylaşılmadı ancak takım, kırılan bir parçanın soruna neden olduğunu doğruladı. Kırılan bu parça, pistte tamir edilemeyen bir parçaydı ve bu yüzden de Red Bull, yarış günü yeni bir güç ünitesine geçti.

Ancak Horner'ın da sonrasında söylediği gibi, parçanın sıralama turlarının son bölümünde kırılmış olması büyük bir şanstı. Çünkü parça 2 tur daha dayansaydı, bu sefer yarışta kırılacaktı ve Verstappen'in yarış dışı kalmasına neden olacaktı.

Konu hakkında konuşan Horner da "Bu parça sıralama turlarında kırıldığı için şanslıyız çünkü eğer bir 12km daha dayansaydı, gride geliş turlarında kırılacaktı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool