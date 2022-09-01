Wolff, bütçe sınırı uygulamasının hedefine ulaştığını düşünüyor
Mercedes takım patronu Toto Wolff, bütçe sınırının işe yaradığını Mercedes'i örnek vererek açıklıyor.
Formula 1, 2021 sezonundan itibaren uzun yıllardır konuşulan bütçe sınırı uygulamasını devreye aldı ve takımların sezon içinde yapacakları her türlü harcama kısıtlandı.
Sene başında 135 milyon dolar olarak belirlenen bütçe, dünya çapında kendini gösteren enflasyon nedeniyle %3.1 arttırılarak 140 milyon dolara yükseltildi.
Takım olarak zor bir sezon geçirdiklerini söyleyen Wolff, yeni kuralların amaçlandığı gibi işlediğini kabul ediyor.
Wolff, RacingNews365.com da dahil olmak üzere medyaya yaptığı açıklamada "Şasiye bir bakalım, [yeni] bir şasi getirmemiz mümkün değil."
"Ayrıca araç çok ağır ve çeşitli sorunlarımızı çözmek amacıyla araç üzerinde parçalar denediğimiz için bu konuyla ilgilenemedik. Bütçe sınırı içinde kalarak bir çözüm bulmamız mümkün değil, dolayısıyla maliyet sınırı getirilerek amaçlanan hedefe varıldığını söyleyebilirim."
"FIA'nın istediği de buydu: büyük takımların (Red Bull, Ferrari ve Mercedes gibi) sadece para saçarak bir yere varamayacağını kanıtlamak."
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