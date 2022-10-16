Raikkonen, Vettel'in "spesifik çalışma şeklinden" bahsetti

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Raikkonen ve Vettel, 2015 ve 2018 arasında Ferrari'de takım arkadaşıydılar. Bu süre boyunca iyi bir ilişki kurdular ve padokta düzenli olarak sohbet ederken görüldüler.

Vettel, dört dünya şampiyonluğu ve Ferrari'deki 13 yarış galibiyeti ile Formula 1'deki en başarılı sürücülerden birisi. Birçok kişi, onun bu başarısını disiplinli ve detaylara bağlı çalışmasına bağlıyor.

Raikkonen ise Vettel'in, Ferrari'de "çok spesifik" bir çalışma şekli olduğunu söyledi.

Raikkonen, Beyond the Grid podcast'ine, "Elbette o harika biri."

"Her zaman iyi bir ilişkimiz oldu ve çok spesifik bir çalışma yöntemi vardı!" dedi.

Vettel'in yaklaşımı genel olarak, detaylara çok dikkat etmesiyle bağdaştırıldı.

Ancak Raikkonen, Vettel'in detaycı yaklaşımının, onun çok çalışkan bir sürücü olduğunu gösterdiğine inanmıyor. Bir sürücünün ne kadar sıkı çalıştığını tanımlamanın çok zor olduğunu düşünüyor.

Raikkonen ayrıca, bazılarının Formula 1'e kendilerini çok kaptırdıklarını ve sadece iyi görünmek için padoktan ayrılan son sürücü olmaya çalıştıklarını söyledi.

Fin pilot, "Çok çalışmak veya çalışkan olmamak nedir?"

"Herkesin kendi yöntemi var. İnsanlar 'Çok çalışıyor olmalı çünkü en son o çıkıyor.' diyor. Vettel böyle değil ama genel olarak durum bu."

"İşlerini bitirdikleri halde sadece iyi görünmek için ekstra üç saat daha padokta zaman çalıp en son çıkan kişi olduklarından emin oluyorlar."

"İnsanlar istediğini yapabilir. Ben işimi yapacağım ve her şeyin bittiğine emin olduğum zaman çıkacağım."

"Hepimizin farklı çalışma şekilleri var ve bakmak istedikleri farklı şeyler var." dedi.

Sebastian Vettel ve Kimi Räikkönen kask takası Fotoğraf: Kimi Raikkonen