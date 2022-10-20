Albon: "Verstappen dürüsttür, saçmalıklarla uğraşmaz"
Alex Albon, eski takım arkadaşı Max Verstappen'in dürüst olduğunu ve "saçmalıklarla" uğraşmadığını söyledi.
Albon, 2019 yaz arasında Pierre Gasly ile yer değiştirdikten sonra Verstappen'in takım arkadaşı olarak Red Bull'da bir buçuk yıl geçirdi ve 2021 yılının başında koltuğu Sergio Perez'e kaybetti.
Albon 2021 sezonunu Red Bull'un test ve yedek sürücüsü olarak geçirdi.
Taylandlı sürücü, kariyeri boyunca Verstappen'in karakteri hakkında çok fazla şey öğrenme fırsatı buldu.
Albon, Verstappen hakkında verdiği bir demeçte, "O çok dürüst biri, Max saçmalıklarla uğraşmaz."
"Çok açık sözlüdür. Gerçek bir Hollandalı olduğunu söyleyebilirsiniz!"
Verstappen, ayrıca çok öz güvenli bir sürücü olarak görülüyor. Bu yaklaşımı da ona, 2021ve 2022 dünya şampiyonluğunu almasında hiç şüphesiz yardım etti.
Albon, kendine güvenmekle kibirli olmanın karıştırılmaması gerektiğini ve Verstappen'in kesinlikle öyle olmadığını netleştirdi.
Albon, "O, öz güvenli ama kesinlikle kibirli değil. Sadece yaptığı şeyde kendine güveniyor." dedi.
Albon ve Verstappen arasındaki ilişki sadece iş ile ilgili değil. İkili aynı zamanda oyun oynayarak da vakit geçiriyor.
Verstappen, Formula 1 ile gelen ilgiden uzak kalmayı tercih ediyor. Albon bu açıdan onu "çok sıradan biri" olarak değerlendiriyor.
Albon, "Biz çok iyi anlaşıyoruz. Oyun oynamayı çok seviyor. Ben de seviyorum ve bazen birlikte oynuyoruz."
"Özellikle ne kadar tanınan biri olduğunu ve başardıklarını düşününce, çok sıradan biri. Max çoğu insanın düşündüğünden çok daha normal." dedi.
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