Pirelli, 2022'de çok sayıda "tek pit stoplu" yarış bekliyor

Formula 1 yeni sezonda 13 inç lastiklerden 18 inç lastiklere geçiş yapacak ve yeni jantlara, yaklaşık iki yıl süren çalışmaların ardından hazırlanan yeni lastik hamurları da katılacak.

Tüm bunlar, lastiklerin davranışını, performansını ve hassasiyetini değiştirdiği gibi, pit stoplar üzerinde de doğrudan bir etki yaratacak.

F1, Pirelli'den aşırı ısınma problemini azaltmasını ve lastiklerin daha uzun süre dayanmasını istemişti. Pirelli de yeni lastikleri bu çerçevede hazırladı.

Daha dayanıklı lastikler, 2021'de pilotların daha fazla zorlamasına yol açacak. Fakat bu da pit stop sayılarını önemli oranda düşürecek.

Pirelli'den Mario Isola, yıl boyunca tek pit stop bekliyor.

RacingNews365'e göre Isola, Tire Technology International'a verdiği röportajda, "Performans anlamında mevcut lastiklerle benzer çizgide olmalarını bekliyoruz ancak araçlar farklı, yere basma gücü seviyesi farklı ve belki de performans anlamında da küçük farklılıklar olacak."

"Yarışların çoğunun tek pit stopla tamamlanmasını bekliyorum çünkü daha az performans düşüşü ve aşınma varsa, birden fazla pit stop yapmanın anlamı kalmıyor."

"Yine de yarışlar gerçekten yakınsa ve pist üstünde aksiyon varsa, o zaman pit stoplar kimin umurunda olsun ki?" dedi.

Lastik testlerinde takımlar esas olarak 2018 ve 2019 yıllarında kullandıkları ve 18 inç lastiklere uyarladıkları test araçlarıyla sürüş yaptılar.

Isola, gelecek yılın araçlarını kullanmamanın kendileri için büyük bir zorluk olduğunu kabul ediyor.

"Bu süreç aslında her yıl aynı. Asla aracın son versiyonunda bir şeyler test etme fırsatımız olmuyor."

"Sonraki sezonun araçları hazır olmadığı için her zaman, ertesi sezon kullanılmayacak olan araçlarla sürüş yapıyoruz ve bu da gerçekten önemli bir zorluk."

"Lastiklerin çapı genişlediği için takımlar, aracın tabanının bir kısmını kesmek ve süspansiyonu buna göre ayarlamak zorunda kaldılar. Takımlar yeni lastikleri takabilmek ve sürüş yüksekliğini ayarlayabilmek adına, aracın çevresinde de çalışmak zorundaydı."

Bir başka zorluk da tekerlek kapaklarının gelmesiyle birlikte 2022 fren sisteminin ve tasarımının değişecek olması gibi görünüyor.

Pirelli tyres along with the new size for 2022 season

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images