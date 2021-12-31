Wolff, F1 CEO'su Domenicali'yi komplo teorilerine karşı savundu

Toto Wolff, 2021 sezonunun tartışmalı sonunun, F1 patronları tarafından eğlence amaçlı yapıldığı fikrini reddetti. Avusturyalı pilot, F1 CEO'su Stefano Domenicali'nin "yarışlara müdahale etmek gibi bir niyetinin olmayacağından" emin olduğunu söyledi.

Şampiyonun belirlendiği yarış, tartışmalı koşullarda tamamlandıktan sonra internette bazı komplo teorileri ortaya atıldı.

Abu Dhabi'deki finalin büyük bir kısmını Lewis Hamilton lider götürdü ancak Nicholas Latifi'nin kaza yapmasıyla yarışın sonuna doğru güvenlik aracı çıktı.

Bu, Max Verstappen'in arayı kapatmasına sebep oldu ancak aralarında tur bindirilen araçlar bulunuyordu.

Yarış direktörü Michael Masi, başlangıçta tur bindirilen araçların turlarını almalarına izin vermeyeceklerini söyledi ancak daha sonra, sadece öndeki ikili arasındaki araçların turlarını geri almaları çağrısında bulundu.

Mercedes, Verstappen'in hemen arayı kapatmış olmasından küplere binmişti ve Hamilton eski lastiklerde olduğu için, Red Bull pilotunun yeni lastiklerle avantaj sahibi olacağından endişeliydi.

Mercedes ayrıca, bazı araçların henüz turlarını geri almamalarına rağmen, Masi'nin yarışı son turda devam ettirmesine de öfkelendi.

Mercedes, Masi'nin kurallara uymadığını düşünürken, internetteki bazı hayranlar daha da ileri gitti ve bunun, patronların her sene yayınlanan Netflix belgeseline daha heyecanlı bir hikaye yaratmak için yaptığı bir oyunun parçası olduğunu öne sürdü.

Drive to Survive'ın 2022'de inanılmaz olacağı şüphesiz doğru olsa da, Mercedes patronu Wolff, finalin TV reytingleri için yapıldığı yönündeki söylentilere gülerek karşılık verdi.

Avusturyalı, "Bu tür şeyleri asla medyaya yıkmak istemem ve asla böyle şeyler söylemem çünkü nihayetinde eğlence sağlıyoruz ama eğlencenin sporu takip etmesi gerekiyor, tam tersi olmamalı."

"Kurallar kuraldır ve bunların uygulanmasında tutarlılık önemlidir. Sadece aksiyon yaratmak için kurallara aykırı hiçbir karar alınmamalıdır."

"Netflix'i ve Drive to Survive'ı seviyoruz. Stefano Domenicali de sporu tanıtmakta olağanüstü bir iş çıkardı. Stefano'nun, gerçek bir yarışçı olarak, eğlence faktörü için yarışlara müdahale etmek gibi bir niyeti olamaz."

"Bu yüzden yarış direktörünü yargılayamam ama her durumda bir spor olarak çok güveniliriz çünkü bu bir spor, güreş değil." dedi.

Michael Masi, Race Director and Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images