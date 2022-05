Leclerc, İspanya'da hasar gören MGU-H ve turbo ünitesini tekrar kullanamayacak!

Leclerc, İspanya Grand Prix'sini rahat şekilde lider götürürken 27. turda aniden güç kaybetmiş ve pite gelerek yarıştan çekilmişti.

Ferrari, pazar gecesi güç ünitesini hemen Maranello fabrikasına gönderdi ve bu sabah itibariyle analizlere başladı.

İtalyan ekibin mühendisleri, her bir parçayı en ince ayrıntısına kadar inceledi ve sonunda güç ünitesinin iki parçasının hasar gördüğü anlaşıldı.

Leclerc'in İspanya'da kullandığı turbo ve MGU-H üniteleri, tamir edilemeyecek kadar hasar görürken, Leclerc Monako'da yapılacak bir sonraki yarışta farklı üniteler kullanmak zorunda kalacak.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, is returned to the garage and retired from the race

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images