Glock: "Mick'in F1'de kalma şansı çok yüksek"

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Schumacher'in geleceği yaz arasıyla birlikte ciddi anlamda riske girmiş vaziyette, nitekim Alman pilotun Haas'ta kalması beklenmiyor ve son haberlere Ferrari akademisiyle de bağları sezon sonunda kopacak.

Yine de kendisi için halen birkaç seçenek mevcut; bu seçeneklerin en ciddisi ise yakın arkadaşı Esteban Ocon ile takım arkadaşı olabileceği Alpine -fakat Fransız takımda bir koltuğun boşalıp boşalmayacağı Oscar Piastri meselesinin nasıl çözüleceğine bağlı.

Bunun yanı sıra bir ara AlphaTauri de bir seçenek olarak görülüyordu, ancak takım IndyCar sürücüsü Colton Herta'ya yönelmiş durumda.

Tüm bu seçenekleri değerlendiren Glock, son dönemde değerini arttıran vatandaşının gelecek sene F1'de yer alacağına inanıyor.

Sky Almanya'ya konuşan Glock, "[Mick'in] F1'de kalma şansı hala çok yüksek, son birkaç yarışta yükseliş eğilimi gösterdi."

"Zincirlerini kırdıktan ve ilk puanlarını aldıktan sonra çok iyi bir dönem geçirdi, araçtan maksimumu çıkarmaya başladı."

"Alpine gibi bir takıma sıçramayı başarırsa, bu, bir sonraki adımı atması için fazlasıyla ideal olacak." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22, Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bir diğer seçenek ise Audi. 2026 sezonunda spora gireceğini resmi olarak duyuran üretici, henüz resmi olarak açıklanmasa bile Sauber ile ortaklık kuracak -2023 sezonunun ardından Alfa Romeo-Sauber ortaklığının biteceğinin açıklanması, bu durumun bir işareti.

Audi'yi şimdiden bir seçenek olarak gören Glock, "Alfa Romeo yakında Audi'ye dönüşecek, bu da Schumacher için bir diğer seçenek."

"Ayrıca kendisinin varlığı, takım için de rüya gibi bir senaryonun gerçekleşmesi anlamına gelecek: Alman üretici, Alman pilot."

"Son olarak hissiyatlarım bana Mick'in gelecek sezon Williams'ta olacağını söylüyor, elbette bu zor bir seçenek." dedi.