Formula 1, ESPN ile 2025’e kadar kontrat uzatıyor

Formula 1’in 2018 yılında ESPN’e geri dönmesi, ağ için çok iyi bir sözleşme olduğu kabul görmüştü.

Yeni sözleşmenin Formula 1 tarafından hiçbir ticari detayı açıklanmadı. Fakat, ‘Drive to Survive’ ile başlayan ABD’deki yoğun ilgiye Miami ve Las Vegas yarışlarının eklenmesiyle beraber, yeni bir sözleşmenin çok daha karlı olacağı anlaşılıyor.

İngiltere, Almanya, İtalya, Brezilya ve Japonya gibi takvimde geleneksel hale gelmiş önemli ülkelerin yanı sıra ABD; Formula 1 ve Liberty Media için büyük bir ‘yayın geliri’ kaynağı haline geldi.

Formula 1 tarafından yapılan bir açıklamada şunlar belirtildi: “Formula 1'in 2018 yılında ESPN Networks’e dönmesinden bu yana geçen 5 yılda yayınlanan yarış sayısından daha fazlası, her sezon ABC ve ESPN kanallarında en az 16 yarış yayınlanacaktır. ABC, ESPN ve ESPN 2 kanallarındaki tüm yarış yayınları son 5 sezonda kullanılan reklamsız yayın olarak devam edecektir.”

“Yeni sözleşme genişletilmiş olup doğrudan tüketici haklarını da içeriyor ve ESPN ve ESPN+ kanallarına ABD'deki hayranların önümüzdeki 3 yıl boyunca Formula 1 içeriğini tüketmeleri için ek yollar sunma esnekliği sağlıyor. Konuyla ilgili ayrıntılar daha sonra açıklanacaktır.”

“Canlı yayınlarda tüm yarış hafta sonları; antrenman seansları, Sprint dahil sıralama seansları, yarışların yanı sıra yarış öncesi ve yarış sonrası yayınları içermeye devam edecek. Yeni sözleşme, daha fazla seansın ESPN veya ESPN2 kanallarında yayınlanmasıyla sıralama seanslarına daha çok odaklanmayı içeriyor.”

