Formula 1, ESPN ile 2025’e kadar kontrat uzatıyor

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Formula 1’in 2018 yılında ESPN’e geri dönmesi, ağ için çok iyi bir sözleşme olduğu kabul görmüştü.

Yeni sözleşmenin Formula 1 tarafından hiçbir ticari detayı açıklanmadı. Fakat, ‘Drive to Survive’ ile başlayan ABD’deki yoğun ilgiye Miami ve Las Vegas yarışlarının eklenmesiyle beraber, yeni bir sözleşmenin çok daha karlı olacağı anlaşılıyor.

İngiltere, Almanya, İtalya, Brezilya ve Japonya gibi takvimde geleneksel hale gelmiş önemli ülkelerin yanı sıra ABD; Formula 1 ve Liberty Media için büyük bir ‘yayın geliri’ kaynağı haline geldi.

Formula 1 tarafından yapılan bir açıklamada şunlar belirtildi: “Formula 1'in 2018 yılında ESPN Networks’e dönmesinden bu yana geçen 5 yılda yayınlanan yarış sayısından daha fazlası, her sezon ABC ve ESPN kanallarında en az 16 yarış yayınlanacaktır. ABC, ESPN ve ESPN 2 kanallarındaki tüm yarış yayınları son 5 sezonda kullanılan reklamsız yayın olarak devam edecektir.”

“Yeni sözleşme genişletilmiş olup doğrudan tüketici haklarını da içeriyor ve ESPN ve ESPN+ kanallarına ABD'deki hayranların önümüzdeki 3 yıl boyunca Formula 1 içeriğini tüketmeleri için ek yollar sunma esnekliği sağlıyor. Konuyla ilgili ayrıntılar daha sonra açıklanacaktır.”

“Canlı yayınlarda tüm yarış hafta sonları; antrenman seansları, Sprint dahil sıralama seansları, yarışların yanı sıra yarış öncesi ve yarış sonrası yayınları içermeye devam edecek. Yeni sözleşme, daha fazla seansın ESPN veya ESPN2 kanallarında yayınlanmasıyla sıralama seanslarına daha çok odaklanmayı içeriyor.”

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, at the press conference announcing Audi's entry into Formula 1 in 2026 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali, ESPN'nin spora olan ilgiyi artırmasındaki rolünü takdir etti.

Domenicali, “Formula 1; biletlerin tükenmesi ve televizyon izleyicilerindeki rekor artış ile ABD’de inanılmaz bir büyüme kaydetti. Austin ve Miami ile birlikte gelecek sezon takvime Las Vegas’ın eklenmesi, orada üç muhteşem yarışa ev sahipliği yapmamızı sağlayacak.”

“ESPN, özel kalite kapsamıyla bu büyümede büyük bir rol oynadı. İlişkimizi uzatmaktan, Formula 1'in tutku ve heyecanını ABD’deki izleyicilerimizle bir araya getirmeye devam etmekten dolayı heyecanlıyız.” dedi.

Formula 1’in medya hakları ve içerik direktörü olarak sözleşmelerden sorumlu olan Ian Holmes da ESPN’i övdü.

Holmes, “Formula 1, 5 yıl önce ESPN’e döndükten sonra sporun popülaritesi etkileyici bir şekilde arttı.”

“Ortaklığımızın genişletilmesi ve uzatılması; önümüzdeki heyecan verici zamanların bir yansıması ve Formula 1’i ABD’deki geniş ve çeşitli bir kitleye getirme konusundaki ortak arzumuzun bir sonucudur.”

“Popüler reklamsız yayınlar; izleyicilerin yarış öncesinde, sırasında ve sonrasında Formula 1 ile etkileşimin devam etmesini sağlıyor.”

“Gelecek yıldan itibaren Amerika kıtalarında 6 yarış yapacağız. Bu, bölgedeki taraftarlar için daha uygun zaman dilimleri anlamına geliyor ve Formula 1’i her zamankinden daha çekici hale getiriyor.” dedi.

ESPN program ve orijinal içerik başkanı Burke Magnus, “Formula 1 ve ESPN, güçlü ve başarılı bir ekip oldu. İlişkimizi uzatmaktan mutluluk duyuyoruz.”

“Walt Disney Company ağlarının ve platformlarının erişim ve alaka düzeyini Formula 1'e getirmeye devam ederken, önümüzdeki 3 yıl içinde hayranlara bazı yeni ve inovatif şekillerde hizmet vermeyi dört gözle bekliyoruz.” dedi.