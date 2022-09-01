Japonya ve Amerika GP antrenmanları, lastik testi için uzatılacak

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Pirelli, bu seneki araçlarda çok sık görülen önden kayma sorunuyla baş edebilmek için ön tarafı güçlendirmek istiyor. Bu kapsamda 2023 lastiklerinde bazı değişiklikler planlanıyor.

Pirelli yarışlardan sonra belli takımlarla bu tür testler yapıyor olsa da, ki bunlardan birisi İtalya GP'nin ardından Red Bull'la olacak, İtalyan üretici 2023 prototiplerini yarış hafta sonunda tüm takımlarla da test etmek istiyor.

Pirelli'nin Motor Sporları Patronu Mario Isola, Suzuka ve Austin'deki ikinci antrenman seanslarının 30 dakika uzatılacağını ve böylece tüm takımların yeni lastikleri test edeceğini söyledi.

Olur da bu seanslardan herhangi birisinde yağmur olursa, bu durumda yedek yarış olarak Meksika GP belirlendi. Bu sayede takımlar, yarış hazırlıklarından feragat etmeden prototip lastikler üzerinde çalışabilecekler.

Isola, "2. antrenman seansı 60 değil 90 dakika olacak. Bu sayede biraz daha esneklik olacak. Takımlar için antrenmanların ilerleyişi, normal bir ikinci antrenman seansı gibi olacak."

"Bu planın şu an için iyi bir çözüm olduğuna inanıyorum. Açıkçası bunu ilk defa yapacağız, bu açıdan işe yarayıp yaramayacağını göreceğiz."

Pirelli tyre detail Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Ancak gelecekte tüm bu tür testleri tutma fikrimiz var. Yani Avrupa sezonundaki bazı yarışlardan sonra Salı ve Çarşamba günleri, müsait olan takımlardan bazılarını lastik testi için kullanabiliriz." dedi.

Isola, 2. antrenman seansının süresinde değişiklik yapma fikrini memnuniyetle karşılasalar da bunun bazı olumsuz yanları olabilir.

Isola, "Açıkçası güç ünitesi menzillerini konuşmamız gerek. Bizler onların güç ünitelerindeki menzili arttıramayız."

"Bu karmaşık bir konu çünkü her ne zaman bir çözüm bulunsa, o çözüm içerisinde sorunlar çıkıyor. . antrenmanı kullanma fikri iyi bir fikir. Takımların farklı bir yere girmeleri zorunluluğu olmuyor, Salı ya da Çarşamba günleri pistte kalmaları için zorunlu tutmuyorsunuz."

"Ancak hafta sonunun kalan kısmında kullandıkları aynı aracı kullanmanız gerekiyor. Bu durumda motor ve menzil konusunda sorunlar olabilir."

"Her ne zaman bir fikir ortaya çıkarsa, işe yarayan bir son çözüm bulmak için haftalarda tartışmanız gerekiyor." dedi.