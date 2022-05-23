Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Leclerc: "İspanya'da yarış dışı kalsam da Miami sonrasına kıyasla daha iyi hissediyorum" Sonraki / Wolff, dayanıklılık sorunları konusunda endişeli
Formula 1 / İspanya GP Haberler

Leclerc, İspanya'da hasar gören MGU-H ve turbo ünitesini tekrar kullanamayacak!

Ferrari, Charles Leclerc'in yolda kalmasına neden olan güç ünitesi sorunuyla ilgili analizini tamamladı ve motorda herhangi bir tasarım hatasına rastlanmadı. Fakat MGU-H ve turbo üniteleri, tekrar kullanılamayacak kadar hasar gördü.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Leclerc, İspanya'da hasar gören MGU-H ve turbo ünitesini tekrar kullanamayacak!
Haberi dinle

Leclerc, İspanya Grand Prix'sini rahat şekilde lider götürürken 27. turda aniden güç kaybetmiş ve pite gelerek yarıştan çekilmişti.

Ferrari, pazar gecesi güç ünitesini hemen Maranello fabrikasına gönderdi ve bu sabah itibariyle analizlere başladı.

İtalyan ekibin mühendisleri, her bir parçayı en ince ayrıntısına kadar inceledi ve sonunda güç ünitesinin iki parçasının hasar gördüğü anlaşıldı.

Leclerc'in İspanya'da kullandığı turbo ve MGU-H üniteleri, tamir edilemeyecek kadar hasar görürken, Leclerc Monako'da yapılacak bir sonraki yarışta farklı üniteler kullanmak zorunda kalacak.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, is returned to the garage and retired from the race

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, is returned to the garage and retired from the race

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ferrari'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Leclerc'in aracındaki güç ünitesinde yaptığımız incelemenin ardından turbo ve MGU-H ünitesinin tamir edilemeyecek kadar hasar aldığını gördük."

"Fakat yaşanan problemi ve bunun sebebini kapsamlı şekilde analiz etmemizin ardından, sorunun bu iki üniteyle ya da güç ünitesinin diğer kısımlarıyla ilgili bir tasarım hatası veya dayanıklılık sorunundan kaynaklanmadığını biliyor olmaktan memnunuz."

Ferrari'nin açıklamasına bakılırsa bu, dış koşullardan ya da güç ünitesinin kullanılma şeklinden kaynaklanan -tek seferlik- bir sorun.

Leclerc'in İspanya'da kullandığı güç ünitesi, bu yılki ikinci üniteydi. Bundan ötürü Ferrari, sezon başında kullandığı parçalara geri dönüp dönmeyeceğine ya da yeni parça alıp almayacağına karar vermek zorunda kalacak.

Kural gereği sürücüler, sezon boyunca sadece üç MGU-H ve turbo ünitesi kullanabiliyor. Leclerc eğer dördüncü üniteye geçerse o zaman grid cezası alacak.

paylaşım
yorumlar
Leclerc: "İspanya'da yarış dışı kalsam da Miami sonrasına kıyasla daha iyi hissediyorum"
Önceki haber

Leclerc: "İspanya'da yarış dışı kalsam da Miami sonrasına kıyasla daha iyi hissediyorum"
Sonraki haber

Wolff, dayanıklılık sorunları konusunda endişeli

Wolff, dayanıklılık sorunları konusunda endişeli
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
İspanya Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler İspanya GP
Formula 1

İspanya Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Vettel: "İspanya güncellemesinin bizi hemen ileri götürmeyeceğini biliyorduk" İspanya GP
Formula 1

Vettel: "İspanya güncellemesinin bizi hemen ileri götürmeyeceğini biliyorduk"

Horner: "Böyle giderse yedi takım, bütçe sınırına uymak için son dört yarışı kaçıracak" İspanya GP
Formula 1

Horner: "Böyle giderse yedi takım, bütçe sınırına uymak için son dört yarışı kaçıracak"

Son Haberler

Alonso, öfke patlamasının ardından hakemlerle barıştı
Formula 1 Formula 1

Alonso, öfke patlamasının ardından hakemlerle barıştı

Ferrari, Red Bull'un minimum yakıt sıcaklığını aştığı konusunda birtakım soru işaretlerine sahip
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Red Bull'un minimum yakıt sıcaklığını aştığı konusunda birtakım soru işaretlerine sahip

Brundle: "Max, Perez'e borçlandı"
Formula 1 Formula 1

Brundle: "Max, Perez'e borçlandı"

Wolff: "Hamilton, 'motoru koruma' önerisiyle yarıştan çekilmeyi ima etmedi"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Hamilton, 'motoru koruma' önerisiyle yarıştan çekilmeyi ima etmedi"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.