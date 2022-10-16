Vettel: "F1, on yıl içerisinde yok olabilir"

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Aston Martin pilotu, Tages-Anzeiger gazetesine verdiği demeçte, F1'in teknik kurallarının ve yarış takviminin, sosyal ve çevresel açıdan yeterince "hızlı ve gelişme odaklı" olmadığını söyledi.

Vettel, "Takvim hazırlanırken, finansal çıkarlar öncelik olmamalı."

"Doğudan batıya ya da kuzeyden güneye uçmamalıyız. Neresi en yakınsa oraya gitmeliyiz. Tribünlerde ve padokta plastiği yasaklamak da büyük bir fark yaratabilir."

"Elbette hiçbiri dünyayı kurtarmaz ama eğer Formula 1 bu çevresel gelişmelere ve problemlere uyum sağlamazsa, seyirciler artsa bile önümüzdeki on yıl içerisinde geride kalabilir hatta yok olabilir." dedi.

Alman pilot, F1'in 2007'den bu yana değişiklikler yaptığını ancak bunların yeterli olmadığını belirtti.

"Zaman geçiyor ama sanki Formula 1'de durmuş gibi."

"Sporumuz, teknoloji ve yenilik gibi birçok yönden hızlı ve gelişme odaklı. Ancak konu fikirler olduğunda pek de öncülük edemiyoruz."

Bazıları Vettel'in çevresel ve sosyal konulara sadece yakın zamanda "gözünü açtığını" söylüyor ancak kendisi, önceden tek önem verdiği şeyin ödüller olmadığı konusunda ısrarcı oldu.

"Bunu anlamak için takım değiştirmem gerekmedi."

"Bence sadece yaşlandım. Baba olunca bakış açın ve fikirlerin değişiyor. Sorumluluk alıyorsun ve büyüyorsun. Ayrıca, doğaya karşı meraklıyım ve farklı şeylere açığım."

"Değişiklik çoğunlukla korku ve iyi bir şeyin kaybedileceği yönünde algılanıyor. Bu yüzden Formula 1'deki insanların değişikliği her zaman ileriye yönelik bir fırsat olarak görmediğini fark ediyorum."

"Formula 1 dışarıdan her zaman iletişime açık bir yer gibi görünmek istiyor. Ancak dürüst olmak gerekirse bu cesareti içeride de bulmak istiyorum."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images