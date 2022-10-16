Brundle: “Beckham'ın neden rahatsız olduğunu anlamadım"
Martin Brundle, Miami GP’sinde yarış öncesi grid sohbeti için David Beckham ile röportaj yapmak istediğinde, Beckham'ın hoşnut olmayan tavırlarıyla karşılaşmıştı.
Sky F1 yayıncısı Brundle, yarış öncesi grid yürüyüşleri için -özellikle de pist çok aşina olmadığı ünlülerle doluyken- bir kült oluşturdu.
Buna 2021 Amerika GP’sine katılan Rapçi Megan Thee Stallion bir örnekti. Brundle, Miami Grand Prix'sinin açılışında basketbol oyuncusu Paolo Banchero ile röportaj yaparken NFL yıldızı Patrick Mahomes’i yanlış tanıtmıştı.
Elbette dünyanın en tanınmış spor yıldızlarından biri olan Beckham’ı tanımamazlık edemezdi. Fakat sorun, eski İngiltere futbol kaptanının 2021 Katar GP ve 2022 Miami GP’lerinde Brundle ile konuşmaya çok hevesli görünmemesiydi.
Miami GP’sinde Brundle, Beckham’la konuşmak için ilk şansını kullanamadı ancak ikinci fırsatını değerlendirdi. Ancak bu, Beckham’ın daha çok meşgul göründüğü ve göz temasından kaçındığı iç açıcı olmayan bir konuşmaydı.
Martin Brundle, Sky TV, on the grid
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
GQ dergisine verdiği bir röportajda, griddeki belirli kişilerle röportaj yapmaya çalışırken kaybedeceği bir savaşta olduğunu düşünüp düşünmediği sorulduğunda Brundle, “Bunu David Beckham hakkında düşündüm ve sonunda Miami’de onun yüz ifadesini gördüm.”
“Katar'da yanında kimsenin olmasını istemeyen birkaç adam tarafından damgalanmıştım. Bu yüzden onunla konuşmaya oldukça kararlıydım. Sonra röportaj yaptığımda, ‘neden rahatsız ettim ki?’ diye düşündüm.”
“Özellikle bu konuda iyi hissetmedim. İnsanları rahatsız etmeyi sevmiyorum. Seninle konuşmak istemiyorlarsa, konuşmak istemiyorlardır.”
“Bunu yapan çok insan var. 38 yıldır Formula 1 gridindeyim, Formula 1’in tarihinin yarısından fazlasını gördüm ve yarışların yarısından fazlasına gittim. Bu yüzden burada oldukça rahat hissediyorum. Buranın benim bölgem olduğunu hissediyorum.” dedi.
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