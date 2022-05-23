Leclerc, İspanya'da hasar gören MGU-H ve turbo ünitesini tekrar kullanamayacak!

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Leclerc, İspanya Grand Prix'sini rahat şekilde lider götürürken 27. turda aniden güç kaybetmiş ve pite gelerek yarıştan çekilmişti.

Ferrari, pazar gecesi güç ünitesini hemen Maranello fabrikasına gönderdi ve bu sabah itibariyle analizlere başladı.

İtalyan ekibin mühendisleri, her bir parçayı en ince ayrıntısına kadar inceledi ve sonunda güç ünitesinin iki parçasının hasar gördüğü anlaşıldı.

Leclerc'in İspanya'da kullandığı turbo ve MGU-H üniteleri, tamir edilemeyecek kadar hasar görürken, Leclerc Monako'da yapılacak bir sonraki yarışta farklı üniteler kullanmak zorunda kalacak.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, is returned to the garage and retired from the race Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ferrari'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Leclerc'in aracındaki güç ünitesinde yaptığımız incelemenin ardından turbo ve MGU-H ünitesinin tamir edilemeyecek kadar hasar aldığını gördük."

"Fakat yaşanan problemi ve bunun sebebini kapsamlı şekilde analiz etmemizin ardından, sorunun bu iki üniteyle ya da güç ünitesinin diğer kısımlarıyla ilgili bir tasarım hatası veya dayanıklılık sorunundan kaynaklanmadığını biliyor olmaktan memnunuz."

Ferrari'nin açıklamasına bakılırsa bu, dış koşullardan ya da güç ünitesinin kullanılma şeklinden kaynaklanan -tek seferlik- bir sorun.

Leclerc'in İspanya'da kullandığı güç ünitesi, bu yılki ikinci üniteydi. Bundan ötürü Ferrari, sezon başında kullandığı parçalara geri dönüp dönmeyeceğine ya da yeni parça alıp almayacağına karar vermek zorunda kalacak.

Kural gereği sürücüler, sezon boyunca sadece üç MGU-H ve turbo ünitesi kullanabiliyor. Leclerc eğer dördüncü üniteye geçerse o zaman grid cezası alacak.