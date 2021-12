Mercedes, W13 aracıyla VVT simülasyonlarına başlamış

Mercedes, 2022 şasisine W13 ismini verdi ve yeni aracını geçtiğimiz hafta çalıştırdı. Alman ekip, bu gelişmeyi sosyal medya hesaplarında yayınladıkları video ile duyurdu.

Mercedes, geçtiğimiz sezonlarda aracını sezon öncesi testlerinden yaklaşık 1 ay önce çalıştırıyordu. Bu sezon ise W13, sezon öncesi testlerinden yaklaşık olarak 2 ay önce çalıştırıldı.

2022 projesinde hedef tarihlerin öne çekilmesi büyük bir sürpriz olmadı çünkü Mercedes, 2022 kurallarına her zaman fazlasıyla önem vermişti.

2020 sezonunda büyük bir avantaja sahip olan ekip, bu avantajı sayesinde mevcut aracı üzerine yoğunlaşmak zorunda kalmadı ve gelecek sezonlara odaklanarak 2022 regülasyonları üzerinde çalıştı.

Her ne kadar 2021 sezonu Mercedes için beklenildiği kadar kolay geçmese de 2022 çalışmaları yavaşlamadı. Alman ekip, Britanya Grand Prix'sine getirdiği güncellemenin ardından aracına daha fazla aerodinamik güncelleme getirmedi ve bu alandaki tüm çalışmalarını 2022'ye yöneltti.

Britanya Grand Prix'siyle birlikte aerodinamik çalışmaların sona ermesiyle birlikte, motor alanına odaklanıldı ki W12'nin düzlük hızı, özellikle de sezonun son bölümünde takıma büyük bir avantaj sağlıyordu.

Mercedes, motorunu neden bu kadar erken ateşledi?

İtalyan basınına göre, Mercedes'in motorunu erkeden ateşlemesi tek bir şeyi işaret ediyor: Alman ekip VVT simülasyonlarına, yani şasi dinamometre testlerine başladı.

Bu testlerde aeordinami parçaları, güç ünitesi, aktarma organları ve süspansiyonlar bir arada test edilebiliyorlar.

Bu testlerde, gerçek pist üstü koşulları yaratılıyor ve aracın pist üstünde maruz kalacağı kuvvetler oluşturuluyor. Araç, ilk defa bütün parçaları bir aradayken bu kuvvetlere maruz kalıyor ve araç hakkında temel veriler toplanıyor.

Rüzgar tünelinde ve simülatörde toplanan veriler, pist üstü koşullarıyla birleştirilerek aracın gelişimi gözlemleniyor ve somut veriler toplanıyor.

Pist üstündeki koşullar yaratıldığından, aracın viraj dönerken maruz kalacağı kuvvetler altında nasıl tepki göstereceği ya da motorun pistteki titreşimler altında nasıl çalıştığı hakkında veriler toplanabiliyor.

Süspansiyonların aracın hareketleriyle kalibre edilmesi ve aerodinamik güncellemelerin etkilerinin kontrol edilmesi de bu seanslar da gerçekleştirilebiliyor.

VVT simülatörleri, sonrasında ise gerçek simülatörlere bağlanabiliyorlar. Böylelikle pist üstü atmosferinin yaratıldığı VVT simülatöründeki veriler, pilotların kullandığı simülatöre aktarılabiliyor. Bu da daha gerçekçi bir tecrübe sunuyor.

Pist üstü testleri, rüzgar tüneli, CFD departmanı ve simülatör arasındaki test ve gelişim çalışmalarının kısıtlanması; VVT seanslarını oldukça değerli bir hâle getiriyor.

Mercedes, Şubat'ın son haftasında gerçekleştirilecek olan sezon öncesi testleri öncesinde toplanabilecek olan tüm verileri toplamak isteyecektir.

VVT seansları, Mercedes'in 2014'teki kural değişikliğinde avantaj yakalamasında büyük bir rol oynadı. Red Bull ve Ferrari gibi takımlar, bu simülatörü 2014'ten birkaç sene sonra kullanmaya başlayabilmişlerdi.

Mercedes'in kıdemli mühendisleri, VVT simülatörlerini her zaman övmüştü. Mühendisler, VVT simülatörlerinin takımın en büyük silahlarından biri olduğunu ve bu simülatöre sahip olmayan takımlara karşı büyük bir avantaja sahip olduklarını belirtmişlerdi.

Bazı isimler ise bu simülatörün yasaklanması durumunda, Mercedes ile diğer takımların arasındaki performans farkının büyük ölçüde azalacağını bile öne sürmüştü.

Bildiğiniz üzere, rüzgar tüneli çalışmalarına ve CFD departmanına kısıtlamalar getirildi ancak VVT simülatöründeki çalışmalara dair herhangi bir kısıtlama yok.

Gelecekte bu simülatörde yürütülen çalışmalara da kısıtlamalar getirilebilir.

W13'te tek egzoz yer alması bekleniyor

W13, kardeşi W12'ye göre neredeyse her alanda oldukça farklı olacak ancak bu değişimlerden ilki olarak egzoz sayısını gösterebiliriz.

2022 araçlarındaki değişimlerinden biri de egzoz olacak ve 2022'yle birlikte araçlarda bir adet egzoz olacak. Mercedes'in yayınladığı motor ateşleme videosunda bunu az da olsa görebildik.

Mercedes'in aracında tek bir egzoz yer alması bekleniyor. Araçta tek egzoz olmasa bile, kullanılabilecek diğer egzoz boruları sadece 150 milimetre kadar olabilecek.

Mercedes'in regülasyonlarda gri alan bulan ekiplerden biri olduğu öne sürülüyor ve Alman ekip, bu alanda da ilginç bir çözüm üretebilir.

Aşağıdaki görselde görebileceğiniz üzere, Britanya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2022 araç sunumunda sunulan araçta da tek egzoz yer almıştı.

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Diffuser and exhaust detail

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images