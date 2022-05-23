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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Kravitz: "Perez, Red Bull'un iki numaralı sürücüsü olduğunu bilmeyen dünyadaki son kişi"

Ted Kravitz, Sergio Perez'in muhtemelen Red Bull'un iki numaralı sürücüsü olduğunu bilmeyen dünyadaki son kişi olduğunu söyledi.

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Kravitz: "Perez, Red Bull'un iki numaralı sürücüsü olduğunu bilmeyen dünyadaki son kişi"
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Red Bull, Perez'in İspanya Grand Prix'sinde George Russell'ın arkasında takılı kalan Verstappen'i geçme isteğini reddetti ve sonrasında Verstappen'e yer vermesini istedi.

Perez, Barselona yarışının sonlarında lider konumdaydı ve dayanıklılık sorunu olmadığı sürece takım duble finiş yapacak gibi duruyordu.

Fakat Meksikalı sürücüden, Verstappen'e izin vermesi ve liderliği bırakması istendi.

Perez cevap olarak, "Bu çok adaletsizce ama tamam." dedi.

İkinci sırada finiş gören Meksikalı, takıma daha sonra şunları söyledi: "Takım için mutluyum ama daha sonra konuşmamız gerekiyor."

Sky Sports F1 muhabiri Ted Kravitz ise, Perez'in Red Bull'un iki numaralı sürücüsü olduğunun farkında olmadığını söyledi.

Kravitz, "Verstappen'in önünde olmasına ve Russell'ı geçmeye çalışmasına izin vermediler ve Perez, Verstappen spin attığında Russell'ı geçerek, bunu yapabileceğini kanıtladı. Haklıydı."

"Daha sonra iki numaralı sürücü muamelesi gördüğünde mutlu değildi ama gerçekte olan da bu değil mi Checo?"

"Kabul edelim, Red Bull'daki pozisyonunun bu olduğunun farkında değilsen, muhtemelen bunu bilmeyen dünyadaki son insansındır."

"Bence herkes biliyor ve Red Bull garajında sadece bir tane bir numara olduğu ve bunun kendisi olmadığı bugün gösterildi." dedi.

Pazar günkü yarışın, Perez'in gelecek sezon için Red Bull ile yapacağı sözleşme görüşmelerini etkileyip etkilemeyeceği ise görülecek.

Perez, sözleşmenin uzatılması için takımla görüşme halinde ancak iki numaralı sürücü rolü kendisine açıkça gösterildiği için yeniden düşünmesi gerekebilir. Çünkü Verstappen yarıştayken, Perez'in kazanmasına izin verilmeyecek gibi görünüyor.

Sergio Perez, Red Bull Racing, , 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, , 1st position, George Russell, Mercedes-AMG , 3rd position, on the Podium

Sergio Perez, Red Bull Racing, , 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, , 1st position, George Russell, Mercedes-AMG , 3rd position, on the Podium

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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