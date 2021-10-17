Wolff, Alfa Romeo F1 takımının satılma ihtimaline şaşırmış

Sauber, takımın isim sponsorları olan Alfa Romeo tarafından desteklenmesine rağmen, birkaç İsveçli milyarderden oluşan İsviçre merkezli bir yatırım şirketi olan Longbow Finance'e ait.

Çeşitli raporlara göre, eski F1 pilotu ve Amerikan yarış takımı sahibi Micahel Andretti ile Sauber'in satışı hakkında görüşmeler yapıldı.

Andretti'nin, Ferrari motorlu takımın %80 hissesini satın almayı düşündüğü söyleniyor.

Ancak Schmidt'e göre Mercedes takım patronu Wolff, Longbow Finance'in şu anda satış yapmasının bir hata olacağını düşünüyor.

Wolff, 2022 sezonunun takımı üst sıralara taşıma ihtimali olduğu için bir, hatta iki sene beklemeleri gerektiğini düşünüyor.

Schmidt, Auto Motor und Sport podcast'inde, "Masada bir teklif var."

"Asıl soru Sauber yarış takımı sahibinin bundan memnun olup olmadığı. Paraya hemen ihtiyaçları olmadığı ve yarışın büyük fanları oldukları için karar vermek biraz zor."

"Toto Wolff bana, 'F1 takımlarını şu anda kim satarsa, çılgın olmalı.' dedi."

"Takım bir yıl içinde çok daha değerli olacak. Hatta iki yıl içinde daha da fazla. F1 gelişiyor."

"Bu yıl 2019'dan biraz daha fazla kazanacaklar. Takımlar tam ödeme alacak."

"Birçok ülke grand prix'lere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor."

"Kural değişikliği ve bütçe kısıtlaması geliyor ve bu eşit haklar tanıyabilir. Kimin kazanacağı bilinmiyor."

"Bu durum daha çok ilgi çekiyor ve bu daha fazla para anlamına geliyor. Yani takımların değeri artıyor."

"Toto Wolff kesinlikle bu dönemde satış yapmayacağını söyledi." dedi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Andretti, Sauber takımında yüzde 80 hisse satın alırsa, IndyCar'ın genç yıldızı Colton Herta'yı araca alıp Guanyu Zhou ve Oscar Piastri'nin gelecek sezon Formula 1'de yarışma şansını sona erdirmeye hevesli olduğu söyleniyor.

Piastri ise ne olursa olsun Alfa Romeo koltuğunda şansı olmadığını düşünüyor.

Piastri, JAM Sports Management ile röportajında, "Gelecek yıl F1'de olma şansım son derece düşük, hatta hiç yok."

"[Guanyu] Zhou'nun o koltukla ilişkilendirildiğini biliyorum ve ayrıca [Antonio] Giovinazzi de şu anda orada."

"Alfa Romeo koltuğunda olacağımı hiç sanmıyorum, sanırım gelecek yıl için tek fırsat bu. Gelecek yıl koltuğa oturacak kişi ben olsaydım çok şaşırırdım." dedi.