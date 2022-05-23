Wolff, dayanıklılık sorunları konusunda endişeli

Haberi dinle

Mercedes, Barcelona'da uzun zaman sonra yeniden formda göründü. Cumartesi gününü 4. ve 6. sıralarda tamamlayan Mercedes, Pazar günü ise George Russell ile 3. olarak podyuma çıkarken, ilk turda 19. sıraya gerileyen Lewis Hamilton ile de iyi bir yükseliş gerçekleştirerek 5. oldu.

Fakat son turlarda ortaya çıkan bazı sorunlar bu iyi performansların üstüne tam anlamıyla tuz biber ekti. Hem Russell, hem de Hamilton yarış dışı kalma riskiyle karşılaşmalarından ötürü gaz kesmek zorunda kaldı.

Russell sorunlara rağmen belli bir farka sahip olduğu için üçüncülüğü korurken, yalnızca birkaç tur önce Ferrari pilotu Carlos Sainz'ı geçerek dördüncülüğe yükselen Hamilton yerini kaybetti ve beşinciliğe geriledi.

Yarıştan sonra Wolff, takımın artan performansına rağmen dayanıklılık sorunlarına yönelik endişeli olduğunu itiraf etti.

RacingNews365.com'a konuşan Wolff, "Evet, dayanıklılık konusunda birtakım endişelerimiz var."

"Lewis'in aracında su sızıntısı ve George'un aracında genel olarak aşırı ısınma problemiyle karşılaştık, bu kesinlikle endişe verici ve donanıma bakmamız gerektiği açık." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 and George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes için bir iyi haber ise, Mercedes'in bu sezon ilk kez Verstappen ve Red Bull ile mücadele edebilmesiydi.

İyi bir start alan Russell, Verstappen'in çakıla çıkarak geri düşmesi ve Leclerc'in yarış dışı kalmasının ardından liderliğe kadar yükseldi. DRS sorunları yaşayan Verstappen bir süre sonra Russell'ın arkasına gelirken, bu sorunlardan faydalanan Russell sert bir savunma ile yerini uzun bir süre korudu.

Red Bull'un Verstappen ile yaptığı telsiz konuşmaları, Russell'ın savunma sırasında çok fazla yön değiştirdiği suçlamasını içeriyordu.

Ancak Wolff, bu suçlamaları reddetti.

Wolff, "Arka planda bu sürüş standartları konusunda şikayetler olduğunu duydum, ancak bence tam olarak ihtiyacımız olan şey bu -adil ve mükemmel bir mücadele.

"Onun böyle yarıştığını görmekten gerçekten mutluyum, iki inanılmaz sürücümüz var. Onlar, aracın üstesinden gelebilmemiz ve tekrar öne geçebilmemiz için doğru adamlar." dedi.